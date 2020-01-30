Мечтал об автомобиле Mitsubishi Outlander обвиняемый в мошенничестве экс-начальник следствия Алексей Зорин из Бердска

Вместо Зорина дал показания экс-оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Иван Мощенко. На суде слушал допрос привезенный пострадавший — подозреваемый в наркоторговле Абрамов.

Допросил экс-опера Ивана Мощенко бывший начальник следствия в клетке подсудимых в суде Бердска

Мечтал об автомобиле Mitsubishi Outlander бывший начальник следствия Алексей Зорин. Это рассказал экс-опер Иван Мощенко в своих показаниях. Напомним, по версии следствия трое полицейских из Бердска вступили в преступный сговор, чтобы перепродать и забрать часть суммы от продажи автомобиля Mitsubishi Outlander обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Потерпевший по уголовному делу Алексей Абрамов заявил в суде: правоохранители хотели ему помочь продать машину для лечения его бабушки.

30 января должен был давать показания Зорин, но вместо это выступил Мощенко.

— Алексей Зорин говорил, что присматривал себе такой автомобиль. Абрамов хотел его продать. Я предложил его купить, а потом перепродать, — сказал Иван.

Заседание начали защитники с ходатайства о вызове в суд следователя Кобзевой и эксперта. Помощник прокурора отклонила его. Судья Татьяна Васюхневич решила сначала заслушать показания подсудимых.

Пока Мощенко давал показания Алексей Зорин всё время что-то писал. Видимо, готовился выступать. Или готовил вопросы, которые потом задал Ивану после его дачи показаний. Также Ивану задал вопросы Кравчук.

Иван Мощенко рассказал, что Абрамов предлагал отдать свой автомобиль Mitsubishi Outlander за ночь дома. Он просил дать ему возможность побыть с бабушкой и его девушкой. Но сотрудники полиции отказались и пригрозили, что могут счесть это за ппредложение дать взятку. Он стал просить помочь продать автомобиль. И полицейские согласились.

Напомним также, что на суде в декабре обвиняемый бывший начальник следствия Алексей Зорин устроил допрос потерпевшему. На предыдущем заседании обвиняемые в мошенничестве экс-полицейские вновь устроили допрос. В этот раз они допросили свидетеля. На заседании 21 января выступал продавец автомобиля Mitsubishi Outlander Александр Касаткин.

Зорин спросил продавца:

— Кто первый обратился — к вам сотрудники ФСБ или вы к ним?

Александр уточнил, что они к нему.

Из показаний свидетелей, которые озвучила в этот день судья стало ясно, что первым кто заподозрил неладно в сделке с автомобилем, стал госинспектор ГИБДД. Он рассказал, что стал случайным свидетелем того, как сотрудники задерживают Абрамова. А вскоре к нему обратился за переоформлением машины другой человек. Он купил этот автомобиль. Его насторожила ситуация и он рассказал об этом новому собственнику.

На последних судах огласили подробности дела.

Дело Зорина

Напомним, что на последних заседаниях Алексей Зорин, Богдан Кравчук и Иван Мощенко просили снисхождения: дома остались дети, жены и родители, которые нуждаются в помощи и спасении от «морального истощения». Но они останутся в СИЗО до 6 марта.

Все трое фигурантов уголовного дела признались в том, что обманули наркоторговца и продали его Mitsubishi Outlander подставному лицу. Однако Богдан Кравчук отрицает обвинение в части второго эпизода уголовного дела инкриминируемого ему. Они ходатайствовали о смягчении меры пресечения.

Судья Татьяна Васюхневич провела в совещательной комнате чуть больше получаса. После чего вынесла свой вердикт: оставить всем фигурантом уголовного дела прежнюю меру пресечения. К тому же, Татьяна Васюхневич продлила Зорину, Кравчуку и Мощенко время ареста на три месяца до 6 марта 2020 года.

Напомним также, что Новосибирский областной суд отменил обвинительные приговоры экс-начальнику следственного отдела бердской полиции Алексею Зорину и двум его коллегам из отдела наркоконтроля — оперуполномоченному Богдану Кравчуку и и. о. начальника отдела Ивану Мощенко, осужденным за хищение вещественных доказательств.

21 октября судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич начала рассмотрение уголовного дела во второй раз. Отменить приговоры потребовала областная прокуратура, посчитавшая необоснованным рассмотрение дела в особом порядке. Особый порядок, был выбран из-за того, что фигуранты признавали свою вину. Но на стадии следствия признались не все.

Алексей Зорин и его двое экс-коллег Богдан Кравчук и Иван Мощенко выступили против присутствия СМИ на судебных заседаниях. Свое требование подсудимые апеллировали тем, что они являются оперативными сотрудниками органов внутренних дел, а преступление связано с их должностными полномочиями. Однако Татьяна Васюхневич не согласилась с доводами стороны защиты.

На предпоследнем заседании государственный обвинитель попросила прекратить особый порядок судебного разбирательства. Суд принял решение о разосабливании дела.

Ход дела

По версии следствия, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела МВД: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей. Суд с этой версией согласился, к тому же, трое обвиняемых раскаялись в содеянном и попросили судью рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без изучения свидетельских показания и вещественных доказательств.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

При вынесении приговора троим экс-полицейским судья бердского городского суда Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию. Приговор судья читала более часа. По решению суда, похищенные деньги вернут потерпевшим Алексею Абрамову и Марии Бузе. Автомобиль Mitsubishi Outlander оставят новому владельцу.

Судья огласила свой вердикт, назначив Алексею Зорину — 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет. Конвой поместил троих осужденных в клетку в зале суда.

Суд 30 января

Что ещё сказал Иван Мощенко во время дачи показаний — читайте продолжение в ближайшее время.