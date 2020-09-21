Обвинительный приговор экс-полицейским за продажу вещдока Mitsubishi Outlander в Бердске вступил в силу

Зорина и Кравчука освободили в зале суда еще в апреле 2020 году, поскольку в срок зачли содержание под стажей и домашним арестом. Мощенко подавал апелляцию, которую облсуд не удовлетворил.

На скамье подсудимых бывшие полицейские Алексей Зорин, Иван Мощенко и Богдан Кравчук

Вступил в законную силу приговор в отношении бывших сотрудников полиции Зорина, Мощенко и Кравчука, сообщили в понедельник в Бердском городском суде.

Приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 30 апреля 2020 года, вступившим в законную силу 12 августа 2020 года, признаны виновными:

- Зорин А.Е., бывший заместитель начальника отдела МВД России по г. Бердску - начальник следственного отдела, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, которому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с назначением в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах Российской Федерации на срок 2 два года;

- Кравчук Б.Г., бывший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по г. Бердску, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, которому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с назначением в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах Российской Федерации на срок 2 года.

- Мощенко И.Н., бывший старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по г. Бердску, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 292 УК РФ, которому с учетом ч. 3 ст. 69, ч. 1 ст. 71 УК РФ окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с назначением в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах Российской Федерации на срок 2 года.

Зорин А.Е., Кравчук Б.Г. с учетом срока содержания под стражей и домашним арестом от отбывания основного наказания в виде лишения свободы освобождены на основании п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ. Они освобождены из-под стражи в зале суда, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Дополнительное наказание Зорину А.Е., Мощенко И.Н., Кравчуку Б.Г. в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах Российской Федерации на срок 2 года каждому, исполняется самостоятельно.

Зорин А.Е., Мощенко И.Н., Кравчук Б.Г. признаны виновными в том, что в феврале 2019 года в г. Бердске, являясь сотрудниками полиции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели автомобилем Митсубиси Аутлендер, принадлежащим Абрамову А.А., рыночной стоимостью 1334 879 руб., после чего реализовали его, причинив последнему ущерб в размере 934 879 руб., что является крупным размером, составляющем разницу между рыночной стоимостью данного автомобиля и суммой денежных средств в размере 400 000 рублей, фактически переданных Абрамову А.А. за указанный автомобиль, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Мощенко И.Н. также признан виновным в том, что в феврале 2019 года в г. Бердске, в помещении служебного кабинета ОМВД России по г. Бердску, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение сотрудника полиции, ответственного за сохранность материальных ценностей, изъятых в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, взял опечатанный пакет с изъятыми в ходе досмотра автомобиля Абрамова А.А. денежными средства, принадлежащими свидетелю, вскрыл упаковку и изъял из пакета 35000 руб., которые противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть присвоил вверенные денежные средства свидетеля, причинив последнему значительный материальный ущерб.

Кроме того, Мощенко И.Н. признан виновным в том, что в феврале 2019 года, являясь сотрудником полиции, внес в пустой бланк протокола досмотра транспортного средства ложные сведения о лице, производившем данный досмотр, составив его от своего имени, а также внес исправления, искажающие их действительное содержание – о количестве изъятых денежных средств, указав вместо суммы 43600 руб. сумму в 8600 руб. Кроме того, Мощенко И.Н., находясь в помещении ОМВД России по г. Бердску, выполнил в протоколе досмотра транспортного средства подписи от имени участвующих лиц и в ИВС ОМВД России по г. Бердску получил от Абрамова А.А. подпись в указанном протоколе. После чего данные документы были переданы следователю для приобщения к материалам уголовного дела в отношении Абрамова А.А.

Осужденным Мощенко И.Н. на указанный приговор была подана апелляционная жалоба, которая апелляционным определением суда апелляционной инстанции Новосибирского областного суда от 12 августа 2020 года оставлена без удовлетворения, а приговор Бердского городского суда Новосибирской области от 30 апреля 2020 года – без изменения.