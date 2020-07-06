Сел на 12,5 лет в колонию продавший полицейским вещдок Mitsubishi Outlander за 400 тыс. рублей наркоторговец в Бердске

Из-за внедорожника лишились работы и осуждены трое бердских полицейских, в том числе экс-начальник следствия Алексей Зорин. Они перепродали авто за 970 тыс. На автомобиле, как доказал суд, осужденный Алексей Абрамов перевозил наркотики.

Арестованный за наркотики Алексей Абрамов был признан потерпевшим в деле о продаже авто

Председатель Бердского городского суда Павел Яковинов провозгласил приговор Алексею Абрамову, обвиняемому в сбыте наркотиков. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По совокупности с учетом ч. 3 ст. 69 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием данного наказания в исправительной колонии особого режима. Абрамов находится под страже до вступления приговора суда в законную силу, выяснил «Курьер. Среда. Бердск» в горсуде.

Действия Абрамова квалифицированы:



по первому преступлению – по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере;

по второму преступлению – по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, — на незаконный сбыт наркотических средств, совершённые в крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Напомним, что из-за автомобиля Mitsubishi Outlander, принадлежащего Абрамову, осудили экс-начальника следственного отдела бердской полиции Алексея Зорина и его подельников.

Внедорожник проходил в деле как вещественное доказательство, но был продан.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 21 октября 2019 года судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич начала повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Зорина и двух его коллег из отдела нарконтроля — оперуполномоченного Богдана Кравчука и и. о. начальника отдела Ивана Мощенко, осужденных за хищение вещественных доказательств.

Отменить приговоры, провозглашенные судьей бердского горсуда 25 июня 2019-го, потребовал в областном суде по апелляционному представлению прокурор Бердска Роман Сивак, посчитавший необоснованным рассмотрение дела в особом порядке. Особый порядок, был выбран из-за того, что фигуранты признавали свою вину. Но на стадии следствия признались не все.

Кроме того, состоялось несколько автотехнических экспертиз того самого Mitsubishi Outlander, который наркоторговец продал полицейским. В итоге автомобиль оценен в 1 млн рублей, а был продан за 400 тыс.

В суде выяснилось, что потерпевший Алексей Абрамов, который проходит обвиняемым по другому уголовному делу в качестве наркоторговца, предложил отдать за ночь дома автомобиль Mitsubishi Outlander экс-полицейским. Он просил дать ему возможность побыть с бабушкой и девушкой, даже в наручниках и в присутствии оперуполномоченных. А Зорин мечтал о таком автомобиле. Об этом в суде рассказал подсудимый Мощенко.

По версии следствия трое полицейских из Бердска сговорились, чтобы перепродать и нажиться от продажи автомобиля Mitsubishi Outlander обвиняемого в наркоторговле Абрамова. Потерпевший Алексей Абрамов заявил: правоохранители хотели ему помочь, продав машину для лечения его бабушки.

При аресте было ясно, что на все имущество подозреваемого в сбыте наркотиков будет наложен арест, в том числе и на машину. Также он просил купить его машину самих полицейских, ссылаясь на то, что ему нужно помочь деньгами больной бабушке. И если бы автомобиль был продан, не был бы изъят.

— К продаже автомобиля Абрамова никто не принуждал. Абсолютно никакого давления не было оказано. Если бы он отказался его продавать, никто бы настаивать не стал, — заверял Мощенко.

Полицейские отказывались приобретать потерпевшего автомобиль. Когда Мощенко был на беседе в кабинете у Зорина, тот поинтересовался автомобилем.

— Как я понял, изъятый автомобиль для следователя это головная боль. И из-за этого у него уже были служебные расследования. Зорин поинтересовался, что за автомобиль. Тогда он сказал, что присматривал себе подобный автомобиль для личного пользования. И спросил — не желает ли случайно Абрамов его продать? — сказал Иван.

На это Иван Мощенко отметил, что, возможно, в этом случае есть смысл его перепродать. И предложил своего перекупщика. Также он отметил, что вся эта процедура будет полезной для взаимодействия отделов Мощенко и Зорина. С бывшим начальном наркоконтроля и следствием были натянутые отношения.

Мощенко рассказал о планируемой перепродаже автомобиля Кравчуку и заверил, что ничего незаконного в этом нет. Ведь Абрамов все равно хочет его продать. Это будет обычная продажа машины. Так и была организована сделка. Деньги для купли-продажи, 400 тысяч рублей, передал в отделе полиции сам Алексей Зорин. Сначала договор оформили с Абрамовым. Затем эта машина была продана по более высокой цене — 970 тысяч. Часть была отдана законному владельцу через его девушку, часть участники сделки разделили между собой. Продавец Касаткин заработал 113 тыс. рублей.

Первым кто заподозрил неладное в сделке с автомобилем, стал госинспектор ГИБДД. Он рассказал, что стал случайным свидетелем того, как сотрудники задерживают Абрамова. А вскоре к нему обратился за переоформлением машины другой человек. Он купил этот автомобиль. Его насторожила ситуация, и он рассказал об этом новому собственнику внедорожника.

Дело Зорина

По данным следователей, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела наркоконтроля: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей.

Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

При вынесении первого приговора троим экс-полицейским судья бердского городского суда Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию.

Судья огласила свой вердикт, назначив Алексею Зорину — 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей. Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет. Конвой поместил троих осужденных в клетку в зале суда.

И повторно суд признал троих бывших полицейских виновными. Однако, время проведенное в СИЗО зачлось осужденным в срок отбывания наказания. 30 апреля городской суд Бердска вынес новый вердикт в отношении экс-начальника следственного отдела МВД по городу Бердску Алексея Зорина и двух его коллег из отдела по контролю за оборотом наркотиков

Зорину — 1,5 года лишения свободы и 2 года запрета на работу в правоохранительных органах. Кравчуку — 1,3 года лишения свободы и 2 года запрета на работу в правоохранительных органах. Мощенко — 1,5 года лишения свободы и 2 года запрета на работу в правоохранительных органах, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В тот же день из суда на свободу выпустили лишь Алексея Зорина и Богдана Кравчука. Иван Мощенко проведет в СИЗО еще три месяца.