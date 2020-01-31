От рака толстой кишки защищает средиземноморская диета

Приверженность компонентам MD определялась как уровни потребления выше медианы группы фруктов, овощей и бобовых, орехов и семян, цельного зерна, рыбы и птицы и высокое соотношение мононенасыщенных и насыщенных жирных кислот.

«Средиземноморская диета»- с низким содержанием клетчатки, богатой красным мясом, алкоголем и высококалорийными продуктами

Преимущества «средиземноморской диеты» (МД) хорошо известны, когда речь идет о защите колоректального канала, но трудно точно определить, какие элементы диеты являются наиболее полезными для здоровья.

Теперь новое исследование, представленное сегодня на 19-м Всемирном конгрессе ESMO по раку желудочно-кишечного тракта, предполагает нагрузку на рыбу и фрукты, а сокращение безалкогольных напитков — три наиболее важные вещи.

«Мы обнаружили, что каждый из этих трех вариантов был связан с чуть более чем на 30% снижением шансов у человека с прогрессирующим предраковым колоректальным поражением по сравнению с людьми, которые не ели какой-либо из компонентов МД. Среди людей, которые Сделав все три здоровых выбора, выгода была увеличена почти на 86%, — сказал Наоми Флисс Исаков, доктор медицинских наук из Тель-Авивского медицинского центра, Тель-Авив, Израиль.

Колоректальный рак (CRC) развивается из кишечных полипов и был связан с диетой с низким содержанием клетчатки, богатой красным мясом, алкоголем и высококалорийными продуктами, говорит Флисс Исаков.

И хотя средиземноморская диета была связана с более низкими показателями колоректального рака, определение того, какие элементы в рационе являются наиболее полезными, не всегда было ясным.

Используя диетические вопросники от 808 человек, которые проходили скрининг или диагностическую колоноскопию, исследовательская группа смогла выкопать подробности их ежедневного приема пищи.

Всем испытуемым было от 40 до 70 лет, без высокого риска CRC, и они ответили на вопросник по частоте приема пищи.

Приверженность компонентам MD определялась как уровни потребления выше медианы группы фруктов, овощей и бобовых, орехов и семян, цельного зерна, рыбы и птицы и высокое соотношение мононенасыщенных и насыщенных жирных кислот, а также потребление ниже медианы красного мясо, алкоголь и безалкогольные напитки.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с пациентами с четкими колоноскопиями те, у кого были запущенные полипы, сообщили о меньшем количестве компонентов средиземноморской диеты (в среднем 1,9 против 4,5 компонентов). Тем не менее, даже потребление двух-трех компонентов рациона, по сравнению с отсутствием, было связано с половиной шансов прогрессирующих полипов.

Шансы были уменьшены в зависимости от дозы с дополнительными компонентами MD — это означает, что чем больше людей придерживалось компонентов MD, тем ниже вероятность развития прогрессирующих колоректальных полипов.

После корректировки с учетом других факторов риска CRC, включая другие диетические компоненты, исследователи сузили выбор из рыбы и фруктов, а также безалкогольных напитков в качестве лучшей комбинации для уменьшения шансов прогрессирующих колоректальных полипов.

Следующим шагом будет выяснить, связана ли MD с более низким риском CRC в группах высокого риска, заключила она.

Комментируя исследование, представитель ESMO Дирк Арнольд, доктор медицинских наук, из Института CUF de Oncologia в Лиссабоне, Португалия, сказал, что «это крупное популяционное исследование когортного контроля убедительно подтверждает гипотезу об ассоциации колоректальных полипов с диетами и другой жизнью факторов стиля. Это согласуется с другими очень недавними данными о питательных эффектах, таких как потенциальные защитные эффекты потребления орехов и добавок витамина D, которые были показаны ранее в этом году. Однако, еще неизвестно, связаны ли эти результаты с пониженной смертностью, и также неясно, если и когда изменение рациона будет полезным. Несмотря на недостаток информации, имеет смысл рассмотреть эту диету и по другим причинам, связанным со здоровьем ».

Источник: eurekalert.org