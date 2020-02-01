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Здоровье / Общество

Убивать раковые клетки с помощью ДНК-нанороботов хотят петербургские ученые

10:45 01.02.2020 Фото: pixabay.com
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Ученые полагают, что если прекратить процесс выработки белков, которые связаны с болезнью, то сами раковые клетки начнут отмирать, а новые появляться уже не смогут. Работа с патогенными белками — это не фантастика. Ученым известны ферменты ДНК, при определенных условиях расщепляющие связи в РНК.

Убивать раковые клетки с помощью ДНК нанороботов хотят петербургские ученые
Когда наноробот фиксирует пораженную РНК, то происходит химическая реакция и клетка начинает подсвечиваться
Сюжет: Онкология
Убивать раковые клетки с помощью ДНК нанороботов хотят петербургские ученые

Убивать раковые клетки с помощью ДНК-нанороботов хотят петербургские ученыеОт рака толстой кишки защищает средиземноморская диетаЕщё 197 новостей

Группа петербургских ученых предложила принципиально новый способ лечения онкологических заболеваний. Исследователи из Университета ИТМО из фрагментов ДНК создали наноробота. В перспективе он сможет диагностировать и уничтожать раковые клетки.
Результаты первых исследований опубликованы в Chemistry — A European journal. Как сообщают в пресс-службе ИТМО, пораженные клетки начинают бесконтрольно размножаться, что ведет к развитию опухолей. При этом у самой раковой клетки происходят изменения в геноме.

Ученые полагают, что если прекратить процесс выработки белков, которые связаны с болезнью, то сами раковые клетки начнут отмирать, а новые появляться уже не смогут. Работа с патогенными белками — это не фантастика. Ученым известны ферменты ДНК, при определенных условиях расщепляющие связи в РНК. Именно по такому принципу и работает созданный исследователями ДНК-наноробот. Он состоит из двух частей, первая разрезает патогенную РНК, а вторая помогает обнаружить пораженные клетки. Дело в том, что когда наноробот фиксирует пораженную РНК, то происходит химическая реакция и клетка начинает подсвечиваться.

Несмотря на сложность и оригинальность технологии, она, что удивительно, совсем недорогая. Себестоимость создания наноробота в условиях лаборатории не превышает полутора тысяч рублей. Правда, говорить о внедрении нанороботов пока рано: исследователям предстоит еще целая серия экспериментов.

Источник: РГ

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