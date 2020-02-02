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СК задержал организатора вечеринки с погибшей 22-летней девушкой из-за обрушения крыши в Новосибирске

15:15 02.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: СКР
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На место трагедии выехали криминалисты главка СКР. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В минздраве опровергают слухи об еще одной смерти.

СК задержал организатора вечеринки с погибшей 22 летней девушкой из за обрушения крыши в Новосибирске
Возбуждено уголовное дело после обрушения крыши в ночном клубе

Председатель СК России  Александр Бастрыкин направил в Новосибирскую область для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе и тщательной фиксации всех следов на месте происшествия криминалистов центрального аппарата Следственного комитета РФ. Об этом в воскресенье сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту обрушения крыши одного из кафе в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, в результате обрушения погиб один человек. Точные данные о количестве пострадавших уточняются. Вместе с тем, региональный минздрав сообщил о четырех пострадавших, доставленных в больницу с места трагедии.

— Всего в Центральную клиническую больницу Академгородка доставили четверых человек, оказавшихся под завалами. Двоих врачи осмотрели и отпустили домой. Сегодня ночью в одном из новосибирских кафе рухнула крыша. Из-под завалов спасатели достали пятерых человек. Одна девушка погибла. Ещё четверых пострадавших доставили в ЦКБ Академгородка. После осмотра двоих пациентов врачи отпустили домой: у них нет травм, только переохлаждение. Двоих пациентов госпитализировали и прооперировали. У мужчины – перелом костей таза, у девушки – перелом костей голени, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в минздраве, отметив, что другая информация о якобы смерти еще одно пациента является слухами. Имена пострадавших уже известны.

— В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе. На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение объективной картины произошедшего. По указанию председателя Следственного комитета ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщила Петренко.

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