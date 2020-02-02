Признаки рака кишечника: после мочеиспускания ощущение, что мочевой пузырь еще полон

Частые или быстрые позывы, а также затруднения и боли при мочеиспускании также могут быть симптомами развития онкологии.

Кроме того, к признакам колоректального рака относятся беспричинное похудение, боли в животе, усталость и одышка, кровотечения во время посещения туалета

Колоректальный рак может прогрессировать, заражая и разрушая близлежащие ткани, утверждают британские медики. Поэтому при онкологическом заболевании самое важное – это ранняя диагностика. Какие симптомы могут предупреждать о раке кишечника,пишет Express.

Одним из признаков заболевания может быть изменение работы мочевого пузыря, в том числе ощущение, что этот орган все еще частично полон после посещения туалета.

Частые или быстрые позывы, а также затруднения и боли при мочеиспускании также могут быть симптомами развития онкологии.

Кроме того, к признакам колоректального рака относятся беспричинное похудение, боли в животе, усталость и одышка, кровотечения во время посещения туалета.