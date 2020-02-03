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Проверить все объекты СО РАН после трагедии на вечеринке с погибшей девушкой потребовал мэр Новосибирска

19:15 03.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: facebook.com/Anatoly.Lokot
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По словам Анатолия Локотя, в городе есть и другие объекты, которые используются не для научной деятельности, помимо того, где произошло обрушение кровли в ночь на 2 февраля. Градоначальник считает правильным забрать имущество в собственность муниципалитета.

Проверить все объекты СО РАН после трагедии на вечеринке с погибшей девушкой потребовал мэр Новосибирска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким погибшей девушки

Объекты Сибирского отделения Российской академии наук в новосибирской Академгородке, которые не используются в научных целях, необходимо проверить, сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Сибири  Анатолий Локоть.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ночь на 2 февраля в раздевалке кафе на Бульваре Молодежи в Советском районе Новосибирска произошло обрушение крыши пристройки из сендвич-панелей под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. м. Под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, одна девушка погибла. Здание принадлежало СО РАН, но в октябре было передано в ведение Минобрнауки.

«К сожалению, на территории Академгородка есть объекты, которые используются не в целях научной деятельности СО РАН. Законность их работы и ведомственную принадлежность требуется проверить.

Трагедия стала результатом вопиющей безответственности конкретных лиц — жизнь десятков людей подвергли риску, чтобы заработать на проведении нелегальной вечеринки. Необходимо принять все меры, чтобы избежать повторения таких случаев. Для нас это также печальный урок организации работы с молодежью.

Считаю правильным передачу в собственность муниципалитета коммунального комплекса ЖКХ СО РАН в Советском районе для более эффективного управления. Готовы взять ответственность за его работу», — написал Локоть, выразив соболезнования и поручив оказать поддержку «семьям — жертвам трагедии».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», возбуждено уголовное дело, организатор вечеринки судом отправлен под домашний арест.

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От редакции

СО РАН отдаст имущество?

Аноним, 03 февраля 2020 19:49
"...объекты, которые используются не в целях научной деятельности СО РАН...." Хммм... А если бы там изучали инфузорию под микроскопом? Крыша бы не обвалилась?

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