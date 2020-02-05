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Стимулируют на работу медиков выплатой в 300 тыс. рублей, компенсацией аренды и надбавками в ЦГБ Бердска

13:36 05.02.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Новый главврач Алла Дробинская продолжает отвечать на вопросы горожан о проблемах медицины. В ЦГБ критический дефицит кадров. Медикам помогают надбавками, 12 сотрудников имеют служебное жилье.

Стимулируют на работу медиков выплатой в 300 тыс. рублей, компенсацией аренды и надбавками в ЦГБ Бердска
Компенсируют 5000 рублей за аренду жилья медикам в Бердске

Как в Бердске стимулируют врачей на работу, «Курьер. Среда. Бердск» рассказала новый главврач Алла Дробинская. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» собирал вопросы от горожан о проблемах медицины. Горожане прислали больше 50 вопросов. Они были переданы главврачу в сентябре 2019 года, она попросила отсрочку. Алла Николаевна отметила, что в Бердске накопилось много проблем в медицине, которые нужно оперативно решать в первую очередь. Вопросы были направлены в минздрав Новосибирской области. Ответ за подписью министра здравоохранения региона Константина Хальзова получен в январе 2020 года.

Как стимулируют медиков к работе?

— медицинским работникам компенсируется стоимость аренды жилья в размере 5 тыс. рублей.

— единовременная денежная выплата в размере 300 тыс. рублей предоставляется врачам, завершившим обучение в клинической интернатуре, ординатуре по специальности «терапия», «педиатрия», «скорая медицинская помощь» и заключившим в периоде 01.09.2013 по 01.10.2017 трудовой договор с медицинской организацией, находящейся в государственной собственности Новосибирской области. С 2015 года выплаты получили 10 врачей.

— устанавливаются надбавки за качество выполняемых работ интенсивность и высокие результаты работы, а так же индивидуальные надбавил за увеличение объема выполняемых работ.

— на сегодняшний день 12 сотрудников ЦГБ Бердска имеют служебное жилье, выделенное администрацией Бердска.

Напомним, в детских поликлиниках Бердска критический дефицит педиатров. Также жители города называют профанацией медкомиссию к детскому саду из-за отсутствия узких специалистов.

Автор видео Алена Романцова.

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