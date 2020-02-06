Зубные коронки из разнородных металлов могут стать причиной возникновения рака

Каждый человек должен проверяться у стоматолога хотя бы раз в шесть месяцев — это должно позволить выявить возможное заболевание на ранних стадиях.

Зубы нуждаются в профилактике

Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут стать причиной того, что во рту человека начнет развиваться злокачественное новообразование. Об этом журналистам сообщила директор Института стоматологии им. Е.Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И.Сеченова Ирина Макеева.

«Опасность представляют сломанные зубы, которые царапают и травмируют слизистую оболочку, а также коронки из разнородных металлов, между которыми протекает электрический ток, разнородные протезы. Кроме того, нельзя исключать того, что проблемы начнутся в силу курения электрических сигарет. Тот же гиперкератоз может и должен увидеть любой врач. Данный недуг, как правило, проявляется в виде округлых или линейных белесоватых образований на слизистой оболочке рта. И в целом — если вы увидели язвочку в полости рта, немедленно обращайтесь к врачу. Некоторые пациенты откладывают визит, и если язвочка перестает болеть, расценивают это как улучшение. На самом деле исчезновение болевых ощущений может быть весьма тревожным признаком, свидетельствующим об озлокачествлении», — сказала И.Макеева.

По ее словам, каждый человек должен проверяться у стоматолога хотя бы раз в шесть месяцев — это должно позволить выявить возможное заболевание на ранних стадиях.

«78% пациентов со злокачественными образованиями в области головы и шеи попадают к онкологам на той стадии, когда им может помочь только калечащая операция. Рекомендую не откладывать визит к врачу в случае выявления подозрительных признаков», — добавила И.Макеева.

Источник: mskagency.ru