Через поцелуи, кунилингус, минет и сексуальные игрушки заражаются половыми инфекциями в Бердске

Главный венеролог региона Виктория Онипченко рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что заразиться можно при непосредственном контакте. А также при различных формах секса.

Половые инфекции могут привести к бесплодию или импотенции

Половые инфекции передаются при непосредственном контакте слизистых и через сексуальные игрушки. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный венеролог региона Виктория Онипченко. Она отметила, что для заражения нужен прямой контакт. Инфекции передаются не только при обычном половом контакте, но и при орально-генитальном и при орально-половом контакте и даже при поцелуе.

— Половые инфекции передаются при незащищённом половом контакте (включая орально-генитальные формы). Поцелуи, орально-половой контакт и совместное использование сексуальных игрушек, многократно повышает риск инфицирования при защищённом с помощью презерватива половом акте.

Напомним, что зачастую люди не знают о том, что у них инфекция и не обращаются к специалистам. Многие инфекции протекают бессимптомно, особенно у женщин. Период между моментом заражения до появления признаков может составлять от несколько дней до нескольких недель.

Также напомним, что болезненные прыщи, зуд и выделения из половых органов говорят о генитальном герпесе. А язвочки во рту, на губах и половых органах говорят о начальной стадии сифилиса. Признаки других опасных половых инфекций читайте в ближайшие дни на сайт «Курьер. Среда. Бердск».