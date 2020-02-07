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Рак молочной железы: какие продукты можно и нельзя есть?

10:30 07.02.2020 Фото: Pixabay
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Бета-каротин, который естественным образом содержится в овощах, таких как морковь, связан с более низким риском развития рака молочной железы.

Рак молочной железы: какие продукты можно и нельзя есть?
Каждый год десятки тысяч россиянок сталкиваются с опухолями молочных желез. При лечении этой болезни важно не только придерживаться всех рекомендаций врача, но и строго следить за своим питанием
Сюжет: Онкология
Рак молочной железы: какие продукты можно и нельзя есть?

Рак молочной железы: какие продукты можно и нельзя есть?Генетическая «перепись» раковых опухолей завершилась в миреЕщё 207 новостей

Рак молочной железы является одним из наиболее распространенных видов рака, диагностируемых у женщин. Благодаря совершенствованию методов скрининга и лечения, выживаемость при раке молочной железы увеличивается. Рак молочной железы развивается в клетках молочной железы. Как правило, он развивается либо в долях, либо в протоках молочной железы. Дольки производят молоко, а протоки доставляют молоко из желез к соску. Известные факторы риска развития рака молочной железы включают возраст, семейный анамнез, генетику, курение, малоподвижный образ жизни, ожирение и пьянство. Исследования также показывают, что диетические факторы могут быть причиной 30–40% всех видов рака. Исследования говорят, что следующие продукты могут помочь предотвратить развитие или прогрессирование рака молочной железы.

Ешьте много фруктов и овощей: фрукты и овощи содержат антиоксидантные и антиэстрогенные свойства. Бета-каротин, который естественным образом содержится в овощах, таких как морковь, связан с более низким риском развития рака молочной железы.

Включите постный белок. Белок помогает поддерживать мышечную массу тела. Белок содержится в мясе, птице, рыбе, морепродуктах, яйцах, бобах, чечевице, орехах, семенах, сои и молочных продуктах.

Добавьте в свой рацион цельнозерновые продукты. Исследователи выяснили, что высокое потребление клетчатки может изменить гормональное действие рака молочной железы и других гормонозависимых форм рака.

Избегайте красного мяса: в некоторых исследованиях была обнаружена связь между красным мясом и повышенным риском рака молочной железы. Приготовление мяса при высоких температурах может вызвать выброс токсинов.

Ограничение потребления алкоголя. Чрезмерное потребление алкоголя является известным фактором риска развития рака молочной железы.

Источник: www.thehealthsite.com

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