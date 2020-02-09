Провоцировать рак щитовидной железы могут смартфоны

Но ученые предупредили, что такая опасность в основном грозит только тем, кто уже имеет генетическую предрасположенность к онкологическому заболеванию. Но все равно советуют меньше пользоваться гаджетами.

Смартфон и щитовидка — две вещи несовместные

Американские ученые из Йельского университета рассказали о взаимосвязи между смартфонами и раком щитовидной железы, сообщают СМИ.

В рамках исследования приняли участие 900 человек, у которых была отмечена генетическая предрасположенность к развитию рака щитовидной железы. По результатам работы оказалось, что частое использование мобильных телефонов в два раза повышает риск развития онкологического заболевания.

Риск развития рака щитовидной железы зависит от того, есть ли у человека предрасположенность к этому заболеванию. Специалисты предупредили, что такая опасность в основном грозит только тем, кто уже имеет генетическую предрасположенность к онкологии.

Российские ученые ранее сообщили о причинах роста числа больных раком в мире. Так, исследователи из Министерства здравоохранения утверждают, что рост числа больных онкологией связан с развитием способов диагностирования и увеличением продолжительности жизни человека.

Напомним, что это уже не первый раз, когда специалисты обнаруживают негативное влияние современных устройств и образа жизни на организм человека.

Раннее исследователи выяснили, что утренний осмотр социальных сетей способствует напряженности и преждевременной усталости. В связи с этим, эксперты призывают ограничить чрезмерное использование гаджетов в повседневной жизни.