Снесут? Новая школа №9 к 2024 году появится в Бердске

С этой целью в министерство образования Новосибирской области было направлено обоснование и заявка на включение в программу строительства новой школы.

В сентябре 2020 года в Бердске откроется новая школа на 1100 мест

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска Евгения Шестернина на ваши вопросы. Вы их задали ему больше 100.

— Когда будут строить новую школу № 9. Эта школа уже ветхая, — интересуется горожанин.

— Следующая тема социальной сферы – это образование, которое хочу отметить, находится в тройке лидеров по Новосибирской области: уровень подготовки обучающихся по ряду предметов выше регионального и федерального уровней, уровень социализации выпускников по независимой оценке выше среднего по России. В городе имеется муниципальные и частные образовательные организации дошкольного, общего и дополнительного образования.

На протяжении 30 лет в городе не велось строительства объектов образования, а за последние три года открыты 2 детских сада, причем один из них, позиционируется, как площадка для развития творческих и спортивных талантов. Второй уникальный объект для наших юных бердчан был сдан в ноябре этого года, открытие такого детского учреждения, современного, оснащенного, на 220 мест — это событие не только для семей с детьми, но и для всего города. В микрорайоне «Южный» уже на следующий учебный год сядут за парты 1100 учеников.

К 2024 году на месте старой школы № 9 планируется открыть еще одну современную школу, с этой целью в министерство образования Новосибирской области было направлено обоснование и заявка на включение в программу строительства новой школы, — ответил мэр Бердска.