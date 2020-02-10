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Снесут? Новая школа №9 к 2024 году появится в Бердске

20:37 10.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С этой целью в министерство образования Новосибирской области было направлено обоснование и заявка на включение в программу строительства новой школы.

Снесут? Новая школа №9 к 2024 году появится в Бердске
В сентябре 2020 года в Бердске откроется новая школа на 1100 мест
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
Снесут? Новая школа №9 к 2024 году появится в Бердске

Снесут? Новая школа №9 к 2024 году появится в БердскеЕвгений Шестернин: 602 рабочих места создано в Бердске за 2017-2019 годаЕщё 41 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска Евгения Шестернина на ваши вопросы. Вы их задали ему больше 100.

— Когда будут строить новую школу № 9. Эта школа уже ветхая, — интересуется горожанин.

— Следующая тема социальной сферы – это образование, которое хочу отметить, находится в тройке лидеров по Новосибирской области: уровень подготовки обучающихся по ряду предметов выше регионального и федерального уровней, уровень социализации выпускников по независимой оценке выше среднего по России. В городе имеется муниципальные и частные образовательные организации дошкольного, общего и дополнительного образования.

На протяжении 30 лет в городе не велось строительства объектов образования, а за последние три года открыты 2 детских сада, причем один из них, позиционируется, как площадка для развития творческих и спортивных талантов. Второй уникальный объект для наших юных бердчан был сдан в ноябре этого года, открытие такого детского учреждения, современного, оснащенного, на 220 мест — это событие не только для семей с детьми, но и для всего города. В микрорайоне «Южный» уже на следующий учебный год сядут за парты 1100 учеников.

К 2024 году на месте старой школы № 9 планируется открыть еще одну современную школу, с этой целью в министерство образования Новосибирской области было направлено обоснование и заявка на включение в программу строительства новой школы, — ответил мэр Бердска.

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От редакции

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Аноним, 10 февраля 2020 11:43
На протяжении 30 лет в городе не велось строительства объектов образования

Заметно что мер не местный ,строительство 10 школы началось в 1995 ,
Колямба, 10 февраля 2020 15:29
А сколько по вашему? Нужно было прям точно сказать 25 лет не велось строительство?) Все верно сказал, не придирайтесь к словам
Аноним, 10 февраля 2020 22:37
И бывшая 14я тоже в 90х строилась, да нужно точно говорить, или совсем не говорить, а то каждый временщик с удовольствием себе заслуги приписывает.
Аноним, 10 февраля 2020 22:44
Ещё добавлю: а музыкальную в три раза увеличили в 2000х. Мэр представления не имеет о истории города.
Аноним, 10 февраля 2020 11:50
на фото это что за школа?
123, 10 февраля 2020 12:27
Это второе здание 6-го лицея.
PATRIOT, 10 февраля 2020 13:55
Это которая на Южном, насколько известно там школа и садик . Там пустырь был, поле.
Аноним, 10 февраля 2020 12:51
НВР:
Как сказать, чтобы никого не обидеть?
Очень много лет работаю в системе образования. За последние 40 лет все показатели неуклонно улучшались, но само образование и его качество двигались в противоположных направлениях.
Теперь они не имеют друг к другу никакого отношения. Это две большие разницы.
Аноним, 10 февраля 2020 13:56
Это второй филиал лицей 6
Аноним, 10 февраля 2020 21:19
В Китае за 10 дней построили больницу.У нас по любому за лето успеют, старую школу снести и построить новую.
Аноним, 10 февраля 2020 22:39
Не, у нас мини-жд-вокзал будут пять лет строить. (И не уверен что уложатся)

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