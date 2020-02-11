Многие игнорируют: 5 симптомов рака на начальных стадиях

Эксперты подсказывают: постоянно увеличенные лимфатические узлы — симптом, требующий настороженного внимания. Если нет боли, возможна лейкемия (в особенности, когда рост узлов прогрессирует).

Ассоциированный с опухолями зуд имеет некоторые характеристики

Пять симптомов, указывающих на рак в организме, игнорируются на начальной стадии большинством людей, констатируют немецкие эксперты.

Рак проявляется по-разному, многие люди не воспринимают всерьез его предупреждающие симптомы. На это указала Тереза Бартоломью из Центра профилактики раковых болезней. По словам эксперта, первые признаки болезни могут напоминать обычную простуду или расстройство желудка. Поэтому в качестве выдающих рак симптомов данные нарушения зачастую игнорируются, причем большинством.

Среди названных немецкими онкологами возможных сигналов развития рака выделяются пять симптомов.

Постоянный кашель. По словам доктора Бартоломью, кашель не обязательно должен указывать на рак, — но и не всегда он возникает из-за простуды или гриппа. Если кашель не проходит в течение месяца, нужно проконсультироваться.

Изжога. Ее вызывают разные причины — сильный стресс, слишком жирная, сладкая пища. Но людям не стоит игнорировать данный симптом, если дискомфорт ощущается постоянно, вне связи с приемом пищи или действием другого фактора. Постоянная изжога может указывать на рак горла.

Кожный зуд. Кожа – самый большой орган тела, она неизменно реагирует на внутренние поражения. Зуд в местах родинок, родимых пятен игнорировать опасно, так можно пропустить рак кожи. Также он возникает в случаях рака печени, желчного пузыря, лимфомы, лейкоза.

Ассоциированный с опухолями зуд имеет некоторые характеристики, отличающие его от дерматологических проблем:

он бывает аквагенным – возникает после контакта с водой;

не сопровождается характерным раздражением, крапивницей;

помимо зуда наблюдаются лихорадка, потеря веса, потливость по ночам;

вызывает ощущение жжения.

Кровь в стуле. Большинство ее причин относительно безобидны (например, геморрой). Тем не менее, лучше сразу провериться, ведь этот симптом свойствен раку кишечника.

Увеличенные лимфоузлы. Эксперты подсказывают: постоянно увеличенные лимфатические узлы — симптом, требующий настороженного внимания. Если нет боли, возможна лейкемия (в особенности, когда рост узлов прогрессирует).

Источник: medikforum.ru