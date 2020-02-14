Маткапитал на первого ребенка в 2020 году: В марте могут выдать 466 тыс. рублей на первенца в России, Новосибирске и Бердске

Уже разработаны все организационные мероприятия по приему заявлений и работе с ними. В пенсионном фонде ждут распоряжения сверху. Одна бердчанка направила заявление на маткапитал по электронной почте в ПФР.

Заявления на получение материнского капитала можно будет подать через портал госуслуг, в МФЦ и Пенсионный фонд

Ждут распоряжений для приема заявлений на маткапитал от матерей, родивших первенцев, в УПФР по Бердску.

Пока нет распоряжений, касающихся получения материнского капитала на первого ребенка, скорее всего, это будет в ближайшее время, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 14 февраля начальник отделения Управления пенсионного фонда России по Бердску Елена Чуль.

— Все организационные мероприятия по вопросам, как мы будем все это осуществлять, как будем вести прием, уже разработаны. Мы ожидаем, — отметила Елена Чуль.

В УПФР по Бердску обращаются мамы, родившие первенцев.

-Многие приходят просто на консультацию. Мы установили с соответствии с нашими плановыми мероприятиями: данные всех мамочек, которые к нам обращаются, мы записываем, и как только появляется информация, мы будем осуществлять обзвон. Одно заявление от бердчанки нам пришло по электронной почте. Оно тоже взято на контроль. Сегодня мы ведем заблаговременную работу и работаем с ЗАГСом. Сейчас мы уже получили указания нашего высшего руководства, как бы предупредительные меры, может быть, мы будем работать с соцстрахом, когда выдают родовой сертификат. Пока это только в планах. Мы ведем учет мамочек, и как только будет информация, будем обзванивать, — подчеркнула Елена Чуль.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», президент Владимир Путин поручил предоставить право на получение маткапитала семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Его размер должен составить 466 617 руб. В случае рождения второго ребенка выплата должна быть увеличена на 150 000 руб.

Кроме этого, президент России анонсировал предоставление средств материнского семейного капитала в размере 616 617 рублей при рождении или усыновлении начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло.

Срок реализации документа — 15 апреля 2020 года.

По подсчетам правительства, расходы на программу маткапитала в 2020 году необходимо будет увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. Всего на выплату маткапитала в этом году потратят более 436 млрд руб.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 000 рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 000 рублей ее ипотечного кредита. Важное условие — ребенок должен быть рожден после 1 января 2020 года.

Кто получит маткапитал

Для того, чтобы получить материнский капитал, семья должна иметь на это право. Это должна быть родившая мать, усыновившая женщина или мужчина, которые являются гражданами России на момент рождения или усыновления ребенка. Ребенок должен быть рожден или усыновлен после 1 января 2007 года.

Какие документы нужны

Для получения материнского капитала нужны: копии паспортов родителей или усыновителей, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС матери, документ, подтверждающий гражданство РФ матери или усыновительницы и ребенка.

В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы, например, загранпаспорт гражданина РФ для россиян, проживающих за границей, решение об усыновлении, если один или несколько детей в семье были усыновлены, документы, подтверждающие прекращение права на сертификат — свидетельство о смерти отца или матери, решение суда о лишении родительских прав. Справки из учебного заведения, если сертификат оформляется на совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, являющегося студентом дневного отделения.

Если раньше надо было предоставлять два свидетельства о рождении на первого и второго ребенка, то сейчас достаточно одного свидетельства о рождении первенца с одним заявлением и со справкой о составе семьи.

Куда нести документы

Собранный пакет документов необходимо подать через электронный портал Госуслуг или лично в МФЦ, либо в городкое отделении УПФР. К полному пакету документов нужно будет прикрепить заявление, которое обрабатывает Пенсионный фонд.

Родителям будут назначены сроки получения сертификата на материнский капитал, выдана опись принимаемых документов, где будет указана дата готовности.

Сколько ждать сертификат

Срок рассмотрения заявления — один месяц. Должно прийти уведомление, а потом и сам сертификат. В случае, если заявление удовлетворено, деньги перечисляются на счет материнского капитала матери в течение 10 рабочих дней.

На что можно потратить материнский капитал

Средства материнского капитала не выдают наличными и не переводят на расчетный счет для нецелевого использования, например, на ремонт, путешествие или покупку автомобиля. Их перечисляют напрямую в банк, продавцу квартиры или образовательному учреждению.

466 тысяч рублей можно потратить на погашение ипотеки, строительство дома, покупку жилья. образование детей, накопительную пенсию матери или товары и услуги для детей-инвалидов.

Владимир Путин продлил программу материнского капитала до 2026 года. Это значит, что сертификат и средства господдержки смогут получить семьи, в которых ребенок родится до 31 декабря 2026 года.