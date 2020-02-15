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Облил бензином и поджег продавщицу отвергнутый ухажер в Пермском крае. С ожогами 35% тела она в тяжелом состоянии

17:00 15.02.2020 Фото: Википедии
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Она находится в ожоговом центре Перми. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но отмечают положительную динамику. Суд арестовал поджигателя на 2 месяца за покушение на убийство с особой жестокостью.

Облил бензином и поджег продавщицу отвергнутый ухажер в Пермском крае. С ожогами 35% тела она в тяжелом состоянии
Врач рассказал о состоянии девушки, которую подожгли в Пермском крае

Врачи ожогового центра Перми оценивают состояние девушки, которую облил бензином и поджег знакомый в Соликамске, как тяжелое, но с положительной динамикой, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края в пятницу.

Ранее в управлении Следственного комитета РФ по региону сообщали, что вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая, облил ее бензином и поджег, после чего скрылся. Женщину спасла коллега, потушив пламя огнетушителем. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», возбуждено уголовное дело за покушение на убийство с особой жестокостью.

Потерпевшая с ожогами 35% тела была госпитализирована сначала в Березники, потом ее транспортировали в ожоговый центр Перми.

Источник агентства сообщал, что мужчина преследовал девушку давно и предлагал ей отношения.
«Она находится в ожоговом центре Перми. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но отмечают положительную динамику», — сообщили в краевом минздраве.

По данным соликамского городского суда, подозреваемого в покушении на убийство арестовали до 28 марта 2020 года.

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