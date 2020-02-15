Самые удобные секс-позы для полных людей

В классической миссионерской позе не забудьте положить несколько подушек под ягодицы Если верить статистике, около 30 % населения планеты Земля страдают от избыточного веса. Дело тут и в экологии, и в малоподвижном образе жизни (все больше и больше людей стремятся провести время перед компьютером или телевизором, нежели отправиться в спортзал), и неправильном питании.

Но не будем вам рассказывать о диетах и о том, что нужно вести здоровый образ жизни, а поговорим о том, как этим 30 % заниматься сексом в своем не очень удобном положении. Самые удобные секс-позы для людей с лишним весом. Надеемся, что эта информация поможет упростить вашу интимную жизнь.

МИССИОНЕРСКАЯ ПОЗА

Эта поза идеально подойдет полным, только воспользоваться придется ее вариациями. Например, женщина лежит на спине с раздвинутыми ногами, а мужчина становится на колени рядом с ее бедрами.

Для удобства под ягодицы положите подушки, так и женщине не придется удерживать свое тело на весу, и мужчине не придется держать женщину.

Такая вариация миссионерской позы хороша тем, что партнерам открывается широкий обзор тел друг друга, с ее помощью легко стимулировать точку G, кроме того, вы не будете мешаться друг другу животами.

DOGGY-STYLE

Или, как ее любят называть, по-собачьи. Говорят, что именно эта поза является самой естественной и удобной для человека, так что если ваша девушка все еще против Doggy-Style в вашей постели, приведите ей этот аргумент.

Так вот, в этой позе удобно заниматься сексом полным людям. Если женщине тяжело удерживать свой вес на локтях, она может встать на колени у кровати и корпусом лечь на нее. Так же как и в миссионерской, в этой позе хорошо стимулируется точка G, поэтому женщины быстрее получит оргазм.

НА БОКУ

Довольно ленивая поза, идеально походящая для людей, страдающих лишним весом. Женщина ложится на бок спиной к партнеру, немного наклоняется вперед и поджимает под себя колени. Такая вариация позы на боку предоставляет мужчине максимальный доступ к женскому телу, она хорошо подходит для первого анального секса, потому что тело женщины максимально расслаблено. Обоим партнерам в позе на боку не приходится удерживать свой вес, что позволяет продлить половой акт.

НАЕЗДНИЦА

Превосходная поза для пар, где мужчина страдает избыточным весом, а женщина в нормальной форме и комплекции. Да даже если и женщина не миниатюрная лань, а вполне себе пышечка – «наездница» отлично подойдет.

Сексологи уверяют, что для этой позы не имеет никакого значения вес партнеров, ведь женщина может полностью контролировать процесс, скорость и глубину проникновения.

Позу «обратной наездницы» попробовать тоже можно. Одна из вариаций позы наездницы для полных людей (да и не только для них) – женщина немного отклоняется назад, опирается на руки, а ноги ставит возле мужской головы. Ощущения будут абсолютно другими.

«КРЕСТ-НАКРЕСТ»

Женщина ложится поперек кровати на бок, поднимает одну ногу вверх, а мужчина ложится между ее ног и входит сзади. Описано сложно, но на практике все довольно просто, к тому же она открывает новые ощущения из-за углового вхождения мужского пениса.

И не волнуйтесь, никаких особых акробатических навыков «крест-накрест» не требует, с ней справятся и полненькие люди.

НЕМНОГО О ПОДУШКАХ…

Не удивляйтесь этому пункту, подушки – важная часть в сексе для полных людей. Чем больше вес женщины, тем больше подушек рекомендуется задействовать во время поз.

В классической миссионерской позе не забудьте положить несколько подушек под ягодицы, в позе на боку положите подушку под бедро, в Doggy-Style – под живот, а в позе наездница положите подушку под ягодицы мужчины.

Вот увидите, подушка играет важную роль в сексе, ощущения несколько отличны от обыкновенного секса без мягкого реквизита.

Ну и самое главное – не забывайте поддерживать друг друга в постели, постарайтесь расслабиться и не думать о лишнем весе (хотя думать о нем нужно и стремиться похудеть тоже, иначе проблем со здоровьем в будущем не избежать).

Источник: Хочу