До 35 тыс. рублей вырастет пенсия, если не обращаться за ней 10 лет после наступления пенсионного возраста

По закону человек может отказаться от пенсии и уже будучи пенсионером. Например, при устройстве на работу на любой срок не меньше года. Это поможет увеличить пенсионные выплаты в будущем, когда человек решит полностью завершить свою трудовую карьеру.

Эксперт рассказал, насколько вырастет пенсия, если за ней не обращаться 10 лет

Россияне могут отказаться от получения страховой пенсии по старости для того, чтобы в дальнейшем получать ее в более высоком размере. Такая норма содержится в 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

«По закону можно и не оформлять пенсию после достижения установленного пенсионного возраста. В этом случае гражданин затем может получить приличную надбавку. Например, отложенная на 5 лет пенсия — это плюс 30-40% к установленной по обычному возрасту. Хотя в некоторых случаях выгоднее все-таки выйти на пенсию и продолжить работать. В этом случае человек будет получать и страховую пенсию (без ежегодной индексации), и зарплату», — пояснил «Российской газете» проректор Академии труда и социальных отношений Александр

По закону человек может отказаться от пенсии и уже будучи пенсионером. Например, при устройстве на работу на любой срок не меньше года. Это поможет увеличить пенсионные выплаты в будущем, когда человек решит полностью завершить свою трудовую карьеру. Чем больше у работника накопится страховых пенсионных коэффициентов, которые зависят, в том числе, и от отчислений работодателя в страховые фонды, тем выше насчитают сумму пенсии впоследствии.

К тому же, когда человек снова начнет получать пенсию, она будет увеличена на все плановые индексации, прошедшие за годы работы. Например, если женщина имеет трудовой стаж в 30 лет, 120 пенсионных коэффициентов и готова выйти на пенсию в 55,5 лет, то размер ее пенсии составит около 15 тысяч рублей. А вот если женщина обратится за назначением страховой пенсии по старости через 5 лет после возникновения права на нее, то размер ее пенсии составит более 20 тысяч рублей. И это более чем на 40 процентов больше, чем если бы женщина вышла на заслуженный отдых в установленный срок.

Ну а в два с лишним раза пенсия увеличится (до 33-35 тысяч в месяц), если обратиться за ее назначением через 10 лет после наступления установленного срока выхода на отдых. Стоит отметить, что это средние расчеты. В каждом конкретном случае сумма страховой пенсии рассчитывается индивидуально.