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Ранил ножом двоих служителей РПЦ в московском храме Николая Чудотворца житель Липецкой области

15:15 16.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Неизвестный в капюшоне, очках и медицинских перчатках ворвался в помещение во время службы и нанес ножевые ранения двум людям прямо у алтаря. Раненых госпитализировали. Подозреваемого задержали.

Ранил ножом двоих служителей РПЦ в московском храме Николая Чудотворца житель Липецкой области
В православных храме Бердска всегда многолюдно

Неизвестный мужчина напал с ножом на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы. Два человека получили ранения,сообщает пресс-служба МВД.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения», – заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сообщается, что пострадавших направили в медицинские учреждения Москвы для оказания помощи. По информации СМИ, пострадавшими оказались двое алтарников. Неизвестный в капюшоне, очках и медицинских перчатках ворвался в помещение во время службы и нанес ножевые ранения двум людям прямо у алтаря.

Правоохранители устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал «Курьер. среда. Бердск», накануне в Калининграде пенсионер расстрелял из «Сайги» семейную пару возле рынка. Сам стрелок пытался покончить с собой и впоследствии скончался в больнице.

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