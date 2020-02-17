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Суд запретил: Новое концессионное соглашение с мечтавшей вложить 1,3 млрд руб. в сети и котельные «Багирой-М» не будет заключать власть Бердска

22:00 17.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Судом учтен факт реализации конкурсной процедур в рамках федерального закона о концессионных соглашениях, а также отсутствие оснований для заключения нового концессионного соглашения.

Суд запретил: Новое концессионное соглашение с мечтавшей вложить 1,3 млрд руб. в сети и котельные «Багирой М» не будет заключать власть Бердска
Котельные и сети Бердска не достанутся ООО ПК «Багира-М»
Сюжет: Концессия
Суд запретил: Новое концессионное соглашение с мечтавшей вложить 1,3 млрд руб. в сети и котельные «Багирой М» не будет заключать власть Бердска

Суд запретил: Новое концессионное соглашение с мечтавшей вложить 1,3 млрд руб. в сети и котельные «Багирой-М» не будет заключать власть БердскаКонцессия провалилась? Проиграла суд мечтавшая вложить 1,3 млрд руб. в сети и котельные «Багира-М» в БердскеЕщё 122 новостей

Концессионер сетей и котельных Бердска ООО ПК «Багира-М» проиграл суд совету депутатов и администрации Бердска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Вице-мэр Бердск по экономическим вопросам Жанна Шурова подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что седьмой арбитражный апелляционный суд 6 февраля 2020 года оставил без изменения решение арбитражного суда Новосибирской области. А жалобы несостоявшегося концессионера — без удовлетворения:

— Судом учтен факт реализации конкурсной процедур в рамках федерального закона о концессионных соглашениях, а также отсутствие оснований для заключения нового концессионного соглашения с ООО ПК «Багира-М», — уточнила в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Шурова сегодня, 17 февраля.

Напомним, 7 февраля 2020 года суд Томска опубликовал резолютивную часть постановления в отношении администрации Бердска, признав недействительным постановления № 3375 «Об отмене постановления администрации города Бердска от 20.08.2015 № 2968 «О заключении концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения города Бердска с ООО ПК «Багира-М».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в октябре 2019 году дело о концессии бердского тепло-энергетического комплекса компанией «Багиры-М» пошло на новый виток. Именно тогда седьмой арбитражный суд в Томске отправил его на новое рассмотрение.

Новая кассационная жалоба администрации города была рассмотрена уже Седьмым арбитражным судом 29 августа 2019 года, который вынес решение, где указано «Решение от 08.02.2019 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-6191/2018 и постановление от 14.05.2019 Седьмого арбитражного апелляционного суда по тому же делу в части оставления без изменения указанного решения отменить. Дело в отмененной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области».

В суде директор «Багиры-М» Владимир Давыдов доказывал, что постановление о концессии было отменено с превышением полномочий. Комапния настаивала: нужно заключать концессионный договор и передавать имущество, привлекать деньги и вкладывать их в развитие теплосетей и котельных Бердска.
Концессионер был уверен — вернувшись на первую судебную инстанцию, ждать долго не придется. И в скором времени концессионное соглашение будет подписано.

По мнению Владимира Давыдова, ООО ПК «Багира-М» — это единственная компания, которая по закону в рамках концессии может привести деньги в Бердск.
В федеральном и областном бюджетах все расходы расписаны. Получить деньги на реконструкцию системы ТЭК сейчас очень сложно. Если даже мы, гипотетически, уйдем в сторону, то ни одна компания по новому законодательству о концессии не сможет обеспечить банковскую гарантию в размере 1,3 млрд рублей. Это для них будет экономически не выгодно. Нужно отодвинуть все предвзятые отношения и для населения города реализовать эту программу, — предрекал Давыдов.

Глобальные мечты

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Багира-М» от своих концессионных планов на бердский ТЭК отказываться не собиралась. И уже вовсю искала инвесторов.
За 25 лет и за 1,3 млрд рублей компания была готова отремонтировать сети и котельные в Бердске. По словам директора «Багиры-М», договоры на инвестирование теплосетей города подписаны. Концессионер был готов вкладывать по 300 или 500 млн рублей в коммуналку города ежегодно.

На сегодняшний день, согласно данным СКБ Контур-Фокус и по данным сайта Арбитражного суда Новосибирской области, в ООО ПК «Багира-М» числится 2 сотрудника, уставной капитал составляет 80 тысяч рублей, организация находится в реестре должников по страховым взносам, налогам и сборам, является ответчиком в Арбитражном суде НСО по делу о не возвращенном займе на сумму 1,2 млн рублей, компания не ведет финансово-хозяйственную деятельность, а выручка в 2017 и 2018 годах составляла 0 рублей.

Сегодня власть Бердска совместно с Комбинатом бытовых услуг, как гарантирующим поставщиком и владельцем теплосетей города, рассматривают варианты самостоятельной реализации инвестпроектов в сфере теплоснабжения с участием региональных финансов, кредитных учреждений или федеральных фондов поддержки.

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От редакции

Концессия - плохая или хорошая идея?

Аноним, 17 февраля 2020 12:36
На сегодняшний день, согласно данным СКБ Контур-Фокус и по данным сайта Арбитражного суда Новосибирской области, в ООО ПК «Багира-М» числится 2 сотрудника, уставной капитал составляет 80 тысяч рублей, организация находится в реестре должников по страховым взносам, налогам и сборам, является ответчиком в Арбитражном суде НСО по делу о не возвращенном займе на сумму 1,2 млн рублей, компания не ведет финансово-хозяйственную деятельность, а выручка в 2017 и 2018 годах составляла 0 рублей.
Редакция, а вы не пробовали сравнить эту характеристику на потенциальных зеков с характеристикой главного мусорного оператора НСО?
Они чем-нибудь отличаются друг от друга?
Аноним, 17 февраля 2020 23:21
Кто пригласил ЭТОГО директора «Багиры-М» В. Давыдова в город Бердск с целью по легкому срубить бабла и скрыться в неизвестном направлении...

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