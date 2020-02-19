Разрушают вокзал: Опасаются сноса 100-летнего здания при строительстве нового вокзального комплекса жители Бердска

Старый вокзал в Бердске строители «опустошили»

Бердская общественность вновь бурлит. На этот раз поводом стала реконструкция старого вокзала на станции Бердск. Местный житель Владимир Сорокин, который много лет отстаивает здание 1913 года постройки, предполагает, что РЖД готовится его снести.

— Окна выбили, стены повредили. Фасад со стороны переходного моста еще более раскурочен, — констатирует Владимир Николаевич, снявший на телефон происходящее в понедельник, 17 февраля.

Он беспокоится, что первоначальный проект сооружения крупного вокзального комплекса, предполагавший сохранение старого вокзала, «Российские железные дороги» изменили не в пользу общественного мнения.



— Мне позвонил отставной строитель и сказал, что не похоже на реконструкцию то, что сейчас делают с бердским вокзалом. Уже похоже на снос. Мы не видим, что работают над каждым кирпичиком, нет строительных лесов. Какой-то разгром: все деревянное выброшено, стекла бьют, все это вывалили на улицу. Возникает риск, что действуют также, как с двумя итальянскими домиками, которые стояли справа. У нас возникают серьезные опасения — никто реставрацией заниматься не собирается, — пояснил свое мнение Сорокин.

По его оценке, железнодорожный вокзал — это единственный оставшийся у Бердска символ Победы. Кроме мемориала Славы, считает он, есть заброшенные окопы в лесу на месте формирования Сибирских дивизий. Аллею, по которой во время войны шли маршевые роты, уничтожили.

— У нас остался только вокзал, переживший две войны — Первую и Вторую мировые. Отсюда уезжали на фронт солдаты, сюда они возвращались с победой. Там же, по воспоминаниям ветеранов, они обогревались, когда тренировались в запасных полках. В департаменте культуры мне неофициально сказали, что не знают, что происходит за строительным забором, — заявил «Курьер. Среда. Бердск» активист.

По словам Владимира Сорокина, старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. 23 октября 2019 года комиссия объезжала все памятники с целью обследовать их состояние. Общественники не стали добиваться присуждения станционному зданию статуса памятника областного значения, потому что в этом случае не разрешили бы строить новый вокзал поблизости.

— Мы нашли благожелательный компромисс. Но как бы нам не остаться без бердской достопримечательности, символа Победы, — высказался Владимир Николаевич. — Бердчане молчат, а новосибирцы уже зашевелились, спрашивают меня, что происходит.

Сорокин считает свои опасения небеспочвенными хотя бы по тому, как делается реконструкция. И, говорит, будет «страшно рад, если ошибается»:

— К сожалению, есть прецеденты. В Новосибирске было прекрасное деревянное здание 1898 года постройки (тогда Ново-Николаевску было 5 лет), его за ночь раскидали железнодорожники. А Бердск уже лишился двух «итальянцев».

Активист полагает, что бердская власть тоже должна быть заинтересована и отслеживать ситуацию с реконструкцией старого вокзала. Несколько лет назад, когда презентовали первоначальный проект строительства нового вокзального комплекса, в котором не было места старой станции, на сторону бердчан встал даже Общероссийский народный фронт. В том числе благодаря этому, полагает Владимир Сорокин, появился второй проект с сохранением здания вокзала, построенного архитектором Маракони в 1913 году. Тогда железная дорога проходила в 9 км от села Бердского, ставшее городом в 1944 году.

Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», архитектурной ценности вокзал не представляет, поскольку являлся типовым для своего времени. Как говорили архитекторы, на железнодорожном пути от Барнаула до Ново-Николаевска в начале 20 века таких зданий, как в Бердске, было около 40.

В РЖД сообщили, что об изменении проекта сооружения вокзального комплекса в Бердске речь не идет.

Артем Вырезков, начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», предложил написать редакционный запрос, чтобы получить развернутый ответ от специалистов ЗСЖД, имеющих отношение к строительству и реконструкции вокзалов.

Когда в 2017 году представители РЖД и проектировщики презентовали в Бердске планы нового вокзала, обещали, что старое здание сохранят, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но никто не сомневался, что город перерос существующую станции. Эксперты называли вокзал артефактом дореволюционного строительства, достоянием не только Бердска или Новосибирской области, а всей России. За три года в начале 20 века построили 700 км железной дороги с огромным количеством вокзалов, инженерных сооружение и жилых домов на высоком архитектурном и стилистическом уровне. Эксперты настаивают на том, чтобы бердский вокзал внесли в реестр культурного наследия: через 100 лет его снесут и никто не вспомнит, что сидели летом 2017 года за круглым столом и давали друг другу гарантии сохранности….

Старый вокзал Бердска