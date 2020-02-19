Разрушают вокзал: Опасаются сноса 100-летнего здания при строительстве нового вокзального комплекса жители Бердска

Бердская общественность вновь бурлит. На этот раз поводом стала реконструкция старого вокзала на станции Бердск. Местный житель Владимир Сорокин, который много лет отстаивает здание 1913 года постройки, предполагает, что РЖД готовится его снести.
— Окна выбили, стены повредили. Фасад со стороны переходного моста еще более раскурочен, — констатирует Владимир Николаевич, снявший на телефон происходящее в понедельник, 17 февраля.
Он беспокоится, что первоначальный проект сооружения крупного вокзального комплекса, предполагавший сохранение старого вокзала, «Российские железные дороги» изменили не в пользу общественного мнения.
По его оценке, железнодорожный вокзал — это единственный оставшийся у Бердска символ Победы. Кроме мемориала Славы, считает он, есть заброшенные окопы в лесу на месте формирования Сибирских дивизий. Аллею, по которой во время войны шли маршевые роты, уничтожили.
— У нас остался только вокзал, переживший две войны — Первую и Вторую мировые. Отсюда уезжали на фронт солдаты, сюда они возвращались с победой. Там же, по воспоминаниям ветеранов, они обогревались, когда тренировались в запасных полках. В департаменте культуры мне неофициально сказали, что не знают, что происходит за строительным забором, — заявил «Курьер. Среда. Бердск» активист.
По словам Владимира Сорокина, старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. 23 октября 2019 года комиссия объезжала все памятники с целью обследовать их состояние. Общественники не стали добиваться присуждения станционному зданию статуса памятника областного значения, потому что в этом случае не разрешили бы строить новый вокзал поблизости.
— Мы нашли благожелательный компромисс. Но как бы нам не остаться без бердской достопримечательности, символа Победы, — высказался Владимир Николаевич. — Бердчане молчат, а новосибирцы уже зашевелились, спрашивают меня, что происходит.
Сорокин считает свои опасения небеспочвенными хотя бы по тому, как делается реконструкция. И, говорит, будет «страшно рад, если ошибается»:
— К сожалению, есть прецеденты. В Новосибирске было прекрасное деревянное здание 1898 года постройки (тогда Ново-Николаевску было 5 лет), его за ночь раскидали железнодорожники. А Бердск уже лишился двух «итальянцев».
Активист полагает, что бердская власть тоже должна быть заинтересована и отслеживать ситуацию с реконструкцией старого вокзала. Несколько лет назад, когда презентовали первоначальный проект строительства нового вокзального комплекса, в котором не было места старой станции, на сторону бердчан встал даже Общероссийский народный фронт. В том числе благодаря этому, полагает Владимир Сорокин, появился второй проект с сохранением здания вокзала, построенного архитектором Маракони в 1913 году. Тогда железная дорога проходила в 9 км от села Бердского, ставшее городом в 1944 году.
Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», архитектурной ценности вокзал не представляет, поскольку являлся типовым для своего времени. Как говорили архитекторы, на железнодорожном пути от Барнаула до Ново-Николаевска в начале 20 века таких зданий, как в Бердске, было около 40.
В РЖД сообщили, что об изменении проекта сооружения вокзального комплекса в Бердске речь не идет.
Артем Вырезков, начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», предложил написать редакционный запрос, чтобы получить развернутый ответ от специалистов ЗСЖД, имеющих отношение к строительству и реконструкции вокзалов.
Когда в 2017 году представители РЖД и проектировщики презентовали в Бердске планы нового вокзала, обещали, что старое здание сохранят, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Но никто не сомневался, что город перерос существующую станции. Эксперты называли вокзал артефактом дореволюционного строительства, достоянием не только Бердска или Новосибирской области, а всей России. За три года в начале 20 века построили 700 км железной дороги с огромным количеством вокзалов, инженерных сооружение и жилых домов на высоком архитектурном и стилистическом уровне. Эксперты настаивают на том, чтобы бердский вокзал внесли в реестр культурного наследия: через 100 лет его снесут и никто не вспомнит, что сидели летом 2017 года за круглым столом и давали друг другу гарантии сохранности….
Старый вокзал Бердска
А не эта тесная кирпичная коробка.
Большая просьба к застройщикам РЖД - не слушайте выскочек-кликуш, которые пытаются выставить себя как представителей мнения большинства бердчан! Городу нужен современный и просторный вокзал!
А вокзал из из сендвича пойдет.
Нет.
Зачем?
Фергану сносят, бараки сносят, двухэтажки сносят, частный сектор сносят а вокзал оставить?
Снести вокзал и башню.
Построить 16 этажную гостиницу , вокзал на первом этаже с подземным выходом на перрон, автовокзал на втором с эскалатором и прямым выходом на Горького , Пятёрочка на третьем, баня на четвертом, паркинг и сто в цоколе
аноним, ты можешь хоть в комментах про огороды вставлять свое возмущение сносом частного сектора в центре Бердска. Этот частный бардак, снесут и правильно сделают. Хочешь частный сектор, вэлком в деревню, а насчет вокзала- конечно это уе...ще надо сносить. Старина, старина, вот в нашей стране очень много мест и очень много великих людей, но делать музеи в любом месте где эти люди останавливались, где стояли, где по нужде ходили, это маразм. И в каждом месте-музее- сторожа, экскурсоводы, обязательно директора. У нас уже пол страны сидят по усадьбам и пр. строениям, сидят одни и получают зар. платы. Сделайте хороший памятник, проводите творческие вечера, выставки и пр. Но зачем переводить объекты недвижимости в "знаменательные места" это маразм и кормушка для бездельников. Ну, кто увидел неповторимую красоту в нашем вокзале? Не радует ни сердце, ни глаз.
это аноним, цивилизованный, вот какой. Если слово цивилизованный не понятно, начни с мультиков "фиксики", там все начиная с 5 -го возраста.
В стране, которая богата лесом, цветными металлами, и вообще всем.
Строят из всякого дерьма, окна, двери, пластик. Крыши профнастил с которого потом сугробы сваливаются либо их ветром рвет.
Железный каркас, стены из кирпича дерьмоглины и коробка вполне цивилизованна.
Почему мнение одного человека выставляют как общественное?
Сохраните старое здание и сделайте там общественный туалет, чтоб и общество было довольно и старый маразматик подавился.
Сносить однозначно.
Сносить!
Пусть сносят. Время не остановить.
А на память можно макет в музее сделать.
В проклятой загнивающей европе кругом подземные переходы, лифты, травалаторы, эскалаторы и оплата через фейсконтроль и по картам а у нас , чтобы попасть в вагон, надо иметь разряд по альпинизму и бегу с препятствиями с промежуточной очередью за билетами, подняться на уровень третьего этажа, спуститься с третьего этажа, добежать до кассы, добежать до второго моста, опять подняться на уровень третьего этажа, опять спуститься с третьего этажа и и наконец залезть по крутым скользким ступенькам вагона.
Я пожалуй и не вспомню, где для посадки в электричку надо преодолеть два моста.
А ещё кто то это называет общественным транспортом.
Видимо спортсмены из думы.
Да, сохранить
мфы, бердчане, не хотим в музее жить и превращаться в болото!
Сносить.
Смешно. И много таких "поджарых"? Большинство на 5-6 пудов.
Будешь в Речкуновке выходить и пешком. Тогда и станешь реально поджарым.
Нет
Зная немножко РЖД, могу утверждать, что они построят взамен сарайчика нормальное современное здание.
Да