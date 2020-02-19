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Разрушают вокзал: Опасаются сноса 100-летнего здания при строительстве нового вокзального комплекса жители Бердска

20:45 19.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Владимира Сорокина
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РЖД обещали сохранить в проекте будущего вокзала станцию Бердск, построенную в 1913 году, ставшую символом Победы. Но разрушительный процесс реконструкции здания пугает бердчан.

Разрушают вокзал: Опасаются сноса 100 летнего здания при строительстве нового вокзального комплекса жители Бердска
Старый вокзал в Бердске строители «опустошили»

Бердская общественность вновь бурлит. На этот раз поводом стала реконструкция старого вокзала на станции Бердск. Местный житель Владимир Сорокин, который много лет отстаивает здание 1913 года постройки, предполагает, что РЖД готовится его снести.

— Окна выбили, стены повредили. Фасад со стороны переходного моста еще более раскурочен, — констатирует Владимир Николаевич, снявший на телефон происходящее в понедельник, 17 февраля.

Он беспокоится, что первоначальный проект сооружения крупного вокзального комплекса, предполагавший сохранение старого вокзала, «Российские железные дороги» изменили не в пользу общественного мнения.

— Мне позвонил отставной строитель и сказал, что не похоже на реконструкцию то, что сейчас делают с бердским вокзалом. Уже похоже на снос. Мы не видим, что работают над каждым кирпичиком, нет строительных лесов. Какой-то разгром: все деревянное выброшено, стекла бьют, все это вывалили на улицу. Возникает риск, что действуют также, как с двумя итальянскими домиками, которые стояли справа. У нас возникают серьезные опасения — никто реставрацией заниматься не собирается, — пояснил свое мнение Сорокин.

По его оценке, железнодорожный вокзал — это единственный оставшийся у Бердска символ Победы. Кроме мемориала Славы, считает он, есть заброшенные окопы в лесу на месте формирования Сибирских дивизий. Аллею, по которой во время войны шли маршевые роты, уничтожили.
— У нас остался только вокзал, переживший две войны — Первую и Вторую мировые. Отсюда уезжали на фронт солдаты, сюда они возвращались с победой. Там же, по воспоминаниям ветеранов, они обогревались, когда тренировались в запасных полках. В департаменте культуры мне неофициально сказали, что не знают, что происходит за строительным забором, — заявил «Курьер. Среда. Бердск» активист.

По словам Владимира Сорокина, старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. 23 октября 2019 года комиссия объезжала все памятники с целью обследовать их состояние. Общественники не стали добиваться присуждения станционному зданию статуса памятника областного значения, потому что в этом случае не разрешили бы строить новый вокзал поблизости.
— Мы нашли благожелательный компромисс. Но как бы нам не остаться без бердской достопримечательности, символа Победы, — высказался Владимир Николаевич. — Бердчане молчат, а новосибирцы уже зашевелились, спрашивают меня, что происходит.

Сорокин считает свои опасения небеспочвенными хотя бы по тому, как делается реконструкция. И, говорит, будет «страшно рад, если ошибается»:
— К сожалению, есть прецеденты. В Новосибирске было прекрасное деревянное здание 1898 года постройки (тогда Ново-Николаевску было 5 лет), его за ночь раскидали железнодорожники. А Бердск уже лишился двух «итальянцев».

Активист полагает, что бердская власть тоже должна быть заинтересована и отслеживать ситуацию с реконструкцией старого вокзала. Несколько лет назад, когда презентовали первоначальный проект строительства нового вокзального комплекса, в котором не было места старой станции, на сторону бердчан встал даже Общероссийский народный фронт. В том числе благодаря этому, полагает Владимир Сорокин, появился второй проект с сохранением здания вокзала, построенного архитектором Маракони в 1913 году. Тогда железная дорога проходила в 9 км от села Бердского, ставшее городом в 1944 году.

Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», архитектурной ценности вокзал не представляет, поскольку являлся типовым для своего времени. Как говорили архитекторы, на железнодорожном пути от Барнаула до Ново-Николаевска в начале 20 века таких зданий, как в Бердске, было около 40.

В РЖД сообщили, что об изменении проекта сооружения вокзального комплекса в Бердске речь не идет.

Артем Вырезков, начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», предложил написать редакционный запрос, чтобы получить развернутый ответ от специалистов ЗСЖД, имеющих отношение к строительству и реконструкции вокзалов.

Когда в 2017 году представители РЖД и проектировщики презентовали в Бердске планы нового вокзала, обещали, что старое здание сохранят, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но никто не сомневался, что город перерос существующую станции. Эксперты называли вокзал артефактом дореволюционного строительства, достоянием не только Бердска или Новосибирской области, а всей России. За три года в начале 20 века построили 700 км железной дороги с огромным количеством вокзалов, инженерных сооружение и жилых домов на высоком архитектурном и стилистическом уровне. Эксперты настаивают на том, чтобы бердский вокзал внесли в реестр культурного наследия: через 100 лет его снесут и никто не вспомнит, что сидели летом 2017 года за круглым столом и давали друг другу гарантии сохранности….Разрушают вокзал: Опасаются сноса 100 летнего здания при строительстве нового вокзального комплекса жители Бердска

Старый вокзал Бердска

Разрушают вокзал: Опасаются сноса 100 летнего здания при строительстве нового вокзального комплекса жители Бердска

Как будет выглядеть новый вокзальный комплекс в Бердске

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От редакции

Нужно сохранить здание старого вокзала?

Аноним, 18 февраля 2020 16:55
Всё, пиши-пропало, новый вокзал будет из сэндвич панелей как у сто на окраинах.
Аноним, 18 февраля 2020 19:03
Был бы теплым , светлым, просторным, удобным и ладно. В нем не жить.
А не эта тесная кирпичная коробка.
PATRIOT, 19 февраля 2020 09:30
Так может построить из камней? Ну огромных валунов, как в горах.
Добрый, 19 февраля 2020 18:18
Надо сносить, в конце концов, это старое измученное здание. Уже просто тошнит от этого адского мрака внутри него, от ущербной планировки.

Большая просьба к застройщикам РЖД - не слушайте выскочек-кликуш, которые пытаются выставить себя как представителей мнения большинства бердчан! Городу нужен современный и просторный вокзал!
Аноним, 18 февраля 2020 19:04
Пусть сделают оплату в электричках безналом, как в трамваях и вокзал вообще не нужен.
Аноним, 18 февраля 2020 20:20
И еще чтоб можно оформить в кредит
Аноним, 18 февраля 2020 19:06
Главная проблема - высокие ступеньки и низкие перроны.
А вокзал из из сендвича пойдет.
Аноним, 18 февраля 2020 19:07
НВР:
Нет.
Аноним, 18 февраля 2020 19:16
НВР:
Зачем?
Фергану сносят, бараки сносят, двухэтажки сносят, частный сектор сносят а вокзал оставить?
Снести вокзал и башню.
Построить 16 этажную гостиницу , вокзал на первом этаже с подземным выходом на перрон, автовокзал на втором с эскалатором и прямым выходом на Горького , Пятёрочка на третьем, баня на четвертом, паркинг и сто в цоколе
Аноним, 18 февраля 2020 19:51
Аноним, 18 февраля 2020 19:16
аноним, ты можешь хоть в комментах про огороды вставлять свое возмущение сносом частного сектора в центре Бердска. Этот частный бардак, снесут и правильно сделают. Хочешь частный сектор, вэлком в деревню, а насчет вокзала- конечно это уе...ще надо сносить. Старина, старина, вот в нашей стране очень много мест и очень много великих людей, но делать музеи в любом месте где эти люди останавливались, где стояли, где по нужде ходили, это маразм. И в каждом месте-музее- сторожа, экскурсоводы, обязательно директора. У нас уже пол страны сидят по усадьбам и пр. строениям, сидят одни и получают зар. платы. Сделайте хороший памятник, проводите творческие вечера, выставки и пр. Но зачем переводить объекты недвижимости в "знаменательные места" это маразм и кормушка для бездельников. Ну, кто увидел неповторимую красоту в нашем вокзале? Не радует ни сердце, ни глаз.
Аноним, 18 февраля 2020 19:19
Есть мнение что никого, кроме Сорокина это не пугает...
Аноним, 18 февраля 2020 20:00
Лучше конечно сайдинг, чем плитка от пола до потолка.
Аноним, 18 февраля 2020 20:37
как в общественном туалете
Аноним, 18 февраля 2020 21:16
Где в Бердске туалеты?
Аноним, 19 февраля 2020 01:27
Как в Больнице после ЕвроРеонта
Аноним, 18 февраля 2020 20:28
Никакой ценности этот сарай в себе не несёт, крайне неудобен для людей. Нужно стремится к цивилизации, а не отдаляться от неё.
Аноним, 18 февраля 2020 20:31
Цивилизованный это какой ?
Аноним, 18 февраля 2020 22:13
Цивилизованный это какой
это аноним, цивилизованный, вот какой. Если слово цивилизованный не понятно, начни с мультиков "фиксики", там все начиная с 5 -го возраста.
Аноним, 18 февраля 2020 22:36
Мне непонятно почему дешевые стройматериалы называют цивилизованными.
В стране, которая богата лесом, цветными металлами, и вообще всем.
Строят из всякого дерьма, окна, двери, пластик. Крыши профнастил с которого потом сугробы сваливаются либо их ветром рвет.
Железный каркас, стены из кирпича дерьмоглины и коробка вполне цивилизованна.
блин, 19 февраля 2020 15:08
Цивилизация сохраняет исторические здания, а не сносит их и строит не строит одноразовое говно из сендвича
Аноним, 18 февраля 2020 21:01
"изменили не в пользу общественного мнения".
Почему мнение одного человека выставляют как общественное?
Сохраните старое здание и сделайте там общественный туалет, чтоб и общество было довольно и старый маразматик подавился.
Сносить однозначно.
Аноним, 18 февраля 2020 21:18
НВР:
Сносить!
Аноним, 18 февраля 2020 21:19
НВР:
Пусть сносят. Время не остановить.
А на память можно макет в музее сделать.
Аноним, 18 февраля 2020 22:40
Эти стены еще простоят века, а над ними новое строение развалится через 10 лет. Понятно, что само здание сносить не будут, сделают пристройку и надстройку второй этаж, как у 2 бани и не понятно, что , зачем.
Аноним, 18 февраля 2020 21:34
А мне плевать на памятник, я против пешеходных мостов.
В проклятой загнивающей европе кругом подземные переходы, лифты, травалаторы, эскалаторы и оплата через фейсконтроль и по картам а у нас , чтобы попасть в вагон, надо иметь разряд по альпинизму и бегу с препятствиями с промежуточной очередью за билетами, подняться на уровень третьего этажа, спуститься с третьего этажа, добежать до кассы, добежать до второго моста, опять подняться на уровень третьего этажа, опять спуститься с третьего этажа и и наконец залезть по крутым скользким ступенькам вагона.
Я пожалуй и не вспомню, где для посадки в электричку надо преодолеть два моста.
А ещё кто то это называет общественным транспортом.
Видимо спортсмены из думы.
Аноним, 18 февраля 2020 21:53
Ну и хорошо, поэтому у нас такие все поджарые, и бабки по этому мосту с дачными тележками в 80 лет носятся как реактивные. В отличие от проклятой загнивающей европы.
Аноним, 19 февраля 2020 10:29
Вот вот - народ поджарый а чиновники почему то нет
фыва, 18 февраля 2020 23:05
"Опасаются сноса 100-летнего здания при строительстве нового вокзального комплекса жители Бердска" Очевидно, что это очередной хайп Курьера. Никто за это старое здание не держится, кроме озабоченного Сорокина, а Курьер на этом старается раздуть новость городского масштаба. Зря!
Аноним, 18 февраля 2020 23:37
НВР:
Да, сохранить
Аноним, 19 февраля 2020 01:54
Да
Аноним, 19 февраля 2020 04:30
"Типовое для своего времени",а этот господин не в курсе,что в трехсотлетнем Бердске от старого города остался этот вокзал столетней давности да 2 дома в Красном Соколе довоенной постройки?Идиоты не переводятся.
Boeing 777-300ER, 19 февраля 2020 09:23
Конечно, пусть сносят. Один совет РЖД - сделайте это ночью, чтобы никто не видел. А утром пусть орут, сколько хотят. На вопли ненормальных внимание не обращайте. А что до ценностей то я так скажу - есть такая фиговина под названием Список всемирного наследия ЮНЕСКО. То, что входит в этот список ценно и подлежит охране. Остальное мусор и хлам. Я за РЖД, сносите этот хлев, да побыстрее.
Аноним, 19 февраля 2020 10:05
ВАРВАРЫ!Последнее и единственное старое здание в Бердске!!
Аноним, 19 февраля 2020 10:36
жителям надо удобное здание для жизни.
мфы, бердчане, не хотим в музее жить и превращаться в болото!
Аноним, 19 февраля 2020 10:17
Редко соглашаюсь с высказываниями "Боинга", но в этом случае поддержу.
Сносить.
Аноним, 19 февраля 2020 11:00
Построят новый,а главное турникеты поставят и уже не получится сэкономить 20рэ возвращаясь из Новосиба в деревню Бердск взяв билет до Речкуновки
Аноним, 19 февраля 2020 11:25
"Вот вот - народ поджарый а чиновники почему то нет"
Смешно. И много таких "поджарых"? Большинство на 5-6 пудов.
Будешь в Речкуновке выходить и пешком. Тогда и станешь реально поджарым.
Аноним, 19 февраля 2020 14:25
Получится. Просто обойти на до будет, вот и всё. До переезда же ни кто пути не огородит тебе
Аноним, 19 февраля 2020 14:06
А что за итальянские домики, которые уже разрушили, где они стояли?
Аноним, 19 февраля 2020 16:52
Ещё как огородят,наивный Чукотский юноша,это они придумают как.Вся страна скоро будет строем ходить под видеокамерами(у вас ещё не установили на работе на каждом углу?) и петь патриотические песни
Аноним, 19 февраля 2020 16:20
НВР:
Нет
Аноним, 19 февраля 2020 18:50
Г-ин Сорокин, вас через эное кол-во лет не станет, дай вам Бог долгих лет жизни, а Бердчане остануться с убогим вокзальчиком.
Зная немножко РЖД, могу утверждать, что они построят взамен сарайчика нормальное современное здание.
Аноним, 19 февраля 2020 20:42
НВР:
Да
babay, 19 февраля 2020 20:55
А в смете есть снос старого здания? Если нет, то бесплатно его сносить никто не будет. А если его внутри громят, так это уже не первый раз. До этого тоже были реконструкции.

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