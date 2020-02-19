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На 6,1% проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля в России

21:22 19.02.2020 Фото: Википедии
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Средний размер соцпенсии в 2019 году составлял 9266 рублей. Ее получают женщины с 65 лет, мужчины с 70, если у них нет трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии.

На 6,1% проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля в России
Не у всех пожилых людей есть стаж для трудовой пенсии
Сюжет: Пенсионная реформа
На 6,1% проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля в России

На 6,1% проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля в РоссииРазморозить индексацию пенсий работающим пенсионерам хотят в СовфедеЕщё 105 новостей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Его слова приводит пресс-служба ведомства. Это затронет почти четыре миллиона россиян, из них 3,2 миллиона — получатели соцвыплат.
Расходы составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года, добавил министр. Размер индексации существенно выше, чем в прошлые годы: 2% в 2019-м, 2,9% — в 2018-м.

Отмечается, что одновременно, исходя из соответствующих размеров соцпенсий, повысят выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие.

Социальная пенсия — регулярная госвыплата, которая назначается по старости (65 лет для женщин и 70 — для мужчин), если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии. Также социальную пенсию получают инвалиды и дети без кормильца. Средний размер в 2019 году составлял 9266 рублей, передает РИА Новости.

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Аноним, 19 февраля 2020 22:23
в денежном выражение это прибавка в среднем 300-500 руб.

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