На 6,1% проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля в России

Средний размер соцпенсии в 2019 году составлял 9266 рублей. Ее получают женщины с 65 лет, мужчины с 70, если у них нет трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии.

Не у всех пожилых людей есть стаж для трудовой пенсии

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Его слова приводит пресс-служба ведомства. Это затронет почти четыре миллиона россиян, из них 3,2 миллиона — получатели соцвыплат.

Расходы составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года, добавил министр. Размер индексации существенно выше, чем в прошлые годы: 2% в 2019-м, 2,9% — в 2018-м.

Отмечается, что одновременно, исходя из соответствующих размеров соцпенсий, повысят выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие.

Социальная пенсия — регулярная госвыплата, которая назначается по старости (65 лет для женщин и 70 — для мужчин), если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии. Также социальную пенсию получают инвалиды и дети без кормильца. Средний размер в 2019 году составлял 9266 рублей, передает РИА Новости.