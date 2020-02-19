Наркотики подбросили Голунову: дал показания против начальника обвиняемый экс-полицейский

Защита связывает признания Коновалова с оказанным на него давлением со стороны следствия и считает дело политически мотивированным. По делу о фальсификации доказательств арестовано 5 бывших сотрудников МВД.

Иван Голунов вышел на свободу 11 июня

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, признал вину и дал изобличающие показания на своего начальника — Игоря Ляховца, предполагаемого организатора преступления, сообщил «Интерфаксу» адвокат Алексей Коврижкин.

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину», — сказал Коврижкин в среду.

По словам адвоката, Ляховец не признает свою вину и отвергает эти обвинения.

Адвокат отметил, что связывает признания Коновалова с оказанным на него давлением со стороны следствия. Ляховец на аресте заявил, что считает дело против него политически мотивированным.

Как сообщалось, 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по «делу Голунова».

Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту «Медузы» Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

Бывшие полицейские были задержаны 29 января. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.