Пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет: кто его не получит в России, Бердске и Новосибирске

Такое пособие не положено на второго ребенка, первого ребенка, родившегося до 1 января 2018 года, ребенка, не имеющего гражданства РФ.

Начислением пособия на ребенка до 3 лет занимаются специалисты Центра социальной поддержки населения

Отказали в пособии 12 037 рублей на ребенка, которому исполнилось 2,5 года, жительнице Бердска.

— Везде пишут, что мамы имеют право получать пособие 12000 рублей, пока их детям не исполнится 3 года. У моей дочери двое детей: старшему 10 лет, младшему 2,5 года. Мы были в соцзащите и нам сказали, что дочь может получать пособие, но только 300 рублей. 12 000 рублей ей не положены. И где правда? — недоумевал бердчанин Роман Александрович.

Как пояснили в Центре социальной поддержки населения, пособие на ребенка до 3 лет могут получить только мамы, родившие первого ребенка. На второго ребенка такое пособие не положено.

Подобные вопросы уже задавали специалистам Центра. Почему-то мамы решили, что если у них второй ребенок, а у мужа он первый, то они также имеют право получать пособие. Каким бы по счету ребенок не был у отца, начисление пособия будет производиться не ему, а матери, поэтому и учитываются только ее дети.

Напомним, детское пособие на первого ребенка до 3 лет в размере 12 037 рублей получат в феврале 600 мам в Бердске.

Многие бердчане, чьим детям не исполнилось 3 лет, хотят получать данное пособие, но не учитывают один нюанс: закон касается только тех, у кого первый ребенок родился начиная с 1 января 2018 года. Поэтому даже если ребенку и нет 3 лет, но он родился в 2017 году, пособие не положено.

Если пособие было приостановлено в связи с достижением ребенком 1,5 лет, и мама пришла за назначением пособия ребенку до 3 лет, оно возобновляется с 1 января 2020 года. За оставшиеся в прошлом году месяцы выплату не назначают.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет возникать в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации (в 2020 году в Новосибирской области этот размер равен 24 972 рублям).

Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Прием документов будет производиться с января 2020 года. При этом пакет документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, сохраняется в прежнем объеме:

— документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя;

— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

— документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;

— сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

— документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

В случае подачи заявления по месту фактического проживания, в качестве документа, подтверждающего проживание гражданина на территории Новосибирской области, может быть представлено решение суда.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».