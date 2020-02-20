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Пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет: кто его не получит в России, Бердске и Новосибирске

13:00 20.02.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Такое пособие не положено на второго ребенка, первого ребенка, родившегося до 1 января 2018 года, ребенка, не имеющего гражданства РФ.

Пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет: кто его не получит в России, Бердске и Новосибирске
Начислением пособия на ребенка до 3 лет занимаются специалисты Центра социальной поддержки населения
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет: кто его не получит в России, Бердске и Новосибирске

Пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет: кто его не получит в России, Бердске и НовосибирскеМатеринский капитал: выдадут сразу после выписки из роддома маткапитал-2020 на первого и второго ребенкаЕщё 68 новостей

Отказали в пособии 12 037 рублей на ребенка, которому исполнилось 2,5 года, жительнице Бердска.

— Везде пишут, что мамы имеют право получать пособие 12000 рублей, пока их детям не исполнится 3 года. У моей дочери двое детей: старшему 10 лет, младшему 2,5 года. Мы были в соцзащите и нам сказали, что дочь может получать пособие, но только 300 рублей. 12 000 рублей ей не положены. И где правда? — недоумевал бердчанин Роман Александрович.

Как пояснили в Центре социальной поддержки населения, пособие на ребенка до 3 лет могут получить только мамы, родившие первого ребенка. На второго ребенка такое пособие не положено.

Подобные вопросы уже задавали специалистам Центра. Почему-то мамы решили, что если у них второй ребенок, а у мужа он первый, то они также имеют право получать пособие. Каким бы по счету ребенок не был у отца, начисление пособия будет производиться не ему, а матери, поэтому и учитываются только ее дети.

Напомним, детское пособие на первого ребенка до 3 лет в размере 12 037 рублей получат в феврале 600 мам в Бердске.

Многие бердчане, чьим детям не исполнилось 3 лет, хотят получать данное пособие, но не учитывают один нюанс: закон касается только тех, у кого первый ребенок родился начиная с 1 января 2018 года. Поэтому даже если ребенку и нет 3 лет, но он родился в 2017 году, пособие не положено.

Если пособие было приостановлено в связи с достижением ребенком 1,5 лет, и мама пришла за назначением пособия ребенку до 3 лет, оно возобновляется с 1 января 2020 года. За оставшиеся в прошлом году месяцы выплату не назначают.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет возникать в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации (в 2020 году в Новосибирской области этот размер равен 24 972 рублям).

Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Прием документов будет производиться с января 2020 года. При этом пакет документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, сохраняется в прежнем объеме:
— документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя;
— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
— документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;
— сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
— документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

В случае подачи заявления по месту фактического проживания, в качестве документа, подтверждающего проживание гражданина на территории Новосибирской области, может быть представлено решение суда.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

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От редакции

Вы получаете пособие на ребенка?

Аноним, 13 февраля 2020 10:31
НВР:
нет
Аноним, 14 февраля 2020 14:56
А что несделали выплаты за все месяца ребенку,если было приостановлено ,бояться переплатили,Путин интересно прожил бы на 9 т.р.плюс коммуналка ребенка обеспечить,канешно нет,сытый голодного непаймет.
Аноним, 14 февраля 2020 15:56
Нет, я конечно в шоке, значит первому ребёнку и маткапитал и пособие до 3 лет, а второму почему пособие до 3 не положено. Почему второму из маткапитала пособие? Почему ребёнок сам себе должен платить, возмутительно. Платите и первому тогда из маткапитала,а то как то несправедливо. Мы вот маткапитал на второго в ипотеку вложили, так теперь получается ребёнок без пособия.
Татьяна, 14 февраля 2020 17:17
Да, несправедливо как то всё. На первого сейчас и путинские до 3х и Маткапитал. У меня второй ребенок, маткапитал в ипотеку вложила, исполниться 1.5 , жить на что???
Светлана, 14 февраля 2020 17:52
А что делать маме одиночке, если у нее ребенок рожден в 2017 году, первый. Пособие от 1,5 до 3 лет не выплачивают. 50 руб с работы отменили. Ребенок часто болеет, на что жить таким мамам? Где помощь для них? Жизненные ситуации бывают разные.... Для них нет ни какой помощи!!!!
Аноним, 14 февраля 2020 17:59
Ничего себе продуманные какие, Путин сам проживёт на 300 рублей, ребёнку уже2 года в садик не берут на работу с ним не выйти, получаешь на него детские 300 рублей,стыд и позор до чего Россия дожила!!!!
Надя, 14 февраля 2020 18:05
Это чо за бред вы издеваетесь почему мы не должне не получать я родила пятого ребёнка и чо далше где правдо и справедливость вот путин дает себе золотой нуко бистро сделайте всем равно пусть все получит 2020 года кто родился
Аноним, 14 февраля 2020 18:20
Впечатление, что всех и неоднократно оплодотворил некий путин и ему теперь предъявляют. Где ваши пашущие (работающие за деньги) мужики?!
Елена, 14 февраля 2020 20:31
А где вы видели работу за деньги? В том же селе или маленьких городах работы нет!!!!
Татьяна, 15 февраля 2020 00:15
Мужики на двух работах пашут что бы прокормить детей (запланированных заранее,если вдруг решите сказать ,что нехрен было рожать)
Олеся, 15 февраля 2020 17:28
А причем тут работящие мужики,они и так пашут за копейки налоги,камуналка и все зарплата кончилась,речь идёт о пособиях почему то Каму то все и маткапитал и путинские,а наши дети чем хуже.
Аноним, 14 февраля 2020 18:35
НВР:
А что, второй и последующий уже не ребёнок? И не нуждается в пособии от 1.5 до 3?
Аноним, 14 февраля 2020 18:47
Женщины первого рожали и им небыло никакой господдершки, дак ещё и за последующих деток лешишили право на пособие. Бред, да и только!
Аноним, 14 февраля 2020 19:06
А если у меня третий ребенок, трль
Аноним, 14 февраля 2020 19:07
НВР:
Нет.
Аноним, 14 февраля 2020 19:14
А если трое детей и последний родился в 2018году в сентябре , тоже не положенно?
Аноним, 14 февраля 2020 19:20
А если на момент рождения второго ребёнка первому уже 21 год погу от я получать пособие как на первого
Аноним, 14 февраля 2020 19:42
НВР:
да
Анонс, 14 февраля 2020 19:51
НВР:
Когда будет выплаты 1,5 до 3 лет Путинский Чеченской республики
Гуля, 14 февраля 2020 20:27
Гады все
Аноним, 14 февраля 2020 20:59
А почему в Кабардино Балкарии не действуют эти законы? Мой ребёнок третий рождён в феврале 2018 года.
Аноним, 14 февраля 2020 21:11
НВР:
Нет ребенку почти четыре .нас в очередной раз обули
Роза, 14 февраля 2020 21:28
Ужас у меня тоже второй ребёнок, и мне сказали сто с материнского капитала я могу взять,, я в шоке что это за государство у нас, когда же уже все дети станут детьми на одной соцеальной линии
Аноним, 14 февраля 2020 21:50
НВР:
Нет. Потому что официально я работаю с апреля, а до этого полгода нет. Сказали приходить в апреле
наталья, 14 февраля 2020 22:03
ну, у меня тоже ребенок 2017 года, мы и Путинские не получали и после полутора лет, фиг. нельзя сравнивать но даже в тюрме кто сидит знают, что будут кушать, потому что мы платили налоги, а сейчас незнаю на 950 как прокормить ребенка
Аноним, 14 февраля 2020 22:15
Бред,
Аноним, 14 февраля 2020 22:45
У меня дети 2011 2013 2014 2019 года. Кому из них полагается выплата от 3 до 7лет,, и будет ли вообще??? Почему то в вагайском районе тюменской области этот закон ещё не действует
Елена, 14 февраля 2020 23:46
Сколько не делай добра нашим людям, они всегда недовольны
Юла, 15 февраля 2020 14:04
Ну это реально неправильно: почему пособие выплачивают только некоторым детям и то только родившимся с определенной даты. Другие дети - не дети??? Они не хотят есть, пить, одеваться?!! У нас всегда все законы корявые и кому-то дают льготы и привилегии, а кого-то ущемляют в правах. Нет справедливости. (( Да, я сама попала в "волну"- родила первого в 2018. Спасибо за выплаты, конечно. Просто я понимаю прекрасно возмущение тех мамочек, у кого дети родились раньше, у кого второй-третий-десятый ребёнок- они все одинаково дети, независимо от даты рождения и от "номера" ребенка, и непонятно почему на них не положены выплаты. (((
Марина, 15 февраля 2020 00:09
Класс получаетсяу меня сын родился в 2013 году, ему нечего положенно не было. Теперь дочь родилась в 2019 году, ей тоже нечего не положенно
Аноним, 15 февраля 2020 00:55
НВР:
Из троих только на одного. И то ещё не получала. Потому-что в нашей стране 3 месяца невозможно взять справку в соц.защите о том,что муж не получает пособие.
Аноним, 15 февраля 2020 03:20
НВР:
Нет ребенок родился в мае 2017 года, чтоб вы сдохли твари ,что за дебильная страна ненавижу!!!!!!
Надежда, 15 февраля 2020 12:34
Мой внук родился 30 11 17 года,и ему не начисляют пособие не до 3х лет ,не с с 3х лет! Не вовремя родился!к тому же моя дочь воспитывает его одна,Скажите как пишут закоеы?этому-дать пособие,а этому-нет?прчему не включили всех детей,почему сложилась такая ситуация?Учитывать надо все!
Аноним, 15 февраля 2020 13:47
НВР:
нет. так как мы улучшили жилищные условия. ипотека осталась, а выплат больше нет.
Юлия, 15 февраля 2020 15:00
НВР:Добрый день. Я уже второй месяц бьюсь с МФЦ чтобы возобновить пособия для ребенка. Так как сын родился 15 января 2018 г., пособия на него перестали выдавать еще в июне 2019. Пришлось искать хоть какую то работу, так как мы с ним одни и живём при этом в съемной квартире, пособие матери одиночки в 1000 руб. Не помогают покрыть квартплату 12 тыс. питание и все остальное. Устроилась в банк на горячую линию. Получаю там не больше 8 тыс руб. Когда 6 тыс. выходит. Позорище такое. И мне мфц отказывает в пособиях так как их справка с места работы о доходах не устраивает. С 9 января хожу бьюсь. Ни работадатель не идет на встречу. Ни гос.учернждение. я не могу ни как доказать что мой доход в 6 тысяч рублей ни как не превышает прожиточный минимум в 22 тысячи. Просто нет слов сколько нужно сил времени и денег,чтобы добиться этих выплат.
Аноним, 15 февраля 2020 15:02
НВР:
Нет. Так как сын родился в мае 2017 года
Аноним, 15 февраля 2020 16:29
У меня 8 дочка родилась восемнадцатого года мне положено мать Капитал 72000 или нет Хотя в законе написано что выдаётся шестнадцатого года на третьего ребёнка и последующего
Лена, 15 февраля 2020 16:31
У меня 8 дочка родилась восемнадцатого года мне положено мать Капитал 72000 или нет Хотя в законе написано что выдаётся шестнадцатого года на третьего ребёнка и последующего
Аноним, 15 февраля 2020 16:53
Как понять маткапитал начисляется с рождением первого ребёнка? Если ребёнок родился в 28 году, но второго ребёнка пока нет, начисляйся сейчас или после рождения второго ребёнка??НВР:
Аноним, 15 февраля 2020 18:40
Каждый раз, когда читаю подобные кометы, у меня один вопрос, почему все считают, что им кто то что то должен???? Вы для себя рожали деток или чтоб деньги получить? У меня тоже трое деток и я на каждого получаю по 950 руб, но ведь я их родила для себя, а не для Путина, правительства или страны.... Относитесь немного проще и нервы будут крепче. Извините, знаю, что вам всем это пришлось не по нраву, но честное слово, когда уже все начнут брать ответственность за себя и тем более деток только на себя?
Аноним, 16 февраля 2020 13:16
Вы правильно говорите. Но есть одно но. Если среди ваших детей есть мальчики, то в определённом возрасте вам быстро объяснят "компетентные органы", что хоть и рожали вы их для себя, но всем плевать. Должны они отдать "долг" (вплоть до всей жизни) вот этому так называемому "государству", которое вам ничего никогда не должно.
Аноним, 15 февраля 2020 19:06
Я вообще в шоке от всего. Родила первенца сказали дадут 300 тысяч но не фига возраст не позволяет получить. До трёх лет пособие не дают родились не в том году. Пошла за пособием сказали кукишь.А теперь опять какая то хрень мат капитал за первенца дают. Государство все время даёт тем кто просто не хочет работать которые живут чисто на детские только вот деткам эти деньги почти не достаются.А нормальные люди которые нуждаются в этих деньгах и которые хотят чтоб у детей было все таким шишь с маслом. Нечего эти деньги. всяким бездельникам раздовать надо давать всем причём тут года и возрасты.А то кому то дают а их мамаши на эти денюшки водку пьют а та мать которая действительно нуждается ей хрен сама можешь. Вот так и живёт наша Россия.
Елена, 15 февраля 2020 19:50
Вобщем полнейший ужас,женщины рожайте!а как содержать ребеночка?,на что?по телевизору одно,а на самом деле другое.цены на все растут и на какие-то граши одень,обуй и вкусненькое что-то ребеночку купи,а если второй то вообще кот наплакал,раньше было попроще когда я маленькая была,стыдно за Россию.
Аноним, 16 февраля 2020 15:30
в СССР никаких выплат на детей не было и декретный отпусков таких длинных не было,родители работали,сыновья в армию ходили. Стыдно сейчас визжать что вам чего то не хватает,не дали.
Аноним, 15 февраля 2020 22:11
НВР:
Неть
Аноним, 15 февраля 2020 22:29
Ничего не получаю. Первый - 2013,второй - 2019.
Мат.капитал в ипотеку бы не лишним был, так как в студии с двумя детьми сложно, у мужа некоторые надбавки убрали из зп. Всё сложно
Надежда, 16 февраля 2020 12:23
Я лично благодарна нашему призиденту...Владимир Владимирович Много делает для народа и страны..Есть экономика и выше неё не прыгнишь...Все ведётся с расчетом экономики...Он не бог и за каждого из нас он не отвечает..Взять маткапитал как некоторые его использовали ..Сам и сама алкоши,провернули с какой-нибудь левой канторкой дельца ,купили халупку ценой 50000рублей себе взяли на пропой столькаже ,а остальное канторка забрала.Кто виноват Путин?
Аноним, 16 февраля 2020 13:08
А ещё есть две войны, которые ведёт на свои деньги РФ за своими рубежами. А ещё есть помощь странам Африки, Азии и Южной Америки. А ещё есть Крым наш, с золотыми мостами и инфраструктурными проектами, которым несть числа. А ещё есть силовики: росгвардия, ФСБ, ФСО, МВД, ОМОН, личные гвардии различных ведомств и т. д. и т. п. Это те, которые иногда напихивают себе под бронежилеты котлеты денег, отжимаемые у старших деятелей из конкурирующей структуры... А ещё есть ЗВР, которые постоянно увеличиваются. А ещё есть администрация президента, которая стоит десятки миллиардов (!) ежегодно...

Но Путин не виноват. Выше экономики не прыгнешь. Тем более и нет её уже, никакой экономики...

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