21.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

457 домов в зоне риска подтопления весенним паводком в Бердске: с Алтая воды не придут, но могут подняться грунтовые

16:00 21.02.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
1 0

С Алтая ждут воды в тех городах, которые находятся в поймах рек. Но снега в Сибири этой зимой выпало на 100% больше. Вице-мэр Владимир Захаров рассказал, что службы стараются предупредить подтопление. Большие надежды на дренажную систему.

457 домов в зоне риска подтопления весенним паводком в Бердске: с Алтая воды не придут, но могут подняться грунтовые
Бердску угрожает весенний паводок из-за выпавшего снега на 100% больше

Сложный паводок ожидается в Новосибирской области и в Бердске этой весной. Об этом заявил вчера, 20 февраля, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Причина — большое количество выпавшего снега за зиму. Об этом он рассказал на совещании в Новосибирске по подготовке к прохождению паводка. На нем был вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что воды с Алтая в Бердск не придут, но подъем грунтовых возможен.

— В этом году ожидается сложная обстановка при прохождении весеннего половодья. В республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях снегозапасы превышают нормы в два и более раза, до 218%. Запасы воды в снежном покрове в 1,5 раза превышают норму, до 165%. Помимо традиционных мест подтоплений в поймах рек подъем уровня воды до опасных отметок ожидается на равнинной и степной территориях южной части Сибири», — сказал полпред.

— Да на Алтае достаточно много снега — 200% относительно прошлого года. Но комментарий Меняйло касался объектов, которые находятся в зоне рек. В этом плане Бердску повезло, что мы не находимся в пойме реки. С Алтая нам угрозы нет, есть вероятность локального подтопления, — сказал Владимир Николаевич «Курьер. Среда. Бердск» 21 февраля.

Меняйло, сославшись на оценки МЧС РФ, сообщил, что в этом году в Сибири в зону риска подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживает почти 1 миллион человек. Он отметил, что в эти цифры входят дачные и садовые участки, где люди построили дома. Возможно нарушение работы более 400 социальных и экономически значимых объектов.

В Бердске 43 опасных участка, где могут затопить подвалы многоэтажек и частных домов.

— Зона нашего подтопления — это локальные зоны, связанные с рельефом самого города Бердска. У нас определены 43 участка, где есть угроза локального проникновения воды в погреба. Здесь мы предпринимаем меры по вывозу снега. Проводится традиционная обваловка микрорайона Южный и Юго-восточный (отсечение аэродрома от жилых массивов, создается снежная преграда). Проводится очистка колодцев, ливнеприемников, создадим водопропускные каналы. Мы стараемся снизить все риски, — подчеркнул Захаров.

Также Владимир Николаевич рассказал, что по данным Росгидромониторинга, которые были озвучены на совещании 20 февраля снега выпало в целом по Сибири больше на 100%.

— По городу Бердску тоже выпало снега больше, чем в прошлом году. Мы заказали справку, чтобы узнать точные данные, пока она не пришла, — отметил Захаров.

Напомним, что этой весной в Бердске в первые будет работать дренажная система для прекращения подтопления домов в Микрорайоне Бердска. По словам Владимира Захарова Бердск находятся в зоне, где могут подняться грунтовые воды в 457 частных домах из 6000 частных домовладений города.

Сейчас в воды в погребах нет, благодаря тому, что заработал дренаж. Он работает сейчас на полную мощность. Мы не разу еще весну не встречали с дренажной системой, но уже можно сравнить. В прошлые года в это время уже была вода в погребах. Сейчас ее нет. Мы будем наблюдать, как сработает дренаж.

Сейчас дренаж качает от 3 до 5 куб метров воды с каждого колодца. Напомним, на дренажную систему потрачено 67 млн. рублей. Уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: новый дренажный колодец построят за 10 млн рублей.

Весна покажет результат его работы. Читайте продолжение в ближайшее время.

457 домов в зоне риска подтопления весенним паводком в Бердске: с Алтая воды не придут, но могут подняться грунтовые
457 домов в зоне риска подтопления весенним паводком в Бердске: с Алтая воды не придут, но могут подняться грунтовые
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Беспокоит перспектива подтопления?

Аноним, 21 февраля 2020 16:20
«Курьер. Среда. Бердск» Можно опубликовать график вывоза снега с улиц частного сектора. Людям надо же подготовиться , от заборов снег отбросать , от деревьев .

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На Марсе уфологи нашли военный корабль времен Первой или Второй мировой войны
16:47 21-02-2020
На Марсе уфологи нашли военный корабль времен Первой или Второй мировой войны
БердскИнициаторов митингов против колонии ГУФСИН на экс-базе спецназа ГРУ проверяет полиция Бердска
16:46 21-02-2020
Инициаторов митингов против колонии ГУФСИН на экс-базе спецназа ГРУ проверяет полиция Бердска
К концу марта хотят победить эпидемию смертельного коронавируса в Китае
16:45 21-02-2020
К концу марта хотят победить эпидемию смертельного коронавируса в Китае
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке
16:43 21-02-2020
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке
Владимир Путин подарил девочке-инвалиду из многодетной семьи йоркширского терьера
16:35 21-02-2020
Владимир Путин подарил девочке-инвалиду из многодетной семьи йоркширского терьера
БердскНа Масленицу 1 марта на площадь возле мэрии зовут жителей Бердска 1
16:30 21-02-2020
На Масленицу 1 марта на площадь возле мэрии зовут жителей Бердска
БердскВнезапно умершая 7-классница росла в благополучной и любящей семье в Бердске
16:28 21-02-2020
Внезапно умершая 7-классница росла в благополучной и любящей семье в Бердске
Как понравится любому мужчине: 5 способов показать свою женственность и сексуальность
16:28 21-02-2020
Как понравится любому мужчине: 5 способов показать свою женственность и сексуальность
Электронный родовой сертификат будут получать беременные в 2020 году
16:26 21-02-2020
Электронный родовой сертификат будут получать беременные в 2020 году
8-ми месячную девочку весом в 3 кг спасли врачи в Петербурге
16:22 21-02-2020
8-ми месячную девочку весом в 3 кг спасли врачи в Петербурге