Увольняется вице-мэр по социальной политике Сергей Носов из администрации Бердска

Он переходит на работу в той же должности в администрацию Новосибирского района, которую сейчас возглавляет бывший и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов. Носов не смог отказаться от приглашения на новое место, которое сулит больший объем работы за ту же зарплату.

Заместитель главы Бердска Сергей Носов

Сергей Носов, заместитель главы Бердска по социальной политике, уходит из горадминистрации. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, с 3 марта он будет работать в органах власти Новосибирского района.

По информации редакции, Сергей Анатольевич будет выполнять в районной администрации те же функции, что и в Бердске — курировать в ранге замглавы социальные вопросы — образование, здравоохранение, культуру, спорт, соцобеспечение.

С 4 февраля Новосибирский район возглавляет бывший и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он выиграл конкурс на пост руководителя территории. До этого он был заместителем министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области, а ранее работал и.о. мэра Бердска после задержания за взятку избранного в 2011 году градоначальником Ильи Потапова.

— Я принял предложение Андрея Геннадьевича. Идет движение. Работы я никогда не боялся, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 февраля, Сергей Носов.

Он несколько лет работал с Михайловым в Бердске. И последнее время в должности вице-мэра по городскому хозяйству — с 2013 по 2016 год. До этого с 2009 года Носов работал заместителем начальника управления ЖКХ. Были сложные времена. Например в 2016-м он в течение восьми месяцев курировал сразу два наиболее сложных направления городской жизни — социальную сферу и ЖКХ. Как раз в это время шла подготовка в 300-летнему юбилею Бердска.Носов имеет дипломы преподавателя вуза биологии и химии (Алтайский госуниверситет) и Академии госслужбы как управленец.

Сергея Анатольевича не смущает то, что ему придется ездить каждый день в Новосибирск, так как администрация Новосибирского района находится в центре столицы Сибири.

— Сколько бердчан ездят? В чем проблема? На электричке 35 минут и 7 минут пешком до работы. Бывает, по Бердску дольше едешь, — оценил Носов.

Несмотря на то, что теперь чиновнику предстоит курировать 18 сельсоветов, территориально разбросанных, его это нисколько не смущает, поскольку «все известно, все на виду». По его словам, семья поддержала выбор, хотя понимает, что фронт работы гораздо больше, чем в Бердске. А зарплата при этом не вырастет — все в соответствии с законодательством.

-К тому месту, к которому прикипел, всегда остается сожаление — были отношения, люди, дела. Но впереди новые свершения, идеи, горизонты, которые надо достигать, — заявил Сергей Анатольевич, отметив, что пока не знает имя своего преемника. — Этот вопрос нужно не мне задавать, а главе города.

Он полагает, что такая серьезная должность, на которую возложена масса обязанностей, особенно в год 75-летия Победы не должна долго пустовать.

— Это культура и спорт, которые у нас на очень хорошем счету, это летняя оздоровительная кампания, это окончание учебного года и подготовка к новому, летние ремонты. Работы очень много. И ее надо делать. Направление очень сложное, но интересное. Команда прекрасная работает, нет случайных людей. В моем подчинении работали очень достойные, сильные руководители — не новички. Они не подведут. Все должно сложиться, — полагает вице-мэр.

В бердской мэрии он работает 2 марта последний день. И уже 3-го числа приступает к выполнению своих обязанностей в должности замглавы Новосибирского района.