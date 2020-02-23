За и против поправок в Конституцию агитируют на пикетах в Новосибирске

Коммунисты предлагают вернуть «сталинскую Конституцию», сторонники НПС выступают против закрепления «вечной власти Путина» в основном законе страны. В Бердске готовятся к сбору подписей за 15 поправок от КПРФ.

КПРФ начала сбор подписей за «советскую Конституцию»

На площади Калинина В Новосибирске коммунисты провели пикет и собрали подписи за поправки КПРФ в Конституцию. Во время пикета раздавали специальный номер газеты «Правда», посвященный конституционной реформе.

Первый секретарь Заельцовского райкома КПРФ Валерий Синенко рассказал, что решение провести митинг было инициировано Центральным комитетом партии:

– В поправках в Конституцию, предлагаемых властью, компартия не увидела тех вещей, которые нужны народу. Поэтому мы, откликаясь на призыв ЦК, проводим вместе с другими партийными организациями пикет за советскую Конституцию. Мы предлагаем поправки, которые на самом деле нужны людям, за все то, что записано в программе — недра народу, прогрессивная шкала налогообложения, расширение народовластия, усиление функций парламента, победа над коррупцией и лишение олигархов тех богатств, которые они отобрали у россиян.

Люди, заприметив красную палатку, подходили и интересовались сбором подписей, брали газету и даже спорили на тему поправок с представителями Компартии. Второй секретарь Заельцовского райкома КПРФ Андрей Запорожец рассказал, что это только первый пикет из нескольких запланированных:

– Проводить пикеты мы только начали, хотим донести до народа позицию партии. Именно тот пакет поправок, которые предлагает КПРФ. Изменения назрели, поэтому все предложенные поправки должны рассматриваться максимально широко. Продолжать пикеты мы будем еще в течение месяца.

По словам коммуниста, все собранные подписи будут переданы в ЦК партии, сообщили на официальном сайте обкома КПРФ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские коммунисты тоже планируют собирать подписи за «сталинскую Конституцию». По словам секретаря горкома КПРФ Сергея Бессонова, после того, как он получит подписные бланки, его соратники встанут в одиночные пикеты в Бердске и будут раздавать газету «Правда», где изложены 15 пунктов,которые компартия предлагает закрепить в Конституции.

Одновременно новосибирцы митингуют против изменения российской Конституции. Народно-патриотический союз выходил на акцию протеста 22 февраля, ранее — 1 февраля. Они выступают против того, чтобы в основном законе страны закрепляли «вечную власть Путина», передают СМИ.