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«Москва не сразу строилась»: Сносить 100-летнее здание вокзала ради строительства нового комплекса не будут в Бердске

20:38 25.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Дорожный мастер станции вокзала заверил: идет реставрация, окна заменят на новые. Это вопрос времени.

Москва не сразу строилась: Сносить 100 летнее здание вокзала ради строительства нового комплекса не будут в Бердске
Старый вокзал в Бердске строители «опустошили»

Опасаться, что здание вокзала Бердска 1913 года постройки снесут, не стоит. Напомним, местный житель Владимир Сорокин предполагал, что РЖД готовится его снести.

Окна выбили, стены повредили. Фасад со стороны переходного моста еще более раскурочен, делился с «Курьер. Среда. Бердск» 17 февраля бердчанин.

— Идет реставрация вокзала. Мы окна вынесли, потому что их будут менять. Это вопрос времени. Москва тоже не стразу строилась, — прокомментировал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» дорожный мастер станции железнодорожного вокзала Бердска Сергей Леонов сегодня, 25 февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Сорокин беспокоился, что первоначальный проект сооружения крупного вокзального комплекса, предполагавший сохранение старого вокзала, «Российские железные дороги» изменили не в пользу общественного мнения.

— Мне позвонил отставной строитель и сказал, что не похоже на реконструкцию то, что сейчас делают с бердским вокзалом. Уже похоже на снос. Мы не видим, что работают над каждым кирпичиком, нет строительных лесов. Какой-то разгром: все деревянное выброшено, стекла бьют, все это вывалили на улицу. Возникает риск, что действуют также, как с двумя итальянскими домиками, которые стояли справа. У нас возникают серьезные опасения — никто реставрацией заниматься не собирается, — пояснил свое мнение Сорокин.

По словам Владимира Сорокина, старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. 23 октября 2019 года комиссия объезжала все памятники с целью обследовать их состояние. Общественники не стали добиваться присуждения станционному зданию статуса памятника областного значения, потому что в этом случае не разрешили бы строить новый вокзал поблизости.

Сорокин считает свои опасения небеспочвенными хотя бы по тому, как делается реконструкция. И, говорит, будет «страшно рад, если ошибается». Несколько лет назад, когда презентовали первоначальный проект строительства нового вокзального комплекса, в котором не было места старой станции, на сторону бердчан встал даже Общероссийский народный фронт. В том числе благодаря этому, полагает Владимир Сорокин, появился второй проект с сохранением здания вокзала, построенного архитектором Маракони в 1913 году. Тогда железная дорога проходила в 9 км от села Бердского, ставшее городом в 1944 году.

Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», архитектурной ценности вокзал не представляет, поскольку являлся типовым для своего времени. Как говорили архитекторы, на железнодорожном пути от Барнаула до Ново-Николаевска в начале 20 века таких зданий, как в Бердске, было около 40.Стоит отметить, что в РЖД «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что об изменении проекта сооружения вокзального комплекса в Бердске речь не идет.

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От редакции

Нужно сохранить старое здание?

Белобокин, 25 февраля 2020 14:31
Ну и зря! Получается, что этот никчемный сарай останется в современной архитектуре всего лишь из-за прихоти одного какого-то Сорокина...
Это просто позор и капитуляция руководства РЖД и местных властей.
Эдак скоро из-за таких вот сорокиных отменят программу сноса "ветхого жилья".
Аноним, 25 февраля 2020 18:12
НВР:
Нет.
Аноним, 25 февраля 2020 18:14
НВР:
Не нужно. Москва перестраивалась много раз после каждого пожара или очередного ига или нашествия.
А этому вокзалу сто лет в обед.
Пора менять.
Аноним, 25 февраля 2020 19:41
Да.
Аноним, 25 февраля 2020 19:44
Это единственное здание доказывающее, что Бердск старше 60 лет и появился не 1957 году, а хотя бы до революции. Зачем его сносить? Очередную палатку из говна и палок с чебуреками вместо памяти хотите? Кроме денег в душе ничего не осталось?

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