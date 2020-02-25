Город может затопить: по приказу губернатора усилит работу по предупреждению паводка мэрия Бердска

Вице-мэр Владимир Захаров распорядился создать рабочую группу. 10,5 тыс. кубов снега уже вывезено с подтопляемой территории. Нужна обваловка Южного и Юго-восточного микрорайонов.

10,5 кубов снега вывезено с подтопляемой территории в Бердске

Усилить меры и собрать рабочую группу для противопаводковых мероприятий приказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров на расширенном аппаратном совещании в мэрии 25 февраля. Доклад о проделанной работе озвучил начальник управления ЖКХ Максим Совбанов.

— В рамках противопаводковых мероприятий начат вывоз снега. Силами ЦМУ вывезено порядка 7 тыс. куб. метров снега из подтопляемых территорий. Также 3,5 тыс. подрядными организациями. Находится на подписании постановление о противопаводковых мероприятиях, в том числе состав комиссии. Хотелось бы чтобы этот документ был сегодня, — сказал Максим Флюрович.

Владимир Захаров подчеркнул, что постановление сегодня будет подписано.

— Губернатор поставил задачу очень аккуратно и четко выполнять работу для предотвращения последствий паводка. Снега достаточно много и та работа, которую вы делаете, она нужна городу. Оповещайте нас объемах работ и по итогам обваловки (отсечение большими насыпями снега — прим. авт.) микрорайонов Южный и Юго-восточный, — сказал Владимир Николаевич.

Захаров попросил на этой неделе запланировать совещание и собрать противопаводковую комиссию.

— Нужно собрать рабочую группу немного шире чем комиссия. Будем разбираться на какой стадии мы находимся, все ли задачи понимаются, — сказал Захаров.

Напомним, что 457 домов в зоне риска подтопления весенним паводком в Бердске: с Алтая воды не придут, но могут подняться грунтовые.