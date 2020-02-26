Организаторов притона с проститутками отдали под суд в Бердске

Обвиняемые сутенеры содержатся под стражей. Криминальной парочке вменяют две статьи. Дата начала процесса пока не назначена.

В бердском борделе работали три женщины

В Бердский городской суд поступило уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 241, п. «в» ч. 2 ст. 240 (3 эпизода) УК РФ. Об этом сегодня, 26 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в горсуде.

-25 февраля 2020 года уголовное дело в Бердский городской суд Новосибирской области поступило уголовное дело отношении двух лиц. Их действия органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 241 УК РФ – деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами; п. «в» ч. 2 ст. 240 УК РФ – вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — уточнили в суде.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в производство судьи Екатерины Беловой. Дата начала процесса еще не назначена.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бордель, где предоставляли за деньги интимные услуги в том числе несовершеннолетние девочки, парочка организовала прямо в квартире.

Притон с проститутками работал больше года — с июля 2018 года по декабрь 2019 года. Мужчины арендовали для «жриц любви» квартиру. Клиентов привлекали с помощью визиток, в них указывали номера телефонов. Судя по всему, «бизнес» работал успешно. «Работницами» бордели были три женщины, все они были совершеннолетними.