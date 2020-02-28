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От безумной любви: встретились родители стоявшего 100 минут мальчика с директором и учителем школы №5 Бердска

20:15 28.02.2020, Алёна Романцова Фото: Алёны Романцовой
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Родители одноклассников высказывали претензии — ребенок ругается матом при учителях, дерется. Мама и папа мальчика заверили, что работают с психологом. И спросили в ответ, как их неуправляемый сын мог простоять два урока.

От безумной любви: встретились родители стоявшего 100 минут мальчика с директором и учителем школы №5 Бердска
Состоялась встреча родителей стоявшего 100 минут мальчика, учителя и директора школы №5 Бердска

Встретились родители простоявшего 100 минут за плохое поведение буйного мальчика на уроке русского языка с директором, учителем и родителями одноклассников сегодня, 27 февраля.

Директор школы №5 Ольга Гареева начала речь с напоминания о том, что в Ульяновске ученик ударил ножом учителя.

Напомним, по словам учителя, мальчик ругается матом при учителях и бьет девочек. Родители одноклассников написали коллективное письмо директору школы и в городское управление образование. Отец 5-классника отмечает, что работает вместе с психологом над поведением ребенка. Когда-то его оговорили и унизили перед всем классом, теперь он «мстит».

— Все мы самозабвенно любим своих детей, я тоже, безусловно. Но из-за этой любви мы неправильно воспринимаем то, что нам говорят. Призываю вас сегодня к конструктивной беседе, — начала встречу директор Ольга Гареева.

— Когда я узнала, что моя дочь выражается нецензурно, я поговорила с ней. Мы решили этот вопрос. Почему вы не решите со своим ребенком? — спросила одна из мам.

— Мы работаем над ребенком, работаем с психологом, — заявили в ответ мама и папа.

— Мальчик позволяет себе матами выражаться при учителях. При этом ваш сын всегда ссылается на то, что придет папа и «устроит нам всем», — возмутились участники беседы.

— Объясните тогда, почему наш ребёнок простоял два урока. Вы говорите, что он неуправляемый, а как он тогда выдержал и простоял? — задала вопрос мама.

Напомним, что последний конфликт случился из-за того, что мальчик ударил девочку по лицу. Сегодня ее мама рассказала, у девочки появился отит. При этом одноклассники и психолог подтвердили, что девочка первая пнула в живот мальчика.

Также на встрече родители заговорили о том, что этот мальчик не один такой «буйный» в классе.

Чем закончилась встреча, читайте подробности в ближайшее время.

Предыстория

Отец ребенка 12 лет Алексей Васильевич обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 26 февраля за помощью — он считает, что учитель несправедливо относится к ребенку. По его словам, в школе со второго класса повелось, что его сын всегда крайний во всех ситуация. У самой учительницы, она же является классным руководителем, Ирины Шабатько абсолютно другая позиция.

Хочу защитить своего ребенка

Отец мальчика думает, что учитель его сына невзлюбила с первых дней. Они перешли из младшей школы в 5 класс.

При этом признался, что в поведении сына тоже есть отрицательные моменты, но они работают над ними вместе с психологом, а учитель только усугубляет ситуацию.

— Мы делаем все возможное. Работаем со школьным психологом, она нам очень помогает. Но все, что мы делаем, все это идет на смарку только из-за того, что учитель отбрасывает всегда нас на шаг назад своим отношением, — отметил отец.

Унизили перед всем классом

Что случилось с ребенком, когда случился переломный момент в поведении мальчика отец тоже рассказал. По его словам ребенка публично унизили.

— Изменилось отношение к учителям у ребенка во втором классе. Он столкнулся с несправедливостью в начальной школе. Его же одноклассники оговорили его, что он якобы обматерил учителя. Дошло до того, что нам эту информацию подтвердил классный руководитель. Мы его так наругали, бедный ребенок, стоял на коленях и сложив руки говорил — мама папа, я этого не делал! На следующий день его поставили перед всем классом. Отчитали, а через день выяснилось — он действительно этого не делал, — рассказал отец мальчика.

Отец отмечает, что после этой ситуации в школе сложилось такое отношение, что на мальчика сказать можно все что угодно.

Позиция учителя

Ирина Шабатько рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что по ее мнению ситуация с ребенком совсем другая. «Мальчик неуправляемый» и это длится пятый год. И то, что она заставила его стоять 100 минут — полное вранье. От родителей одноклассников мальчика написано коллективное письмо с просьбой разобраться в ситуации.

Она рассказала, что из-за поведения мальчика двое одноклассников перевелись в параллельные классы. Они хорошисты, и по мнению родителей он мешал им нормально заниматься. Она отмечает, что на ее стороне целый коллектив родителей. И все рассказы о ее отношении к ребенку не соответствуют действительности.

При это Ирина Шабатько подтверждает, что родители вместе с мальчиком работают с психологом. Но при этом делает акцент на том, что психолог работает всего два месяца и опыта работы в школе у нее нет.

На вопрос, почему мальчик стоял 100 минут, отвечает неоднозначно.

— Я его не заставлял стоять, я его просила публично извиниться, также как он матерился в моем присутствии и всех детей. Либо выйти из класса. Он не сделал ни того ни другого, поэтому он стоял по собственной инициативе, — сказала Ирина Шабатько.

Какой бы он не был — он ребенок

Отец отмечает, что ему очень сложно общаться с классным руководителем. По его мнению, учитель должен мягче относиться к детям.

Родители готовы защищать своего ребенка до конца: «Какой бы он не был — он ребенок».

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От редакции

Интересно чем закончилась встреча?

Аноним, 27 февраля 2020 20:41
значит девочке можно пинать мальчика в живот.Это в порядке вещей.А то ,что от удара по лицу у девочки случился отит.......Просто смешно.Значит начинать то надо с девочки
Вася, 27 февраля 2020 21:07
Папа только и твердит -мы работаем с психологом!,такое чувство - это ему психолог нужен!
Аноним, 28 февраля 2020 08:49
Отит.. от удара? Бред полный! А цунами его удар не вызвал.
Аноним, 27 февраля 2020 20:41
Какие родители, такие дети! Поколение материнского капитала. Воспитывать с рождения надо и детьми своими заниматься тоже. Ребёнок с раннего детства должен знать правила поведения в обществе, ему расти а социуме. А в 12лет уже как то поздновато с психологом работать. Перевести в коррекционный класс или на домашнее обучение! Почему другие дети должны страдать? Если такой не управляемый ребёнок, то это проблемы родителей, а не других людей!
Никита, 27 февраля 2020 21:13
Слушайте что говорят о ваших детях посторонние люди и делайте выводы,родительская любовь слепа!Пацану в семье нужна любовь а не выгораживание или сюсюканье,дети сразу отличают подлог.Ищите общий язык и доверие ребенка,чтоб он правильно самоутвердился.А про унижение в начальных классах забудьте и не педалируйте эту тему.
Аноним, 27 февраля 2020 21:33
Вот давайте, не будем! Каждое поколение, недовольно молодым поколением! Всегда молодежь одевается, ведет себя и живёт не правильно) Не бывает, кто-то абсолютно прав. А 12 лет это очень даже переходный возраст, то, что папа очнулся и стали работать с психологом, плюс! Это никогда не поздно и главное, искренне желание, тогла результат будет! Учителю, учителю если не удаётся договорится, надо переводить такого ученика. И это не поражение. Конфликт надо решать
Аноним, 27 февраля 2020 23:15
психолог это хорошо, только хорош ли психолог?!
Аноним, 28 февраля 2020 08:58
Психолог замечательный!
Аноним, 28 февраля 2020 09:41
Только это нужно было сделать до учительских истязаний. А теперь - к прокурору.
Аноним, 28 февраля 2020 10:37
простите, так и не разобрался, кого перевести в коррекционный класс, мальчика или девочку?
Ber, 27 февраля 2020 21:44
Ха,ха ,ха, ну да, ваши дети не матерятся,только чей мат на всю округу стоит возле 5ой школы? Гуляю с собакой слышу + ещё и курят, так что не все мы знаем о своих детях.Кто следующий?
аноним, 27 февраля 2020 22:05
Родители обязательно должны решать с ребенком конфликтную ситуацию,ребенок подросток сам не может с этим справится еще,не знает как правильно поступить в этой ситуации,а учителя тоже не всегда правы бывают...а потом дети просто уходят от всего этого
Ber, 27 февраля 2020 22:28
Верить учителям и вовремя реагировать, как вы говорите решать или строго наказать ребенка, ну а если учитель говорит неправду и придумывает? Этот вариант вы не рассматриваете?
Аноним, 27 февраля 2020 22:39
Вег... там целый класс свидетелей
Аноним, 27 февраля 2020 22:40
Если не помогает помощь психолога надо обращаться к психиатру
аноним, 27 февраля 2020 22:48
Мальчик ругается матом при учителях.А претензии по этому поводу высказывают родители одноклассников.Почему этих педагогов нет на встрече с родителями?Родители что свидетели происходящего каждый час в школе?
Ber, 27 февраля 2020 23:30
Расскажу историю из своего детства, жила у нас бабуля в подъезде, держала 5ть кошек и мы завели кота, так она убедила весь подъезд в том, что гадит наш кот, а не её кошки.И свидетели её подружки нашлись. Пришлось повесить кота. Чистая правда из жизни, плакал над трупом кота, но ничего поделать не мог.
Зима, 28 февраля 2020 09:22
Жаль, что Вы не защитили кота. Бедный кот. Хотя, ситуация показательна и ее вполне можно сравнивать со сложившейся в школе. Думаю, к мальчику можно найти подход. А дети, зная, что им все сойдет с рук и обвинят все равно этого мальчика, могут специально провоцировать его и потом наблюдать как его ругают. И думаю, да, можно перевести в другую школу. Возможно, ребенок чувствует себя загнанным в угол и защищается как может. А вариантов защиты пока немного. Он умеет только так.
Ber, 27 февраля 2020 23:47
Вот так взрослые все порешали
Ну вот я, 28 февраля 2020 00:03
По его словам, в школе со второго класса повелось, что его сын всегда крайний во всех ситуация. Хмм , а мне казалось, что с 5 класса другие учетеля. А притензии только к бедному затравленому мальчику может проблема все таки в мальчике, какой смысл травить его всем педагогам.
аноним, 28 февраля 2020 09:14
Получается что крайний. Девочка первая пнула а классный руководитель сообщает корреспонденту совершенно другую информацию А сколько было еще таких ситуаций?
Аноним, 28 февраля 2020 00:33
На самом деле сейчас в образовании у нас очень все печально. Учитель- профессия не престижная. Малоооплачиваемая. Старой закалки учителя уходят на покой. Молодежь не хочет работать за копейки. Пожимайте плоды.
аноним, 28 февраля 2020 11:52
Так что теперь за копейки судьбы детям калечить? У нас многие получают копейки.
Аноним, 28 февраля 2020 01:28
К сожалению, педагогический состав большинства школ настолько некомпетентен и случаен по своей сути,что ничего удивительного в том,что говорят родители мальчика нет..Вполне допускаю, что затравили ребенка в школе и именно учителя..Я бы забрала ребенка из этой школы,возможно, сменила даже район проживания..Не делала бы из своего ребенка полигон для состязания.. Возможно, я слабее, чем родители этого ребенка..Сил родителям и в первую очередь, подумать о ребёнке.. А не о себе и "правде",которая никому не нужна а ребенка покалечит..
Главное,чтобы ребенок чуаствовал,что его любят и будут с ним до конца,даже если он виноват..Вера в безусловную любовь родителей должна быть абсолютной..Это не значит,что только гладить по голове и оправдывать.. Это значит любить и принимать любого и каждый день и разговор начинать со слов. Я люблю тебя,переживаю за тебя и чем смогу помогу..Всегда буду любить,но не всегда смогу помочь..Мир жесток и ребенок должен об этом знать.Если у него будет ваша любовь и вы рядом,то он все выдержит и вырастит хорошим человеком.Не идеальным,но добрым и порядочным. Держитесь.
Аноним, 28 февраля 2020 10:16
Правильно а то получится как 13 школе ребенок пропал а потом нашли уже мертвым.
Один из ушедших..., 28 февраля 2020 04:37
Ой, ой, затравили ребёнка. Из садика выгнали за неадекватное поведение, весь класс от него вешается, кто мог ушёл в другую школу, класс. Давно пора посадить на домашнее обучение, отправить в коррекционной класс или пусть родители сидят на уроках вместе с ним, вся школа вздохнет спокойно. Никому не пожелаю такого одноклассника, соседа...
аноним, 28 февраля 2020 13:31
Своего посадите,а сами сядьте рядом,у меня ребёнок один,а вас учителей много...советчики ёпрст
Аноним, 28 февраля 2020 07:56
А почему девочка пнула мальчика в живот, просто так? Выясните ситуацию и найдется ответ с мальчиком. Встречи родителей и учителей в школе ни к чему не приведут. Сходите всем классом вместе с родителями на пикник или на лыжах. И увидите как ведут себя дети. ВЫ же все взрослые. Зачем же этого ребенка выталкивать из коллектива? НЕ заметно протяните к нему добрую руку и мальчик оттает. НЕ забывайте Есенина С " Как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным."
Аноним, 28 февраля 2020 10:22
Если девочка дерется,то это уже звонок ее родителям.Не свойственно девчоке распускать руки,если у нее в семье все спокойно.Ну да,она же девочка.Тут не только психолог нужен,а психиатр
Аноним, 28 февраля 2020 18:54
Может, этот чудо-мальчик так ее достал, что она решила делать так же, как и он.
Ольга, 28 февраля 2020 08:01
Мы его так наругали, бедный ребенок, стоял на коленях и сложив руки говорил — мама папа, я этого не делал!

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/27/517670-ot-bezumnoj-lyubvi-vstretilis-roditeli-stoyavshego-100-minut-malchika-s-direktorom-i-uchitelem-shkoly-5-berdska

Так получается что его родители унизили, это как надо ругать что б твой ребенок встал перед тобой на колени!!!!! Опять все крайние кроме родителей. Если ты считаешь что твой ребенок не мог этого сделать (да даже если и мог), не будешь его травить до такой степени что б он упал на колени. Все! больше комментировать нечего! Родители "молодцы"
Аноним, 28 февраля 2020 10:25
да ребенка уже настолько затюкали,что он не знает ,что ему сделать,чтобы ему поверили.Уважаемые родители,не останавливайтесь.Не давайте своего ребенка на растерзание таким горе педагогам.Тем более об этом учителе отрицательные отзывы
Аноним, 28 февраля 2020 08:43
Этот мальчик с детского сада детям покоя не даёт. Ребёнок был с ним в группе. Это было ужасно, когда перешли в другую группу, перекрестились.
evro, 28 февраля 2020 08:53
Нужно разбираться с самого начала ,а не с середины наполовину. Когда мой ребенок учился, были,например, вот такие случаи: 1. Учитель мне предъявила претензии,что мой сын на уроке вскочил и ни с того ни с сего врезал мальчику-одуванчику,который сидел за ним. Я в недоумении: как,просто вскочил и врезал? Учительница: да,именно. Начали разбираться. Оказалось,что мальчик-одуванчик пинал стул моего сына.Сын раз оглянулся,попросил не пинать стул, второй раз попросил, а в третий раз врезал. 2. Я присутствовала на уроке рисования. Моего сына отправили за дневником домой. Я не стала возражать-правильно, дневник забывать нельзя (хотя с урока учитель не имеет права выставлять за это ученика). Сын ушел. Я продолжала сидеть на задней парте на уроке. В класс во время урока постоянно заглядывал какой-то мальчик, бегал с кем-то по коридорам и смеялся. Все дети начали говорить,что там мой сын. Я звоню при учительнице сыну, тот спокойно ищет дневник дома. Вот вам пример,когда весь класс утверждает то,чего не было! И напоследок: были случаи,когда мой сын,действительно хулиганил. Я проводила воспитательные беседы, он понимал. Но,когда он не виноват,я защищала его и буду так делать всегда.
Жители города, 28 февраля 2020 11:46
По телефону не определить где находился ваш сын.Он из школы мог сказать что находится дома
Николай, 28 февраля 2020 09:31
Дети в таком возрасте не могут быть виноваты. Управление образования города, педагогический коллектив школы показали публично свою не зрелость, что выразилось в том, что пустили всё на самотёк, сильно уверовали в опытность непосредственного преподавателя и психолога, вовремя не вмешались. Работа с трудными детьми и их родителями не стала темой анализа в управлении образования после первых случаев в городе (школа 9), не намечен план работы, алгоритм действий не создан, не налажена совместная работа с детской комнатой полиции. Я вспоминаю себя в детстве, когда я по глупости на замечание классного руководителя, ответил, что "у меня нет белой рубашки". В это же вечер она была у меня дома и изучала вопрос моего поведения. В школе 1, которой я учился, на малейшее замечание ученику, с ним составляет беседу под запись (тетрадь изучения учеников для прокурора) завуч школы, директор и еще ряд должностных лиц. Не принятие мер привело к этим тяжёлым последствиям, когда пребывание ребёнка в школе под вопросом.
Аноним, 28 февраля 2020 09:37
В прошлых комментариях очень много было слов о том, что у учителя это не первый прецедент и уже есть и выговор и вроде даже до увольнения доходило, а сейчас в статье об этом не слово, интересная позиция школы. Это же полная безнаказанность, понятно не хватает учителей, но и вести себя так в отношении детей зачем? Не будет этого ребенка будет другой. У девочки появился отит ????? Но позвольте отит это инфекционное заболевание, просто посмотрите, как хотят дети, с голыми лодыжками и без головного убора. Родители Вам лучше уйти в другую школу, и это не Ваше поражение, а поражение школы. Молодцы, что подняли такую тему.
Аноним, 28 февраля 2020 09:39
Травля со стороны учителей - это уже за гранью добра и зла. Факт они признали. Родители пусть идут прямиком в прокуратуру. Это вам не голубые волосы.
Оксана, 28 февраля 2020 11:10
Травля учителей- вообще политический заказ! где тут грань тоже не понятно.
Аноним, 28 февраля 2020 11:00
Не понимаю зачем идут работать учителем люди которые не любят детей, если бы учитель любила детей проблемы бы не было, дети чувствуют любовь, и никогда не будут агрессивными на людей которые их любят. Здесь явно выраженное разделение детей на хороших и плохих, знаю такую учительницу младших классов, которая не справляюсь с классом заявила:"я бы в этом классе оставила 11 человек, а остальные пусть идут в другие школы, там есть свободные места". Пока есть такие учителя будут и проблемы.
Аноним, 28 февраля 2020 11:21
Ага, прям встали со стула и «пошли работать в школу учителем», потому что работа есть. Правильная постановка вопроса- зачем получают педагогическое образование, если работа в школе рассматривается, как последний вариант?
Ольга, 28 февраля 2020 13:35
В пед ВУЗы идут либо по призванию, либо те, кто не прошел в другие. У тех учителей, кто работает по призванию плохих детей не бывает, как не бывает таких некрасивых ситуаций.
Те, кто выучился случайно, идут работать в другое место или все таки работают в школе, имея при этом мужа с хорошей зарплатой. Отрабатывают свои 25 педстажа, работая до обеда (29 часов + кл. руководство)и уходят довольные. А то, что поломали при этом судьбы некоторых непростых детей - это все ерунда, издержки профессии, как говорится.
Аноним, 28 февраля 2020 15:31
Ольга, абсолютно с вами согласна! Сама " случайно" выучилась на педагога. Придя работать в школу поняла, что нужно любить всех детей, иначе нельзя. Через год ушла. Сейчас работаю совсем в другой отрасли. А таким "горе - педагогам" хочется сказать:" Эффект бумеранга ещё ни кто не отменял!"
Ольга, 28 февраля 2020 11:03
Из пустого в порожнее.
Обсудили, что мальчик плохо себя ведёт, родители не справляются, работают с психологом. Так этогоникто и не отрицал. Вопрос то стоял о другом. С учителем то кто работает? Директор, психолог? Так и сойдёт срук? Заберут этого мальчика, она найдёт другого "плохого" и опять начнётся травля перед всем классом. Если это уже не первый случай, надо принимать меры, а не разговаривать.
Оксана, 28 февраля 2020 11:12
Никто никого любить не обязан. Превратили работу педагога в благотворительность.
Аноним, 28 февраля 2020 11:58
Учитель без любви к детям — это как робот, качественно выполняющий работу.
Профессиональная компетентность, трудолюбие, инициативность — всё это не так существенно, как искренняя любовь к своим ученикам.
Зима, 28 февраля 2020 13:06
Да ладно! А получится хороший ветеринар из человека, который не любит животных? А художник, который не любит рисовать?
Человек профессию выбирает исходя из того нравится она ему, или нет. Работа учителя отчасти творческая и ему нужно любить детей, или не работать учителем.
Оксана, 28 февраля 2020 11:13
Проблема 13 школы тоже из семьи. Не надо школу обвинять.
Андрей, 28 февраля 2020 11:50
Ребенок закладывается в утробе матери,остальное только развитие и корректировки.
Николай, 28 февраля 2020 12:01
Вспоминаю заместителя директора по воспитательной работе ПТУ-16 в 90-х годах (я там подрабатывал, когда не платили деньги), которая умела работать с трудными детьми. У неё на воспитании были дети с поломанной судьбой, "брак школ", у которых родители нуждались в воспитании (алкоголики, на гране развода, матери одиночки, с уголовным прошлым и тд). Она относилась к ним лучше чем родная мать, и дети я уверен её любили, уважали. В то тяжёлое время она умудрялась проводить массу мероприятий (КВН, художественная самодеятельность, дискотеки, посещение производства и воинской части, ГВК, местную полицию, даже камеры показывали и тд). Она глубоко изучала каждого ученика, вела тетрадь, куда записывала беседы, в том числе с мастерами обучения и преподавателями. Около 7 лет назад я встретил её в одной из школ, где она подрабатывала на пенсии. В разговоре отметила, что некоторые учителя не уделяют достаточно внимания изучению учащихся, положение в семьях, несмотря на то, что школа по статистике числится в передовых.

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