От безумной любви: встретились родители стоявшего 100 минут мальчика с директором и учителем школы №5 Бердска

Родители одноклассников высказывали претензии — ребенок ругается матом при учителях, дерется. Мама и папа мальчика заверили, что работают с психологом. И спросили в ответ, как их неуправляемый сын мог простоять два урока.

Состоялась встреча родителей стоявшего 100 минут мальчика, учителя и директора школы №5 Бердска

Встретились родители простоявшего 100 минут за плохое поведение буйного мальчика на уроке русского языка с директором, учителем и родителями одноклассников сегодня, 27 февраля.

Директор школы №5 Ольга Гареева начала речь с напоминания о том, что в Ульяновске ученик ударил ножом учителя.

Напомним, по словам учителя, мальчик ругается матом при учителях и бьет девочек. Родители одноклассников написали коллективное письмо директору школы и в городское управление образование. Отец 5-классника отмечает, что работает вместе с психологом над поведением ребенка. Когда-то его оговорили и унизили перед всем классом, теперь он «мстит».

— Все мы самозабвенно любим своих детей, я тоже, безусловно. Но из-за этой любви мы неправильно воспринимаем то, что нам говорят. Призываю вас сегодня к конструктивной беседе, — начала встречу директор Ольга Гареева.

— Когда я узнала, что моя дочь выражается нецензурно, я поговорила с ней. Мы решили этот вопрос. Почему вы не решите со своим ребенком? — спросила одна из мам.

— Мы работаем над ребенком, работаем с психологом, — заявили в ответ мама и папа.

— Мальчик позволяет себе матами выражаться при учителях. При этом ваш сын всегда ссылается на то, что придет папа и «устроит нам всем», — возмутились участники беседы.

— Объясните тогда, почему наш ребёнок простоял два урока. Вы говорите, что он неуправляемый, а как он тогда выдержал и простоял? — задала вопрос мама.

Напомним, что последний конфликт случился из-за того, что мальчик ударил девочку по лицу. Сегодня ее мама рассказала, у девочки появился отит. При этом одноклассники и психолог подтвердили, что девочка первая пнула в живот мальчика.

Также на встрече родители заговорили о том, что этот мальчик не один такой «буйный» в классе.

Чем закончилась встреча, читайте подробности в ближайшее время.

Предыстория

Отец ребенка 12 лет Алексей Васильевич обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 26 февраля за помощью — он считает, что учитель несправедливо относится к ребенку. По его словам, в школе со второго класса повелось, что его сын всегда крайний во всех ситуация. У самой учительницы, она же является классным руководителем, Ирины Шабатько абсолютно другая позиция.

Хочу защитить своего ребенка

Отец мальчика думает, что учитель его сына невзлюбила с первых дней. Они перешли из младшей школы в 5 класс.

При этом признался, что в поведении сына тоже есть отрицательные моменты, но они работают над ними вместе с психологом, а учитель только усугубляет ситуацию.

— Мы делаем все возможное. Работаем со школьным психологом, она нам очень помогает. Но все, что мы делаем, все это идет на смарку только из-за того, что учитель отбрасывает всегда нас на шаг назад своим отношением, — отметил отец.

Унизили перед всем классом

Что случилось с ребенком, когда случился переломный момент в поведении мальчика отец тоже рассказал. По его словам ребенка публично унизили.

— Изменилось отношение к учителям у ребенка во втором классе. Он столкнулся с несправедливостью в начальной школе. Его же одноклассники оговорили его, что он якобы обматерил учителя. Дошло до того, что нам эту информацию подтвердил классный руководитель. Мы его так наругали, бедный ребенок, стоял на коленях и сложив руки говорил — мама папа, я этого не делал! На следующий день его поставили перед всем классом. Отчитали, а через день выяснилось — он действительно этого не делал, — рассказал отец мальчика.

Отец отмечает, что после этой ситуации в школе сложилось такое отношение, что на мальчика сказать можно все что угодно.

Позиция учителя

Ирина Шабатько рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что по ее мнению ситуация с ребенком совсем другая. «Мальчик неуправляемый» и это длится пятый год. И то, что она заставила его стоять 100 минут — полное вранье. От родителей одноклассников мальчика написано коллективное письмо с просьбой разобраться в ситуации.

Она рассказала, что из-за поведения мальчика двое одноклассников перевелись в параллельные классы. Они хорошисты, и по мнению родителей он мешал им нормально заниматься. Она отмечает, что на ее стороне целый коллектив родителей. И все рассказы о ее отношении к ребенку не соответствуют действительности.

При это Ирина Шабатько подтверждает, что родители вместе с мальчиком работают с психологом. Но при этом делает акцент на том, что психолог работает всего два месяца и опыта работы в школе у нее нет.

На вопрос, почему мальчик стоял 100 минут, отвечает неоднозначно.

— Я его не заставлял стоять, я его просила публично извиниться, также как он матерился в моем присутствии и всех детей. Либо выйти из класса. Он не сделал ни того ни другого, поэтому он стоял по собственной инициативе, — сказала Ирина Шабатько.

Какой бы он не был — он ребенок

Отец отмечает, что ему очень сложно общаться с классным руководителем. По его мнению, учитель должен мягче относиться к детям.

Родители готовы защищать своего ребенка до конца: «Какой бы он не был — он ребенок».