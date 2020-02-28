Буллинг? Просят спасти от «буйного» мальчика одноклассников, а родители от давления учителя школы №5 Бердска

Учитель русского языка Ирина Шабатько и другие педагоги с директором требует соблюдения школьных правил. Мальчик матерится и дерется. На встрече выяснилось, что он в классе такой не один. Родители работают с психологом и хотят изменить ситуацию.

Встреча родителей стоявшего 100 минут мальчика и учителя прошла в школе №5 Бердска

Встретились родители простоявшего 100 минут за плохое поведение буйного мальчика на уроке русского языка с директором, учителем и родителями одноклассников 27 февраля. На встрече также присутствовал заместитель директора по воспитательной работе, методист, психолог мальчика и председатель городского совета отцов Дмитрий Князев. Родители одноклассников высказали претензии — ребенок ругается матом при учителях, дерется. Мама и папа мальчика заверили, что работают с психологом. И спросили в ответ, как их неуправляемый сын мог простоять два урока.

Директор школы №5 Ольга Гареева начала речь с напоминания о том, что в Ульяновске ученик ударил ножом учителя. Она боится, чтобы подобная трагедия не случилась в ее школе.

— Конфликт, безусловно, не может быть односторонним. Его нужно рассматривать с двух сторон. Все мы самозабвенно любим своих детей, я тоже, безусловно. Но из-за этой любви мы неправильно воспринимаем то, что нам говорят. Призываю вас сегодня к конструктивной беседе, — начала встречу директор Ольга Гареева.

Мама и папа простоявшего 100 минут мальчика готовы к диалогу

Родители простоявшего 100 минут мальчика побеседовали с учителем школы №5 Бердска

Ответили директору в первую очередь сами родители.

— Мы работаем с психологом. Мы не просто пришли и ушли. Нам даны рекомендации, мы их беспрекословно выполняем. Но вы понимаете, что при любом желании это не делается все за один день и даже не за месяц и не за год. — отметили родители.

— У вашего ребенка, наверное, проблемы с самого рождения, с детского сада, — заявила одна из родительниц.

— Почему тогда два года у нашего сына не было замечаний? — спросила мама мальчика.

Родители других детей продолжали настаивать на том, что мальчик плохо себя вел еще в детском саду. Мог оговорить нецензурной бранью даже воспитателей. Родители этот факт отрицают.

— Когда я узнала, что моя дочь выражается нецензурно, я поговорила с ней. Мы решили этот вопрос. Почему вы не решите это со своим ребенком? — спросила одна из мам.

— Почему вы думаете, что мы ничего не делаем? — спрашивали мама и папа у родителей одноклассников.

История «буйного мальчика»

Отец двенадцатилетнего мальчика Алексей Васильевич обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 26 февраля за помощью — он считает, что учитель несправедливо относится к ребенку. Отец мальчика думает, что учитель его сына невзлюбила с первых дней. При этом признался, что в поведении сына тоже есть отрицательные моменты, но они работают над ними вместе с психологом, а учитель только усугубляет ситуацию. У самой учительницы, она же является классным руководителем, Ирины Шабатько абсолютно другая позиция.

Что случилось с ребенком, когда случился переломный момент в поведении мальчика отец тоже рассказал. По его словам ребенка публично унизили. Как рассказывает отец, его сын столкнулся с несправедливостью в начальной школе. Его оговорили одноклассники, что он якобы обматерил учителя. Это родителям подтвердил классный руководитель. Они его очень сильно наругали, ребенок стоял на коленях и сложив руки молил — мама папа, я этого не делал! На следующий день его поставили перед всем классом и отчитали. А через день выяснилось — он действительно этого не делал, рассказал отец.

Алексей отмечает, что ему очень сложно общаться с классным руководителем. По его мнению, учитель должен мягче относиться к детям. Родители готовы защищать своего ребенка до конца: «Какой бы он не был — он ребенок».

Позиция учителя

Ирина Шабатько рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», что по ее мнению ситуация с ребенком совсем другая. «Мальчик неуправляемый» и это длится пятый год. И то, что она заставила его стоять 100 минут — полное вранье. От родителей одноклассников мальчика написано коллективное письмо с просьбой разобраться в ситуации.

Ирина Владимировна рассказала, что из-за поведения мальчика двое одноклассников перевелись в параллельные классы. Они хорошисты, и по мнению родителей он мешал им нормально заниматься. Она отмечает, что на ее стороне целый коллектив родителей. И все рассказы о ее отношении к ребенку не соответствуют действительности.

При этом Ирина Шабатько подтверждает, что родители вместе с мальчиком работают с психологом. Но при этом она делает акцент на том, что психолог работает всего два месяца и опыта работы в школе у нее нет. На вопрос, почему мальчик стоял 100 минут, отвечает неоднозначно.

— Я его не заставляла стоять, я его просила публично извиниться, также как он матерился в моем присутствии и всех детей. Либо выйти из класса. Он не сделал ни того ни другого, поэтому он стоял по собственной инициативе, — сказала Ирина Шабатько.

Разные мнения

Напомним, 27 февраля вышла публикация «Курьер. Сред. Бердск» о ситуации в школе №5 Бердска.

— Этой статьей, скорее всего, вы хотели всколыхнуть общественность, чтобы вам помогли найти решение проблемы. Но решать ее нужно здесь и сейчас с участниками конфликта. Я прочитала комментарии к материалу, понимаю, что не все мне импонируют. Хоть и говорят, что администрация школы всегда на стороне учителя. Но сейчас моя задача решить эту проблему конструктивно. Это можно сделать только в том случае, если обе стороны придут к какому-то общему решению, — отметила директор школы Ольга Ивановна.

— Действительно проблемы зачастую бывают из-за того, что родительская любовь иногда слепа. Ребенок просто не понимает, что нужно подчиняться определенным правилам. Дети все балуются, никто из детей однозначно не хочет учиться. Родители иногда не понимают, что психология — это предъявлять к ребенку требования, согласно его возрасту и его возможностей. Разговор сегодня о том, что ребенок должен прийти в коллектив и выполнять те требования, которые к нему предъявляются, — сказала методист Ольга Дмитриева.

— То есть это нормально, что ребенок простоял два часа? — спросила мама.

— А что в этом страшного, постоял и постоял, — говорили другие родители.

— У меня вопрос Ирина Владимировна к вам, — обратись мама мальчика, — по какому праву вы меня оскорбляете? Я узнала, что конфликт моего сына с девочкой начался с того, что она его пнула в живот. Я вам написала, что сначала надо разобраться в ситуации, а вы мне написали, ну и разбирайтесь бессовестно, — обратилась классному руководителю мама.

— Мы сегодня не говорим, что во всем учитель прав, — отметила одна из педагогов.

— Мальчик при учителе ОБЖ обматерил девочку отборным матом. При этом не постеснялся мужчину. Он не подчиняется никому из учителей. Каждый раз говорит, что мы не имеем право и, что, если его будут притеснять, он позвонит папе. Сейчас вы родители стараетесь защитить своего мальчика. Нам постоянно говорят о том, что в классе не должно быть буллинга, притеснения. А кто защитит от вашего сына дочерей других родителей? — обратилась заместитель по воспитательной работе Любовь Фомина.

— Я понимаю, я не против, что можно ребенка поставить, чтобы он успокоился. Ну 10, ну 20 минут. Но он простоял два урока! Вы говорите, что вы его не заставляли, вы вообще сами как представляете, чтобы двенадцатилетний ребенок два урока сам простоял по своему желанию? Одноклассники говорят, что вы ему дали выбор — выйти из класса, извиниться или стоять, — отметила мама.

Учителя отмечают, что у мальчика есть проблемы с учебой и по другим предметам. Они напомнили, что мальчику в 9 классе сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Ему обязательно нужна учебная база 5 класс. Также нужно внимание учителя для обучения других учеников, не отвлекаясь на плохое поведение.

— Я говорил со своим сыном, я занимаюсь с ним. Он отмечает, что у него проблемы во взаимоотношениях именно с Ириной Владимировной. Я попросил ее быть мягче. Недели не прошли- она мне отвечает — все, он неуправляемый, я не буду идти вам навстречу. Как можно за неделю все решить? — спрашивает отец.

— Дети это всегда отражение своих родителей, — отметил Князев. — Я работал в комиссии по делам несовершеннолетних, и не понимаю, почему вы еще не стоите на учете, все факты говорят об этом. Но у вас, у родителей, все время защита, вы все время защищаете своего сын, — подчеркнул Дмитрий.

— А кто еще защитит нашего сына? — спросили мама и папа.

— Вы поймите, что ситуация скоро выйдет на городской уровень, — отметил Князев.

— Рекомендации, которые нам дают, мы все выполняем. Дома в отношениях очень большой прогресс. Но почему учитель нам не помогает? Учитель не хочет слушать рекомендации психолога, — говорит мама.

— Я читаю публикацию в «Курьере» и думаю в первую очередь о том, как эту ситуацию переживет ребенок, — горит директор.

При этом директор спросила родителей, что делать им, когда мальчик ведет по-хамски перед учителями. Напомним, что последний конфликт случился из-за того, что мальчик ударил девочку по лицу, повредил глаз. Матерился при классном руководителе. На встрече мама девочки рассказала, что у нее появился отит. При этом одноклассники и психолог подтвердили, что девочка первая пнула в живот мальчика. Также на встрече родители заговорили о том, что этот мальчик не один такой «буйный» в классе.

О чем договорились?

В конце встречи учителя и родители предложили несколько вариантов выхода из ситуации. Психолог высказалась в защиту всех сторон.

— Родители действительно работают над собой. Они признают, что не все делали правильно. Люди стараются. У учителя тоже очень большая нагрузка. У нее тридцать детей. И возможно, она не всегда успевает всем уделить время. Обращусь и к родителям других детей и напомню, что не один этот мальчик самый плохой. Им надо заниматься, всем и психологам и другим службам, безусловно, — сказала психолог мальчика Виктория Парсен.

— Мотивировать к учебе могут только родители. Пусть они принимают меры, поведение ребенка должно измениться, — подчеркнул Дмитрий Князев.

— Я с ним разговаривала. Он нормальный ребенок, не больной, интеллектуально развит. Он просто не подчиняется правилам. Задача родителей сказать — ты обязан подчиниться общим правилам, потому что ты в жизнь вступаешь, — отметила методист Ольга Ильинична. Она же рассказала, что не раз могла найти подход мальчику, успокаивала его и уговаривала зайти спокойно в класс.

Директор школы обратились к родителям и попросила присутствовать на уроках. На это они отметили, что оба работают и не могут. Также предлагали сменить школу, сменить форму обучения. Председатель городского совета отцов предложил отправить мальчика на групповую спортивную секцию. Папа отметил, что мальчик ходит в бассейн. На футбол он походил год и бросил. А другие родители отметили, что это тоже работа — настоять и помочь ребенку не бросить секцию.

Изменилось ли что-то в ситуации с мальчиком, и какие условия приняли его родители, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 28 февраля, директор школы №5 Бердска Ольга Гареева.

— Родители молча приняли все рекомендации, — отметила Гареева.

Мама и папа двенадцатилетнего подростка в свою очередь сказали «Курьер. Среда. Бердск», что больше склонны поменять школу.

— Мы очень строго поговорили с сыном вчера вечером о его поведении. Он расплакался. Надеюсь, это будет для него встряска. Но по поводу школу мы все-таки больше склоняемся ее поменять, — сказал Алексей 28 февраля.

Как будут развиваться события дальше — читайте продолжение в ближайшее время.

Автор видео Алена Романцова.