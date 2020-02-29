Дешевле на 3000 рублей стоит кв. метр жилья для расселения аварийных домов в Бердске в сравнении с квартирами северянам и чернобыльцам

В первом полугодии 2020-го переселенцам из идущих под снос домов город будет покупать квартиры из расчета 43 332 рублей за квадрат, что ниже рыночной стоимости в новостройках.

Не все застройщики в Бердске согласны продавать жилье ниже рыночной стоимости

В Бердске установлена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья для реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бердска в 2019-2021 годах». Постановление на эту тему подписал и. о. мэра Владимир Захаров 27 февраля. На этот раз определена цена квадратного метра жилплощади на первый и второй кварталы 2020 года — 43 332 рубля.

Ровно месяц назад вышло постановление о стоимости квадрата для покупки квартир для переселенцев из аварийных домов, идущих под снос, в новостройки на третий и четвертый кварталы 2019 года. Цена с тех пор не изменилась. Но она остается ниже рыночной. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», средняя стоимость квадратного метра жилья в новых домах сейчас составляет в среднем 50 тыс. рублей.

— Стоимость квадратного метра установлена программой еще в 2018 году и она неизменна до 2021 года (до принятия программы в июле 2018-го кв. метр стоил чуть больше 39 тыс. рублей — прим. ред.). Устанавливать цену на квартал необходимо для подготовки заявки на получение субсидии. Цифра остается неизменной на период реализации программы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела по управлению жилищным фондом УЖКХ Юлия Цибулько.

По ее словам, город подавал в региональное правительство заявку на расселение пяти многоквартирных домов. Но денег утвердили в бюджете только на три дома. В 2020 году Бердск получит на приобретение квартир для переселенцев 42 млн 580 тыс. рублей. Из этой суммы 10 млн 516 тыс. рублей — средства бердского бюджета.

Таким образом, остались без финансирования два аварийных дома, запланированные под снос на 2020 год, плюс к этому в 2019-м два дома официально признаны непригодными для жилья. Это жилье будут расселять, скорее всего, позже. Как отметила Цибулько, Бердск продлевает муниципальную программу расселения в соответствии с областной до 2022 года.

За 10 лет работы программы на расселение бердских аварийных домов потрачено более 1 млрд рублей. Только с 2007-го по 2017 год переехали в новостройки 2042 бердчанина, коим предоставили 952 жилых помещения общей площадью 31 833 кв. метров. Контролирующие органы признали, что город эффективно израсходовал программные деньги.

В 2019 году переселили 37 бердских семей из 5 аварийных домов за 75 млн рублей. Тогда в списке значилось 10 жилых строений, признанных непригодными для проживания. Впрочем, не все переселенцы согласились на предоставляемые городом квартиры. Некоторые пошли в суд, чтобы получить денежную компенсацию и самим приобрести жилье.

Список аварийных домов, подлежащих расселению в Бердске:

2020 год

ул. К. Маркса, 10

ул. Комсомольская, 2Б

ул. Лизы Чайкиной, 6

2021 год

ул. Энергетическая, 7

ул. Энергетическая, 9

ул. Попова, 17

ул. Комсомольская, 2А

ул. Центральная, 1

Если денег на расселение указанных домов в следующем году Бердск не получит, от внесет их в программу-2022.

В 2020 году в проекте бюджета Новосибирской области запланировано 532,7 млн рублей на расселение 878 человек, проживающих в 66 аварийных МКД на территории 23 муниципальных образований, в том числе в Бердске. Кроме того, по заявке 2020 года заключено соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ для предоставления федеральной субсидии на расселение 351 человека из 21 аварийного МКД. Срок завершения программных мероприятий – 2021 год, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Квадратные метры для покупки жилья молодым семьям, участникам Великой Отечественной войны, ликвидаторам катастрофы ЧАЭС, жителям Севера и других льготникам стоят дороже. Например, на третий квартал 2019 года для этих категорий была установлена стоимость квадрата в размере 46 129 рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Этот норматив предназначен для расчета размера социальных выплат. Он учитывается при покупке либо строительстве жилых помещений за счет денег из федерального бюджета. Но покупать или строить жилье участникам программ приходится по рыночной цене. Сумма рассчитывается ежеквартально в соответствии с п.13 Правил предоставления молодым семьям соцвыплат на приобретение либо строительство жилья и их использования в рамках госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».