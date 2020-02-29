Седьмой автобус №1 «Вокзал-микрорайон Белокаменный» запустят с марта в Бердске

Сократится время ожидания для пассажиров. К тому же станет комфортнее ездить — автобусы будут менее переполненными.

До микрорайона Белокаменного помимо автобуса № 1 ходит «восьмерка»

Дополнительный автобус запустят по маршруту №1 в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 28 февраля сообщила начальник отдела транспортного обслуживания населения Надежда Нятина.

— Мы добавляем еще одну «единичку», чтобы людям было свободнее, а значит комфортнее, ездить. Планируем запустить 10 марта дополнительный транспорт, — сообщила Надежда Нятина.

По словам Надежды Валерьевны, сейчас по маршруту «Вокзал — микрорайон Белокаменный ходит шесть автобусов. И пассажиры ожидают общественный транспорт по этому маршруту 8 минут. С добавлением седьмого автобуса время ожидания сократится.

Автобус №1, курсирующий по одному из самых протяженных бердских маршрутов, отличается и тем, что ходит поздним вечером. Именно «единица» забирает пассажиров последней электрички, прибывающей на станцию Бердск в 23.30. И развозит запоздалых пассажиров почти по всему городу.