Не поставил штамп о разводе в паспорт? Штрафа не будет, но в очередной брак не вступишь

Как зафиксировать факт развода в паспорте? Наглядной демонстрацией расторжения брака является печать. Сейчас штамп в паспорте стал простой формальностью, если у жителей Бердска есть решение суда о расторжении брака.

Без штампа о разводе в паспорте не удастся заключить следующий брак

Брак распался, суд прошел, как зафиксировать факт развода в паспорте? Наглядной демонстрацией расторжения брака является печать. Сейчас штамп в паспорте стал простой формальностью, если есть соответствующее решение суда о расторжении брака. Но в определенных случаях такая отметка нужна. Например, если при заключении брака ставился штамп, то и при его расторжении он проставляется обязательно. Человек, будучи в разводе, не сможет вступить в другой брак, если нет печати в паспорте.

Руководитель ЗАГСа Бердска Лариса Крокус рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о процедуре расторжения брака сегодня, 2 марта.

Как формально происходит развод

При рассмотрении бракоразводного дела в суде уже бывшие муж и жена не получают документа, подтверждающего официальное расставание на руки. Сначала судом проводится уведомление ЗАГСа, и только после этого стороны должны зарегистрировать изменения семейного положения и поставить штамп в ЗАГСе.

При этом если брак расторгается в административном порядке, в органах ЗАГСа при подаче совместного заявления и отсутствии общих несовершеннолетних детей, таких сложностей не возникнет. Каждой стороне выдается свидетельство о разводе и ставится штамп в паспорт моментально. Чтобы получить печать в паспорте о разводе экс-супруги должны подать соответствующее заявление. К нему прилагается свидетельство о браке и квитанция, подтверждающая оплату госпошлины.

— При расторжении брака по решению суда стороны подают в ЗАГС заявление, копию вступившего решения суда в силу, квитанцию о выплате госпошлины и копии паспорта, — рассказывает Лариса Крокус.

Сторонам для того чтобы получить по отметке о расторжении брака, необходимо просто явиться в соответствующий ЗАГС.

Если стороны оформляли развод в судебном порядке, печать о разводе ставится исключительно на основании выданного решения суда. На момент обращения в органы регистрации актов гражданского состояния решение суда должно вступить в законную силу.

Суд на протяжении 3 дней с момента вступления решения в законную силу передает специальную выписку в ЗАГС, работники которого вносят изменения в соответствующий реестр. Только со дня госрегистрации брак можно считать расторгнутым. Но фактически вступить в брак можно только после получения свидетельства о разводе и штампа в паспорте.

Сколько стоит штамп

Выдача свидетельства о разводе и печать в паспорт обойдется каждому экс-супругу в 600 рублей. Именно на такую сумму бывшие муж и жена должны оплатить государственную пошлину в любом отделении банка.

Когда поставят штамп?

При регистрации развода в ЗАГСе штамп ставится после внесения изменений в специальную книгу регистрации актов семейного положения. Это делается после рассмотрения специального заявления, которое должны подать обе стороны. Свидетельство и штамп стороны получают не раньше месяца со дня подачи заявления о расторжении брака.

При оформлении развода через суд процедура немного иная. После вынесения решения должно пройти 10 дней, установленных на обжалование документа в апелляционном порядке. Затем не позже чем через три дня после вступления решения в силу выдается специальная выписка, по которой происходит регистрация развода в ЗАГСе. Если соблюдать все формальности, то при расставании в судебном порядке штамп можно получить в течение двух недель после вынесения соответствующего решения.

Штраф за просрочку

Так как получение штампа является чистой формальностью, и ставить его необязательно, санкций за несвоевременность проведения процедуры не предусмотрено. Штрафа за просрочку нет, люди могут жить без него, будучи в разводе годы.

А если изменился город

По общему правилу печать о расторжении брака ставится по месту регистрации данного факта. Но все можно осуществить в ЗАГСе по месту жительства. Процедура проста, если есть решение суда. Без него получить штамп в таком порядке нельзя. Если союз был расторгнут в административном порядке, то органы регистрации актов ГП по месту жительства делают запрос в организацию, которая фиксировала развод в специальной книге, а после подтверждения всех сведений ставят в паспорт отметку.