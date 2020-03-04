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Пенсия-2020: Порядок выплаты и доставки пенсий в Бердске и Новосибирской области

13:46 04.03.2020 Фото: pixabay.com
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Доставка пенсии производится по желанию пенсионера через кредитную организацию путем зачисления пенсии на счет пенсионера в этой организации, через организации почтовой связи путем вручения сумм пенсии на дому или в кассе организации.

Пенсия 2020: Порядок выплаты и доставки пенсий в Бердске и Новосибирской области
С заявлением о доставке пенсии получатель может обратиться лично или через законного представителя
Сюжет: Пенсионная реформа
Пенсия 2020: Порядок выплаты и доставки пенсий в Бердске и Новосибирской области

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Доставка пенсии и иных социальных выплат (далее – пенсии) производится организациями федеральной почтовой связи, кредитными организациями и иными организациями, с которыми заключены договоры о порядке взаимодействия при доставке пенсии.

Доставка пенсии производится по желанию пенсионера через кредитную организацию путем зачисления пенсии на счет пенсионера в этой организации, через организации почтовой связи путем вручения сумм пенсии на дому или в кассе организации.

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку, в том числе организацию, с которой территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации не заключен договор о доставке пенсии, и уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации путем подачи заявления о доставке пенсии.

С заявлением о доставке пенсии получатель может обратиться лично или через законного представителя, а работающие пенсионеры — через работодателя.

Заявление о доставке пенсии может быть направлено по почте или сдано в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, заявление о доставке пенсии может быть представлено в форме электронного документа через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В случае выбора пенсионером доставочной организации, с которой у территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации договор не заключен, рассмотрение заявления пенсионера о доставке пенсии приостанавливается до заключения договора между территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на три месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии пенсионером указывается организация, осуществляющая доставку, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.

При отказе доставочной организации, выбранной пенсионером, от заключения договора с территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации информирует об этом пенсионера, а также сообщает о необходимости выбора организации, осуществляющей доставку, с которой территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации заключен договор.

Доставка пенсии через организации почтовой связи в городе Новосибирске и области производится в период с 3 по 22 число в соответствии с утвержденным графиком доставки.

Выплата пенсии через кредитные организации осуществляется двумя потоками 11 и 21 числа каждого месяца. Если 11 и 21 числа приходятся на выходные или праздничные дни, перечисление пенсии производится в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным.

Зачисление пенсий на счета пенсионеров кредитными организациями производится не позднее следующего операционного дня после поступления денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации.

Пенсия, назначенная ребенку, не достигшему возраста 18 лет либо лицу, достигшему возраста 18 лет и признанному недееспособным в установленном законодательством порядке, зачисляется на счет одного из родителей (усыновителей) либо опекунов (попечителей) в случае подачи родителем (усыновителем) либо опекуном (попечителем) заявления об этом в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. При этом счет, открытый в кредитной организации для зачисления пенсии, должен быть номинальным. В случае доставки пенсии организацией почтовой связи пенсия вручается родителю (усыновителю) либо опекуну (попечителю).

По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством. Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации по месту получения пенсии.

Перечень организаций, заключивших договоры о порядке взаимодействия при доставке пенсий с ОПФР по Новосибирской области

Источник: pfrf.ru

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