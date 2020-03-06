«Помогите!» кричала из кабинета экс-начмед Шахатова после конфликта с мужем «доведенной» до реанимации пациентки ЦГБ Бердска

Допросили двоих свидетелей по делу о нападении мужа «доведенной» до реанимации пациентки на экс-начмеда ЦГБ.
Сегодня, 5 марта, состоялось третье заседание, где секретари бывшего начмеда и главного врача рассказали, как Александр Охотин пришел в приёмную и требовал главного врача и его печать на документах. Навстречу ему вышла Надежда Шахатова, они прошли в кабинет.
— Помогите! — закричала через семь минут после общения с Охотиным Шахатова, по словам свидетельниц.
— Я не видела, чтобы они соприкасались, не видела чтобы он ломал руку, — сказала свидетель Татьяна Ходькина.
При этом она отметила, что Шахатова не жаловалась на боли в руке и осталась ждать полицию у себя в кабинете.
Сам Александр Охотин напомнил, как он просил отойти врача и дать ему выйти из кабинета.
Напомним, на последнем заседании, 12 февраля, Надежда Александровна пришла и дала пояснения по сути конфликта, случившегося 20 мая 2019 года. На первое, прошедшее 25 января, истец не явилась.
По версии Шахатовой, в тот день молодой человек пришел заверить какие-то справки, разговаривал на повышенных тонах. Оказалось, что посетитель просил поставить печати на документах, которые накануне составили врачи гинекологического и реанимационного отделений ЦГБ. В них говорилось, что супруга Александра Охотина поступила в больницу поздно вечером, промучилась всю ночь и только на следующее утро ей сделали операцию.
По данным следствия он сломал руку начмеду, когда забирал документы о лечении своей жены. Он убежден, что врачи довели его супругу до реанимации. Александру Охотину, напомним, вменяют ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение вреда средней тяжести в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Шахатова якобы попросила предъявить доверенность выступать от имени жены, которой, конечно, не было. А после вообще отказалась возвращать бумаги, сославшись на врачебную тайну. Охотин в свою очередь полагает, что начмед хотела скрыть факт несвоевременного и недолжного оказания медицинской помощи врачами в гинекологическом отделении бердской горбольницы. Однако важные документы Охотин попытался забрать, схватил Шахатову за руку так, что она испытала сильную боль. Впоследствии, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у начмеда оказалась сломанной рука,в связи с чем она более месяца провела на больничном. Впрочем, бумаги, ставшие поводом для конфликта, «в результате борьбы» оказались порванными на несколько частей.
В судебном заседании на некоторые вопросы Надежда Шахатова отвечала уклончиво, многого не помнила — например, держал ли ее посетитель за руку. Между тем, она требует извинений и привлечения супруга бывшей пациентки к уголовной ответственности.
Охотин, между тем, не считает себя виновным. Он уверен, что инцидент спровоцировала начмед. Ему показалось странным, что ситуацию, которая произошла полгода назад в кабинете чиновника от здравоохранения, начмед плохо помнит.
Диагноз, который поставили бердские врачи Надежде Шахатовой после конфликта, Охотин считает написанным исключительно благодаря ее высокой должности. При этом супруга Александра только в декабре восстановилась после «лечения» в гинекологии и смогла выйти на работу.
Александр Охотин с адвокатом попросили приобщить к делу аудиозапись, сделанную обвиняемым в момент конфликта.
Напомним, что ни Надежда Шахатова, ни ее начальник Юрий Краморов больше не работают в горбольнице Бердска.
Предыстория
По словам Александра Охотина, бердские врачи не оказали его беременной жене полноценную помощь. Женщина мучилась целую ночь, а на операционный стол попала только утром. Его смутили некоторые детали в справках супруги. Например, в одной из бумаг написали, что она поступила в 6.50, хотя привезли в больницу в 11 часов вечера.
Чтобы доказать, что супруга Ксения стала жертвой медиков, ее муж начал собирать бумаги. Но справки Надежда Шахатова, по его словам, не отдавала. Александр Охотин написал заявление в Следственный комитет.
Ассоциация врачей Новосибирской области в свою очередь направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю в защиту экс-заместителя главврача ЦГБ Бердска Надежды Шахатовой. Областная ассоциация врачей возмущена тем, что правоохранители после инцидента бездействуют, а СМИ создают образ врагов в белых халатах.
Подробности — в ближайшее время.
А на работе она работник как все.
За это женщины раньше ибились 8 марта с полицией.
А счас им цветочек подавай.
Цветочек ей должен только муж, и то если накормит.
Что с парнем то делать? понять и простить...Прям детсад какой то.
А могло и не быть ничего, от него тоже ничего не останется.
Поэтому тянули время.
А вообще начмед сильно рисковала, обращаясь к своим врачам.
Достаточно вспомнить комментарии к обоим статьям про лечение и смерть бабушки Римы.
P.s для особых умников : трижды была в роддоме и НИ РАЗУ не спросили о том кому можно рассказывать о чем-либо
После того как она их дождалась??
Может надеялись на что большее.
Не говорю ни о каких переломах, пусть экспертиза это подтверждает
Даже, если и был перелом, то провокация этому способствовала
...Если парень и так был на «взводе» из за ситуации с женой , то зачем надо было пытаться уничтожить документы ( информация из сми) ?
Что пыталась скрыть?
Там бы одним переломом не отделалась.
Как зав детской педиатрией ставит диагноз двух летнему ребёнку коклюш, только на основании того, что у ребёнка мед отвод и нет прививки от коклюша?! Лечили две недели(чуть было не упустили время), пошли к другому педиатру ставит диагноз бронхит, хотя после рентгена в описании написано-правосторонняя пневмония. Пришлось в другой поликлинике к зав педиатрией ехать, наконец-то поставил диагноз и назначил правильное лечение.
И таких примеров уйма...
Там и ещё и трекер можно отследить с местом и временем передвижения абонента.