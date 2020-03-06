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«Помогите!» кричала из кабинета экс-начмед Шахатова после конфликта с мужем «доведенной» до реанимации пациентки ЦГБ Бердска

21:25 06.03.2020, Алена Романцова Фото: Алёны Романцовой
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На суде допросили двух девушек, которые работали секретарями в приемной главного врача и начмеда. Они видели весь конфликт, но не видели, чтобы Охотин ломал ей руку. Шахатова не жаловалась на боль.

Помогите! кричала из кабинета экс начмед Шахатова после конфликта с мужем доведенной до реанимации пациентки ЦГБ Бердска
Допросили свидетелей по делу о сломанной руке экс-начмеду Шахатовой в ЦГБ Бердска

Допросили двоих свидетелей по делу о нападении мужа «доведенной» до реанимации пациентки на экс-начмеда ЦГБ.

Сегодня, 5 марта, состоялось третье заседание, где секретари бывшего начмеда и главного врача рассказали, как Александр Охотин пришел в приёмную и требовал главного врача и его печать на документах. Навстречу ему вышла Надежда Шахатова, они прошли в кабинет.

— Помогите! — закричала через семь минут после общения с Охотиным Шахатова, по словам свидетельниц.

— Я не видела, чтобы они соприкасались, не видела чтобы он ломал руку, — сказала свидетель Татьяна Ходькина.

При этом она отметила, что Шахатова не жаловалась на боли в руке и осталась ждать полицию у себя в кабинете.

Сам Александр Охотин напомнил, как он просил отойти врача и дать ему выйти из кабинета.

Напомним, на последнем заседании, 12 февраля, Надежда Александровна пришла и дала пояснения по сути конфликта, случившегося 20 мая 2019 года. На первое, прошедшее 25 января, истец не явилась.

По версии Шахатовой, в тот день молодой человек пришел заверить какие-то справки, разговаривал на повышенных тонах. Оказалось, что посетитель просил поставить печати на документах, которые накануне составили врачи гинекологического и реанимационного отделений ЦГБ. В них говорилось, что супруга Александра Охотина поступила в больницу поздно вечером, промучилась всю ночь и только на следующее утро ей сделали операцию.

По данным следствия он сломал руку начмеду, когда забирал документы о лечении своей жены. Он убежден, что врачи довели его супругу до реанимации. Александру Охотину, напомним, вменяют ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение вреда средней тяжести в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Шахатова якобы попросила предъявить доверенность выступать от имени жены, которой, конечно, не было. А после вообще отказалась возвращать бумаги, сославшись на врачебную тайну. Охотин в свою очередь полагает, что начмед хотела скрыть факт несвоевременного и недолжного оказания медицинской помощи врачами в гинекологическом отделении бердской горбольницы. Однако важные документы Охотин попытался забрать, схватил Шахатову за руку так, что она испытала сильную боль. Впоследствии, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у начмеда оказалась сломанной рука,в связи с чем она более месяца провела на больничном. Впрочем, бумаги, ставшие поводом для конфликта, «в результате борьбы» оказались порванными на несколько частей.

В судебном заседании на некоторые вопросы Надежда Шахатова отвечала уклончиво, многого не помнила — например, держал ли ее посетитель за руку. Между тем, она требует извинений и привлечения супруга бывшей пациентки к уголовной ответственности.

Охотин, между тем, не считает себя виновным. Он уверен, что инцидент спровоцировала начмед. Ему показалось странным, что ситуацию, которая произошла полгода назад в кабинете чиновника от здравоохранения, начмед плохо помнит.

Диагноз, который поставили бердские врачи Надежде Шахатовой после конфликта, Охотин считает написанным исключительно благодаря ее высокой должности. При этом супруга Александра только в декабре восстановилась после «лечения» в гинекологии и смогла выйти на работу.

Александр Охотин с адвокатом попросили приобщить к делу аудиозапись, сделанную обвиняемым в момент конфликта.

Напомним, что ни Надежда Шахатова, ни ее начальник Юрий Краморов больше не работают в горбольнице Бердска.

Предыстория

По словам Александра Охотина, бердские врачи не оказали его беременной жене полноценную помощь. Женщина мучилась целую ночь, а на операционный стол попала только утром. Его смутили некоторые детали в справках супруги. Например, в одной из бумаг написали, что она поступила в 6.50, хотя привезли в больницу в 11 часов вечера.

Чтобы доказать, что супруга Ксения стала жертвой медиков, ее муж начал собирать бумаги. Но справки Надежда Шахатова, по его словам, не отдавала. Александр Охотин написал заявление в Следственный комитет.

Ассоциация врачей Новосибирской области в свою очередь направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю в защиту экс-заместителя главврача ЦГБ Бердска Надежды Шахатовой. Областная ассоциация врачей возмущена тем, что правоохранители после инцидента бездействуют, а СМИ создают образ врагов в белых халатах.

Подробности — в ближайшее время.

Помогите! кричала из кабинета экс начмед Шахатова после конфликта с мужем доведенной до реанимации пациентки ЦГБ Бердска
Помогите! кричала из кабинета экс начмед Шахатова после конфликта с мужем доведенной до реанимации пациентки ЦГБ Бердска
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От редакции

Что решит суд?

Аноним, 05 марта 2020 11:16
Наказать,чтобы в следующей ситуации,а их будет не мало,не возникло желания к кому-либо прикасаться
Жители города, 05 марта 2020 11:33
Хорошо бы Вам не оказаться на месте Охотина,и не сталкиваться с начальством!
хорошо бы, 05 марта 2020 11:53
не оказаться на месте банковского менеджера?
Аноним, 05 марта 2020 12:05
Хочешь оставаться мужиком иди в суд, доказывай правду там
Гость, 06 марта 2020 09:03
Вам бы потерять свое здоровье или здоровье близкого человека, и быть на грани смерти+ иметь садиковского ребенка,я бы на вас посмотрела. Тут медицины нормальной нет, а чтобы разобраться и добиться лечения все нервы истратишь
Аноним, 05 марта 2020 11:58
Чья бы правда не была истиной, но рукоприкладство к женщине неприемлемо. Таке видимо воспитание у подсудимого, слов не находит.
Аноним, 05 марта 2020 12:18
Подождите, как это неприемлемо? А президент недавно признал, что женщин в некоторых ситуациях можно и даже нужно бить.
Аноним, 05 марта 2020 15:33
Баба должна быть у плиты.
А на работе она работник как все.
За это женщины раньше ибились 8 марта с полицией.
А счас им цветочек подавай.
Цветочек ей должен только муж, и то если накормит.
Зима, 05 марта 2020 16:54
Насколько я помню, он и не собирался к ней прикасаться. Он пытался забрать справки, так как был настроен решительно. А Шахатова стала их удерживать силой. Далее все закономерно. Кроме того, маловероятно, что он вообще применил какие-то усилия к руке врача. в результате спора порвалась только бумага.Вся ситуация наиграна Шахатовой. Думаю, если озадачиться следами перелома на рентгене, то можно их и не найти...
дак озадачтесь, 05 марта 2020 19:46
а если найдутся следы перелома?
Что с парнем то делать? понять и простить...Прям детсад какой то.
Гость, 06 марта 2020 10:46
А с Шахатовой что? Ну что за бред. Т.е ей ничего,а ему условку? За то,что он хотел документы жены подписать? Пусть сначала в документах разбирутся и сделают доверенность при поступлении в больницу.
Аноним, 06 марта 2020 22:20
Перелом перелому рознь. Могла быть трещина, а от неё за год может ничего не остаться.
А могло и не быть ничего, от него тоже ничего не останется.
Поэтому тянули время.
А вообще начмед сильно рисковала, обращаясь к своим врачам.
Достаточно вспомнить комментарии к обоим статьям про лечение и смерть бабушки Римы.
Гость, 05 марта 2020 12:51
А саму Шахатову не хотят наказать за такую информацию? Все-таки руку ей никто не ломал что ли? Это уголовнонаказуемо. Таким образом она хотела засадить его, в итоге то, руку он на нее не поднимал,а лишь хотел документы забрать.
P.s для особых умников : трижды была в роддоме и НИ РАЗУ не спросили о том кому можно рассказывать о чем-либо
Аноним, 05 марта 2020 19:20
Ей коллеги могли под наркозом сломать руку. Вот и всё
Анна, 05 марта 2020 13:03
Пусть ей назначат экспертизу по установлению факта перелома. А то поди и не было ничего, а ее коллеги помогли подделать документы о переломе.
Яяя, 05 марта 2020 16:08
Я видела Шахатову в тот день в поликлинике БЭМЗа. Она была очень спокойная. У меня был перелом и моё состояние было намного хуже из-за боли.
Аноним, 05 марта 2020 13:06
Понимаю этого парня, в нашей бердской медицине правды сложно найти
Гость, 05 марта 2020 13:42
Работаю в медицине, там такого насмотришься... Если бы Шахатову с должности не убрали,мало вероятно,что правда бы открылась. Она своим положением много чего могла добиться. Медики всегда друг другу *опу прикрывают. Когда была на практике,на Бэмзе,была в шоке
Аноним, 05 марта 2020 13:29
Девушки всего лишь сказали, что не видели как Охотин руку ломал. Он это за закрытыми дверями делал. Не при секретарях же. С чего взяли, что раз они не видели, то этого и не было?
Lex Luthor, 05 марта 2020 14:48
... И ни на какую боль в руке она не жаловалась. Засадить за такие показания. А снимок можно и от другого пациента взять.
Гость, 05 марта 2020 14:57
Если сломать руку/ногу будет ужасная боль в месте перелома + конечностью невозможно будет двигать. Это не случай шокового состояния. Если бы был перелом,то Шахатова побежала бы к сразу на снимок и не ждала бы полицию
Аноним, 06 марта 2020 10:18
Что говорят полицейские про руку?
После того как она их дождалась??
Аноним, 05 марта 2020 15:38
Судя по тому, что помогать ей не спешили - значить не очень то и надо было.
Может надеялись на что большее.
Аноним, 06 марта 2020 22:29
Он не оправдал их надежд.
Аноним, 05 марта 2020 18:17
Вообще-то в таких делах необходимо назначать судебно-медицинскую экспертизу, которая и ответит на все неясности.
Елена, 05 марта 2020 18:52
Что же там было в документах такого, что она, жертвуя собой, как партизан за них боролась... Так не хотела правду открывать
Гость, 06 марта 2020 09:05
Время поступления было утром,когда его жену вечером доставили. И операцию сделали утром,когда кровотечение открылось. А вроде доказательства есть,что его жена была вечером доставлена. Скорая вроде доставляла
Аноним, 05 марта 2020 23:30
Шахатова спровоцировала парня на какие то действия, тем что порвала документы
Не говорю ни о каких переломах, пусть экспертиза это подтверждает
Даже, если и был перелом, то провокация этому способствовала
...Если парень и так был на «взводе» из за ситуации с женой , то зачем надо было пытаться уничтожить документы ( информация из сми) ?
Что пыталась скрыть?
Аноним, 06 марта 2020 00:27
Неоказание помощи при угрозе жизни. Там статья светит.
Никита, 06 марта 2020 08:14
Надеюсь суд накажет бывшую склочную чиновницу.
Аноним, 06 марта 2020 09:48
все на это надеятся. И экспертизу перепроверить тоже необходимо. Бывают такие экспертизы,что как бы мальчишки 6 лет бухают,а потом под колёса авто во дворе на смерть бросаются.Веры нет в связки Шахатова-эксперт.
Аноним, 06 марта 2020 09:56
Менеджер чего? Смотрю, в суд пришёл в спортивном костюмчике.
Гость, 06 марта 2020 10:48
Да какое дело кем он работает то? Хоть менеджером,хоть таксистом. В первую очередь он человек,который чуть не потерял жену и маму своему ребенку. Какая роль играет,где он служил и кем он работает то????
Аноним 2, 06 марта 2020 11:31
А ему что надо было прийти в суд в костюме от известных модельеров?
Аноним, 06 марта 2020 22:31
Ей очень повезло, что он банковский служащий, а не боксер или качок.
Там бы одним переломом не отделалась.
Аноним, 06 марта 2020 22:35
Это хорошо, что "сломала" себе руку, а то ведь могла бы поскользнуться и порвать случайно себе кишку ножкой стула, если бы пришел чёткий пацан в трениках.
Гость, 06 марта 2020 12:27
Да какое дело кем он работает то? Хоть менеджером,хоть таксистом. В первую очередь он человек,который чуть не потерял жену и маму своему ребенку. Какая роль играет,где он служил и кем он работает то????
Аноним, 06 марта 2020 21:02
Может нужно начать действительно учить в мед институтах, а не выпускать всех подряд оттуда? Иначе откуда такие горе врачи появляются??
Как зав детской педиатрией ставит диагноз двух летнему ребёнку коклюш, только на основании того, что у ребёнка мед отвод и нет прививки от коклюша?! Лечили две недели(чуть было не упустили время), пошли к другому педиатру ставит диагноз бронхит, хотя после рентгена в описании написано-правосторонняя пневмония. Пришлось в другой поликлинике к зав педиатрией ехать, наконец-то поставил диагноз и назначил правильное лечение.
И таких примеров уйма...
Аноним, 06 марта 2020 22:40
Суд может запросить детализацию телефонных звонков и сразу станет ясно во сколько вызвали скорую и когда она приехала.
Там и ещё и трекер можно отследить с местом и временем передвижения абонента.

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