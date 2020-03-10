Какие женские имена привлекают мужчин? Узнай их имена! Их всего три

В России учёными подготовлен рейтинг женских имён, наиболее привлекающих мужскую половину населения. Составлялся он на данных проводимого опроса, в котором приняли участие более 50 тысяч человек, пишет sterlegrad.ru
Участникам задавали вопрос, какое женское имя для них наиболее привлекательное. Наиболее часто называли Екатерина, Виктория, Анастасия. Эти три имени значительно оторвались от остальных, менее часто называли такие имена, как Татьяна, Ксения, Наталия.
Экспертами услышали немало иных женских имён, но именно названные выше оказались самыми популярными.
Инна
Марина
Валерия , Варвара
Ирина
Ярослава
Екатерина
Елена
Галина
Ирина, наира
Наталья
Ефросинья
Любовь Екатерина елена
Анна
Олеся
СВЕТА
Гульнур или Виктория
Надежда, Татьяна, Ольга, Василиса
Нина
Авдотья спиридонтова