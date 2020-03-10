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Какие женские имена привлекают мужчин? Узнай их имена! Их всего три

03:35 10.03.2020 Фото: pixnio.com
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Эти три имени значительно оторвались от остальных, менее часто называли такие имена, как Татьяна, Ксения, Наталия.

Какие женские имена привлекают мужчин? Узнай их имена! Их всего три
Участникам задавали вопрос, какое женское имя для них наиболее привлекательное. Наиболее часто называли Екатерина, Виктория, Анастасия

В России учёными подготовлен рейтинг женских имён, наиболее привлекающих мужскую половину населения. Составлялся он на данных проводимого опроса, в котором приняли участие более 50 тысяч человек, пишет sterlegrad.ru

Участникам задавали вопрос, какое женское имя для них наиболее привлекательное. Наиболее часто называли Екатерина, Виктория, Анастасия. Эти три имени значительно оторвались от остальных, менее часто называли такие имена, как Татьяна, Ксения, Наталия.

Экспертами  услышали немало иных женских имён, но именно названные выше оказались самыми популярными.

Ранее мы писали — какие имена женщин притягивают деньги. 

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От редакции

А вам какое женское имя нравится?

Аноним, 07 марта 2020 21:26
Софья
Аноним, 07 марта 2020 22:17
Этикетка может быть любой, оценить можно только по содержанию
Аноним, 07 марта 2020 23:12
Действительно? "менее часто"! Ну и грамотеи!
Аноним, 08 марта 2020 01:42
НВР:
Инна
Аноним, 08 марта 2020 03:17
НВР:
Марина
Аноним, 08 марта 2020 10:43
Я люблю все имена, которые ассоциируется с приятными людьми! И на оборот.
Аноним, 08 марта 2020 10:44
НВР: Ольга
Аноним, 08 марта 2020 13:12
НВР: Анна
Аноним, 08 марта 2020 16:47
НВР:
Валерия , Варвара
Аноним, 08 марта 2020 17:16
НВР:
Ирина
Аноним, 08 марта 2020 17:29
НВР:
Ярослава
Аноним, 08 марта 2020 18:12
НВР:
Екатерина
Аноним, 08 марта 2020 18:29
НВР:
Елена
Аноним, 08 марта 2020 18:41
НВР:
Галина
Аноним, 08 марта 2020 19:26
НВР:
Ирина, наира
Аноним, 08 марта 2020 19:28
ИРИНА, НАИРА
Аноним, 08 марта 2020 19:56
НВР:
Наталья
Аноним, 08 марта 2020 21:23
НВР:
Ефросинья
Аноним, 08 марта 2020 21:47
НВР:
Любовь Екатерина елена
Аноним, 08 марта 2020 21:50
НВР:
Анна
Аноним, 08 марта 2020 22:37
НВР:
Олеся
Аноним, 08 марта 2020 22:38
Вероника
Аноним, 09 марта 2020 00:19
НВР:
СВЕТА
Аноним, 09 марта 2020 00:56
НВР:
Гульнур или Виктория
Аноним, 09 марта 2020 01:46
Очередная ерунда
Аноним, 09 марта 2020 01:58
НВР:
Надежда, Татьяна, Ольга, Василиса
Аноним, 09 марта 2020 12:22
НВР:
Нина
Аноним, 09 марта 2020 16:28
НВР:
Авдотья спиридонтова
Аноним, 10 марта 2020 01:07
Анна НВР:

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