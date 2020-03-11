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Новый заместитель руководителя управления земельных отношений назначен в Бердске

01:22 11.03.2020, Галина Панчева Фото: пресс-центра мэрии Бердска
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Им стал Дмитрий Есиков. Он имеет техническое образование и соответствующий опыт работы.

Новый заместитель руководителя управления земельных отношений назначен в Бердске
Дмитрий Есиков вступил в должность со 2 марта

Нового заместителя управления земельных отношений представили на совещании чиновников в мэрии Бердска 10 марта.

— 2 марта было принято кадровое решение. Заместителем руководителя управления земельных отношений назначен Есиков Дмитрий Сергеевич. Он имеет техническое образование, соответствующий опыт работы, — рассказал и.о. мэра Владимир Захаров.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров, Дмитрий Есиков уже год находился на примете кадровой службы мэрии. В 1996 году Дмитрий Сергеевич окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. с 2006 года проживает в Бердске. Работал на технических должностях, в том числе и инженера-строителя в областных бюджетных организациях.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», руководитель управления земельных отношений Светлана Бахарева уволилась из бердской горадминистрации 28 февраля. Она вступила в команду главы Новосибирского района Андрей Михайлова. Именно там она трудится с марта 2020 года.

В команду бывшего и.о. мэра Бердска Андрея Михайлова перешли из бердской мэрии вице-мэр по социальной политике Сергей Носов и начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

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От редакции

Вы хотели бы работать в мэрии?

Аноним, 10 марта 2020 14:43
НВР: Многие наверное хотят.
Но не все могут понять, по каким критериям отбирают кандидатов для работы в бердской мэрии или в российском правительстве.
Главный критерий - преданность вождю или какие-то деловые профессиональные качества с опытом работы, профобразованием?
Аноним, 10 марта 2020 15:19
Согласен.Больше всего понравилось соответствие образования с занимаемой должностью
Аноним, 10 марта 2020 16:06
Минусуют пту-ки как всегда
Гость, 10 марта 2020 21:34
Отбейте базу от начала работы - сколько земельных участков имеет в собственности??! Чтобы потом сравнить можно было.

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