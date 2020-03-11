Плохо стало 9-летней школьнице в автобусе. Вместо помощи на нее наорала кондуктор

Водитель автобуса тоже поскандалил

В Перми 9-летнюю девочку высадили из автобуса из-за несработавшей карты, об этом очевидцы происшедшего написали в социальной сети Facebook. Инцидент случился 11 марта, около 8.30 утра. Группа школьников находилась в салоне автобуса. В один момент одному из ребят стало плохо. Водителя попросили остановиться. Мужчина доехал до остановки, но ребёнка стошнило до выхода из транспорта. После чего кондуктор начал закричать на мальчика и сопровождающего преподавателя. По словам свидетелей, оскорблять школьников и учителя также стал и водитель:

«Заставляла прибрать в салоне. Только реакция пассажиров несколько остудила пыл работников общественного транспорта», – говорится в посте.

Источник: Аиф Прикамье