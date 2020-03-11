Плохо стало 9-летней школьнице в автобусе. Вместо помощи на нее наорала кондуктор

В Перми 9-летнюю девочку высадили из автобуса из-за несработавшей карты, об этом очевидцы происшедшего написали в социальной сети Facebook. Инцидент случился 11 марта, около 8.30 утра. Группа школьников находилась в салоне автобуса. В один момент одному из ребят стало плохо. Водителя попросили остановиться. Мужчина доехал до остановки, но ребёнка стошнило до выхода из транспорта. После чего кондуктор начал закричать на мальчика и сопровождающего преподавателя. По словам свидетелей, оскорблять школьников и учителя также стал и водитель:
«Заставляла прибрать в салоне. Только реакция пассажиров несколько остудила пыл работников общественного транспорта», – говорится в посте.
Источник: Аиф Прикамье
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/03/11/522620-ploxo-stalo-9-letnej-shkolnice-v-avtobuse-vmesto-pomoshhi-na-nee-naorala-konduktor
В Перми 9-летнюю девочку высадили из автобуса из-за несработавшей карты,
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/03/11/522620-ploxo-stalo-9-letnej-shkolnice-v-avtobuse-vmesto-pomoshhi-na-nee-naorala-konduktor
но ребёнка стошнило до выхода из транспорта. После чего кондуктор начал закричать на мальчика и сопровождающего преподавателя.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/03/11/522620-ploxo-stalo-9-letnej-shkolnice-v-avtobuse-vmesto-pomoshhi-na-nee-naorala-konduktor
кому плохо то было - толи девочке. толи мальчику
и из-за чего - толи тошнило. толи карта не работала
а скорее всего это вообще два разных случая...