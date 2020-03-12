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Стипендию в 2000 рублей ежемесячно будут получать биатлонистка Анна Прижимова и другие одаренные спортсмены Бердска

17:15 12.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Спортшколы "Восток"
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Аня завоевала «бронзу» на Всероссийской спартакиаде учащихся. Победы и призовые места такого уровня поощрят повышенной стипендией. Уровень Сибири достоин 1000 рублей.

Стипендию в 2000 рублей ежемесячно будут получать биатлонистка Анна Прижимова и другие одаренные спортсмены Бердска
Анна Прижимова на дистанции в Красноярске

Постановление об учреждении стипендии главы города «Спортивный талант» подписал 12 марта мэр Бердска Евгений Шестернин. Тем самым власть хочет материально поддержать и стимулировать спортсменов, добившихся высоких результатов. Выплата стипендий одаренным спортсменам предусмотрена муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Бердске на 2020-2024 годы».

По словам начальники бердского отдела физкультуры и спорта Светланы Ашихминой, спортивную стипендию мэра в городе присуждают с 2012 года. Но в 2020-м появилась необходимость увеличить ее размер. Если в прошлом году ежемесячно выплачивали 1000 или 1500 рублей, в зависимости от уровня соревнований и результатов, то сейчас сумму решили увеличить до 2000 рублей в месяц.

— Увеличиваем размер стипендии, так как результаты, например, на первенстве России гораздо выше по значимости, чем на уровне Сибирского федерального округа. Вот недавно Аня Прижимова отличилась на Всероссийской спартакиаде учащихся по биатлону (как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», она завоевала «бронзу», не допустив ни одного промаха — прим. ред.). Она уже попадает на стипендию в 2000 рублей, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Ашихмина.

По ее словам, во втором полугодии 2019-го стипендию «Спортивный талант» получали 14 человек. Бердские спортсмены сильны в биатлоне, волейболе (бердчанин Кирилл Власов занял на первенстве России второе место), велогонках, борьбе. В этих видах спорта бердчане выступают на официальных соревнованиях в составе сборных Новосибирской области или города.

Как сказано в постановлении главы, стипендия носит персональный характер, назначается на конкурсной основе 2 раза в год на 6 месяцев на основании протокола решения комиссии по присуждению стипендии «Спортивный талант» — с января по июнь и с июля по декабрь текущего года включительно по результатам участия в официальных соревнованиях в предыдущем полугодии.

На 2000 рублей в месяц могут рассчитывать участники чемпионата и первенство России, финалов Спартакиад учащихся и молодежи России, занявшие с 1 по 10 место, а также выступившие на первенстве России среди федеральных округов и показавшие с 1 по 8-й результаты.

Стипендия в размере 1000 рублей ежемесячно присуждается при достижении следующих результатов: победители и призеры чемпионата и первенства Сибирского федерального округа, третьего этапа спартакиады учащихся и молодежи России

На присуждение стипендии могут претендовать все спортсмены в видах спорта «фигурное катание», «художественная гимнастика» в возрасте с 12 до 24 лет, в других видах спорта с 14 до 24 лет включительно. Деньги выдаются из средств бюджета Бердска наличными через кассу ОФКиС ежемесячно.

В состав комиссию по присуждению стипендии «Спортивный талант» входят вице-мэр по экономике Жанна Шурова, директор ОФКиС Светлана Ашихмина, руководитель «Клуба боевых искусств «Астэк» Татьяна Астанина, директор спортшколы «Восток» Ирина Пастухова, председатель городского тренерского совета Анатолий Скоробогатов, председатель совета ветеранов спорта Бердска Михаил Томченко, директор шахматного клуба «Маэстро» Михаил Тыщенко и председатель комитета по соцполитике Совета депутатов Бердска Людмила Чуркина.

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