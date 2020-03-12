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Запретили въезд проживающим в Иране из-за коронавируса в Новосибирскую область

18:45 12.03.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Миграционная служба временно приостановила прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию с частной целью,для обучения и работы иностранцам, находящимся на территории Исламской Республики Иран.

Запретили въезд проживающим в Иране из за коронавируса в Новосибирскую область
ФСБ проверяет мигрантов

В рамках исполнения распоряжение правительства РФ от 6 марта 2020 г.№ 550-р подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России в Новосибирской области временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию с частной целью, в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Исламской Республики Иран.

Запрещена также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.  Об этом сообщили сегодня, 12 марта, в управлении МВД по Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 марта, введен аналогичный запрет на трудовых мигрантов из Китая. По официальным данным Китай и Иран являются теми странами, где смертельный коронавирус получил наибольшее распространение.

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