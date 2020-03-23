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Ничего не знаю: допросили зам спикера горсовета Владимира Голубева по делу обвиняемых в хищении 8,4 млн рублей Алексея Егошина и Юрия Бекетова из Бердска

14:00 23.03.2020, Алёна Романцова Фото: Алены Романцовой
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Голубев отметил, что не мог контролировать действия обвиняемых экс-начальников управления капитального строительства. Это делает вице-мэр по строительству и городскому хозяйству. С 2015 по 2017 год им была Наталья Беликова. Она уволилась.

Ничего не знаю: допросили зам спикера горсовета Владимира Голубева по делу обвиняемых в хищении 8,4 млн рублей Алексея Егошина и Юрия Бекетова из Бердска
Идет допрос сторон по делу Бекетова и Егошина в Бердске
Сюжет: Бекетов
Ничего не знаю: допросили зам спикера горсовета Владимира Голубева по делу обвиняемых в хищении 8,4 млн рублей Алексея Егошина и Юрия Бекетова из Бердска

Ничего не знаю: допросили зам спикера горсовета Владимира Голубева по делу обвиняемых в хищении 8,4 млн рублей Алексея Егошина и Юрия Бекетова из БердскаНе дождались потерпевшую сторону от мэрии на слушание дела обвиняемых в хищении 8,4 млн рублей Алексея Егошина и Юрия Бекетова из БердскаЕщё 24 новости

Узнал о подозрении в махинациях с бюджетом экс-начальников управления капитального строительства Егошина и Бекетова заместитель спикера горсовета депутатов Бердска Владимир Голубев только из углового дела. Он утверждает, что через него не проходили документы по строительству канализационного коллектора. Его вызвали в качестве представителя мэрии города, как потерпевшей стороны 20 марта на очередное заседание. Напомним, 20 февраля началось слушание материалов уголовного дела экс-руководителей УКСа Бердска Юрия Бекетова и Алексея Егошина, а также гендиректора компании «Росстрой» Константина Михайленко о хищении миллионов при строительстве коллектора. Обвиняемым предъявлен иск на 8,4 млн рублей от администрации города.

— Был допрос в рамках суда. Я узнал о том, что произошло из материалов уголовного дела, — сказал Владимир Алексеевич «Курьер. Среда. Бердск» 23 марта.

Владимир Голубев рассказал, что его вызвали в суд, потому что в период предполагаемого совершения преступления он исполнял обязанности председателя горсовета. А совет депутатов распоряжается бюджетом. Но он не мог контролировать действия обвиняемых, подчеркнул Голубев. Это делает вышестоящий руководитель, то есть вице-мэр по строительству и городскому хозяйству. По данным «Курьер. Среда. Бердск» в 2015 году им была Наталья Беликова. Она уволилась из мэрии в 2017 году. В пресс-службе администрации не смогли дать ее контакты.

Также напомним, что все троим фигурантам суд продлил домашний арест до августа и разрешил прогулки в радиусе 5 км. от дома. Хотя экс-руководители УКСа Алексей Егошин и Юрий Бекетов, а также гендиректор «Росстроя» Константин Михайленко просили изменить им меру пресечения на подписку о невыезде. Обвиняемый в мошенничестве экс-директор УКСа Юрий Бекетов спрашивал: «Сколько меня может кормить весь Бердск». В его семье нет денег.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», решение о домашнем аресте приняла судья Татьяна Васюхневич 16 января 2020 года. Бекетов и Михайленко находились за решеткой 9 месяцев после ареста. Егошина арестовали в январе.

Предыстория

Юрия Бекетова и гендиректора ООО «Росстрой» Константина Михайленко обвинили в мошенничестве с причинением ущерба городу в особо крупном размере. По версии следствия, они в 2017-2018 годах занизили стоимость работ, проложив не чугунные, а более дешевые полипропиленовые трубы под дорогой. А разницу в размере 7,4 млн рублей, якобы, присвоили себе.

Спустя 8 месяцев после возбуждения первого уголовного дела следователи заявили, что по аналогичной схеме по удешевлению труб в 2015 году сработал с тем же подрядчиком «Росстрой» и Алексей Егошин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексею Егошину предъявлены обвинения 14 декабря 2019 по двум статьям уголовного кодекса и трем эпизодам. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой и с использованием своего служебного положения. Егошин своей вины не признал и сотрудничать со следствием отказался.

Напомним, что экс-директор УКСа Егошин уволился с должности по собственному желанию полгода назад. Он отработал 6 лет на посту директора УКС. До этого полгода был специалистом в ведомстве. После его ухода Юрий Бекетов лишь месяц выполнял его обязанности.

Как сообщал Курьер. Среда. Бердск», родные и знакомые Юрия Бекетова, не веря в его виновность, неоднократно выходили на акции протеста.

Следующий суд состоится 10 апреля. Читайте подробности в ближайшее время.

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