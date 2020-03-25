«АвтоЛеди-2020» Бердска: машины через 50 лет будут летать по воздуху

Ольга Мартемьянова обожает путешествовать и читать классику

Победительница конкурса «АвтоЛеди-2020» Ольга Мартемьянова работает шесть лет модельером-конструктором обуви на фабрике «S-Tep». Маленькая Оля с детства тяготела к творчеству: занималась флористикой, ходила в художественную школу, поэтому выбор профессии стал очевиден — творить и создавать.

Первая ее обувь — женские полуботинки, запуск которых начался через три месяца после трудоустройства. Очень волнительный момент, когда на свет появились черные модели с фиолетовыми вставками и бежевые с салатовыми лампасиками.

За годы произведено десятки моделей. В обуви бердчанки ходят военные, инкассаторы и обычные горожане.



— Приятнее всего работать с натуральными материалами. Но, сейчас технология настолько далеко шагнула вперед, что и искусственные материалы качественны и комфортны. Они дают простор для творческого воплощения, — призналась «Курьер. Среда.Бердск» героиня рубрики «Профессионалы XXI века».Сначала дизайнер создает эскиз модели, прорисовывает его на колодке. Определяет, на сколько миллиметров сместить, сделать шире или уже. Далее, учитывая все технологические тонкости, делаются шаблоны, по которой ошивается модель. От дизайна до воплощения уходит от трех месяцев и более.— Самое главное в обуви — удобство и комфорт. Обладатели оценивают, что качество и дизайн нашей обуви отличные, ходят в ней годами, это очень приятно, — поделилась дизайнер.

Два шкафа обуви

Мода очень циклична, периодически возвращаются элементы дизайна популярные несколько лет назад. Три года назад была популярна плоская подошва, сейчас в повседневной обуви появляется массивная подошва. Если раньше обувь была спокойная, то сейчас она дерзкая, выражает внутреннее состояние человека. Люди не боятся цвета и формы, готовы на смелые эксперименты.



— Я обожаю обувь. У меня два огромных шкафа туфель, ботинок, сапог. Они — главный акцент в образе. Одежду ярких цветов я дополняю спокойными моделями и наоборот, нейтральный тон костюма в сочетании с алыми или фиолетовыми кроссовками смотрится эффектно и свежо. Я выбираю обувь по настроению. Сегодня надеваю классические туфли, завтра — грубые ботинки на массивной подошве. Все время за рулем, поэтому обувь на каблуке носится не часто, — рассказала дизайнер.

Автокресло установила за 29 секунд

Ольга первый раз участвовала в автомобильном конкурсе. Коллеги на работе увидели объявление, предложили. Немного подумав, она согласилась. Вместе весело писали визитку, продумывали, как красиво задекорировать авто — в виде ботинка с мехом, как символ ушедшей зимы и цветов — наступившей весны. Было очень интересно окунуться в пору обучения и попасть на автодром, проверить знания правил дорожного движения. Участница была довольна результатом, особенно тем, что автокресло установила за 29 секунд! У нее есть племянница, которую она регулярно подвозит на машине. И навык установки автокресла выручил на конкурсе.

Свою победу бердчанка связывает с поддержкой коллег, и что ее любимое авто, как всегда, не подвело. У нее верная Skoda Fabia Универсал.

— Много есть хороших марок автомобилей. У моей машины есть душа, потому что она на механике. Я управляю машиной, а не она мной. Ты все время сосредоточен, меня привлекает диапазон вождения, когда захотел добавил газу, она прекрасно проходит в труднодоступных местах, — считает Ольга.



Процесс езды для автоледи — большое удовольствие. На ее спидометре сотни километров не только по городу, но и по области, и Алтайскому краю.

Современной литературе бердчанка предпочитает классику

Везде и во всем ее поддерживает супруг, именно он настоял, чтобы она шесть лет назад получила водительские права. Бердчанка за мужем, Антоном, как за каменной стеной, он всегда поможет и приободрит.

Они обожают путешествовать. В выходные выбираются на велосипедах на берег, из любимых — «Бердская коса». Ольга переехала в наш город из Томской области, за годы Бердск стал ей родным. Ее радует, что он развивается, преображается внешне, но, к сожалению, дороги оставляют желать лучшего.

Ольгу восхищает Европа. Величественная архитектура, чистота и порядок. Германия, Франция окунает в особую атмосферу, удивляет красотой и необычностью.



Современной литературе бердчанка предпочитает классику, которая заставляет думать и переживать снова и снова яркие эмоции. «Мастер и Маргарита» привлекает загадкой и мистикой. Истина не видна сразу, она завуалирована. Приключения Шерлока Холмса держат в напряжении и интригуют с начала книги и до конца.Для поддержания формы горожанка ходит в спортзал на групповые фитнес-тренировки. Не ест после 18.00.Оля обожает сладкое, в семь лет умела печь блины, сейчас один раз в неделю радует домочадцев тортами и капкейками. Кулинарный талант от мамы.По мнению молодой женщины, мир меняется ежедневно, а через 50 лет жизнь изменится в лучшую сторону.— Дороги станут идеальными. Легкая промышленность восстановится. Мы больше будем потреблять продуктов российского производства. А машины будут летать по воздуху, как в «Пятом элементе». Придется заново сдавать на права, — считает «АвтоЛеди-2020» Ольга Мартемьянова.Автор видео Елена Белоусова