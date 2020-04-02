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7 человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Новосибирске. В Бердске пока одного

15:45 02.04.2020 Фото: РИА Новости
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На территории Новосибирской области проведено более 60 тысяч профилактических бесед с нарушителями режима.

7 человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Новосибирске. В Бердске пока одного
Полиция оштрафовала нарушителей правил изоляции

В Новосибирской области полиция продолжает проводить мероприятия с целью контроля соблюдения режима самоизоляции граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Сотрудники органов внутренних дел ежедневно проверяют граждан, находящихся на самоизоляции. К нарушителям применяются меры административного воздействия.

В настоящее время сотрудниками полиции составлено 7 административных протоколов по основаниям, предусмотренным ст. 19.4 КоАП РФ. Кроме этого, правоохранители проводят профилактические беседы с гражданами, о соблюдении режима самоизоляции и предупреждают об опасности распространения короновирусной инфекции, уделяя особое внимание пожилым людям. На территории Новосибирской области проведено более 60 тысяч профилактических бесед.

Уважаемые жители Новосибирска! Призываем вас ответственно и с пониманием отнестись к принимаемым мерам в условиях распространения коронавирусной инфекции и исключить нахождение на улице и в общественных местах без уважительных причин. Оставайтесь дома для вашей безопасности!
Полиция также напоминает – за нарушение временно введенных ограничений предусмотрена административная, а в отдельных случаях уголовная ответственность.

Накануне в Бердске оштрафовали на 500 рублей вернувшегося из Казахстана мужчину, который не соблюдал правила самоизоляции.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

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