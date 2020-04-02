58 километров без обработки проходят фекалии и канализационные стоки из Бердска до очистных сооружений Новосибирска

Сточные воды нашего города транспортируются по системе перекачки на очистные сооружения города Новосибирска. Они находятся в 10 км от Новосибирска ниже по течению р. Оби, за д.п. Кудряшовский.

Канализационные стоки Бердска плывут на обработку в Новосибирск

Вдоль дорог и зданий, везде по Бердску проходит канализация, в зданиях всегда есть туалет, в каждой квартире. «Курьер. Среда. Бердск» выяснил, какую очистку проходят канализационные стоки в нашем городе? Оказалось, никакую. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» провел расследование о круговороте фекалий. Человеческие испражнения переболевших людей переносят коронавирус две недели. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала доктор биологических наук, ученый СО РАН Нина Тикунова, сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины в интервью 17 марта.

Тикунова отметила, что самые опасные из испражнений — фекалии людей. Напомним, что коронавирус две недели сохраняется в фекалиях переболевшего человека. Кроме того Нина Викторовна рассказывала, что именно «перескочивший» коронавирус от животного к человеку дал вспышку эпидемии вируса в мире.

— Человеческие фекалии зачастую переносят кишечные заболевания и ОРВИ, в том числе вирус гриппа, — отметила Нина Тикунова.

Какую обработку проходят канализационные стоки Бердске?

Выяснилось, что никакую. В официальном ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Владимир Захаров рассказал подробности о канализационной системе в городе.

— В Бердске нет канализационных очистных сооружений, — сказал Захаров.

Бытовые и производственные сточные воды (фекальные сточные воды) города транспортируются по системе самотечно-напорных коллекторов и канализационных насосных станций перекачки на очистные сооружения города Новосибирска. В Бердске существует только система водоотведения фекальных сточных вод. В нее не попадают талые, дождевые и прочие сточные воды, а только от домов и организаций.

Что происходит со стоками в Бердске?

МУП «КБУ» города Бердска является ресурсоснабжающей организацией и оказывает выше указанным категориям потребителей услугу по сбору и транспортировке сточных вод на очистные сооружения города Новосибирска.

Проходят ли какую-либо обработку стоки в Бердске? На этот вопрос Захаров ответил, что никакой обработки нет.

— Обработке фекальные сточные воды в городе Бердске не подвергаются, — уточнил Владимир Николаевич.

МУП «Горводоканал» города Новосибирска согласно договору с МУП «Комбинат бытовых услуг» оказывает услугу по приему сточных вод, от города Бердска в систему водоотведения города Новосибирска с очисткой их на очистных сооружениях, отметил Захаров.

Какую обработку проходят стоки на очистных сооружениях Новосибирска?

Подробности о работе очистных сооружений, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал заместитель директора по эксплуатации Горводоканала Владимир Гусев. Гусев отметил, что в Новосибирске система централизованного водоотведения является самой крупной за Уралом, технологически — полураздельная. Это более 80-ти перекачивающих канализационных насосных станций (КНС), порядка 1500 км канализационных сетей, которые собирают сточные воды города, в том числе Академгородка и пригородных населенных пунктов: городов Бердска, Оби, поселков: Краснообск, Кольцово, Пашино, Кудряшовский, новых строящихся микрорайонов, а также производственные стоки предприятий города и Кудряшовского мясокомбината (расположен в п. Криводановка). Поверхностные (ливневые) сточные воды города канализуются отдельной самостоятельной системой.

Фекальные стоки Бердска проходят 58 км. до очистки

Владимир Гусев отметил, что очистные сооружения канализации (ОСК) расположены в 10 км от города Новосибирска ниже по течению р. Оби, за д.п. Кудряшовский. Таким образом, судя по карте 2Гис, стоки из Бердска проходят 58 километров перед очисткой.

Технология водоочистки на предприятии полная биологическая. Технологическая схема ОСК является типовой классической: сначала проводится предварительная механическая очистка с процеживанием и первичным отстаиванием от оседающих веществ, затем последующая биологическая очистка в аэротенках с помощью микроорганизмов от растворенных загрязняющих веществ. С 2016г. внедрено обеззараживание очищенной сточной воды ультрафиолетовым излучением (УФ-обеззараживание), эффективным и самым экологичным методом. Очищенная и обеззараженная вода сбрасывается в реку Обь через русловой рассеивающий выпуск.

— Смесь осадков обрабатывается и подвергается механическому обезвоживанию на высокоскоростных центрифугах с применением специализированных реагентов — флокулянтов для уменьшения объема. Конечное размещение осадка (кека) — в площадках депонирования (накопление, долговременная глубокая минерализация, обезвреживание). Депонирование является одним из способов утилизации коммунальных осадков, — рассказал Гусев.

Таким образом только на очистных сооружениях Новосибирска фекалии Бердска проходят обработку.