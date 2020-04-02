Об отмене налогов, проверок и банкротства в пандемию COVID-19, рассказала начальник налоговой инспекции Елена Перемитина в Бердске

До 1 мая по указанию ФНС приостановлены выездные налоговые проверки. Кроме того, новые проверки не назначены, а те, которые были начаты — приостановлены. Все проверки по онлайн-кассам также приостановлены.

Бизнес многих россиян страдает из-за коронавирусной инфекции

25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации. Помимо того, что из-за коронавируса он объявил текущую неделю каникулярной — с 28 марта по 5 апреля, он сделал еще несколько важных заявлений.

Начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Новосибирской области Елена Перемитина рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса в России и Бердске.

Контроль отменен

До 1 мая по указанию ФНС приостановлены выездные налоговые проверки. Кроме того, новые проверки не назначены, а те, которые были начаты — приостановлены. Все проверки по онлайн-кассам также приостановлены.

До 1 мая не проводятся проверки и по валютному законодательству — по лотереям, азартным играм.

— В части контрольных мероприятий до 1 мая по указанию ФНС перерыв, — сообщила Елена Перемитина сегодня, 2 апреля.

В связи с тем, что в период с 28 марта по 3 апреля признан нерабочими днями по указу президента, срок представления отчетности в налоговой службе перенесен с 30 марта на 6 апреля. Это касается бухгалтерской финансовой отчетности за 2019 год, а также продления срока деклараций по налогу на имущество. Мера коснется тех организаций, которые пострадали от коронавирусной инфекции.

Нет банкротству и взысканиям

С 16 марта налоговая служба полностью приостановила подачу заявлений о банкротстве. На сегодняшний день введен мораторий на новые процедуры на банкротство.

— Если у организации в настоящее время возникают проблемы с задолженность, то пока никаких мер по инициированию процедуры банкротства налоговая служба не проводит, — уточнила Елена Перемитина.

Меры взыскания приостановлены до 1 мая для тех, которые внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти меры приостановлены и для тех, кто относится к отраслям туризма и авиаперевозок. Для тех субъектов, которые работают в сфере физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии. Тех организаций, которые вынужденно приостановили свою работу из-за пандемии коронавируса в России.

Правительство РФ утвердило перечень отраслей, которые наиболее пострадали от коронавирусной инфекции. Например, салоны красоты, бары, рестораны, торговые центры. Для этих предприятий также прекращены меры взысканий до 1 мая. Это выставление требований, предъявление инкассовых распоряжений к расчетному счету, обращение взысканий на имущество, то есть принудительные меры взыскания, которые применяют органы налоговой службы в соответствии с законодательством.

Налоги с отсрочкой

Для юридических лиц и для тех предпринимателей, которые включены в реет субъектов малого и среднего предпринимательства, перенесены сроки упалты всех налогов на шесть месяцев.

— Это касается всех налогов, кроме НДС и НДФЛ. Новые сроки уплаты продлены на полгода. Что это значит: за этот период не будет пени, — отметила Елена Анатольевна.

Для тех субъектов, которые не включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, но которые пострадали из-за коронавирусной инфекции, срок уплаты переносится на три месяца.

При этом предприниматели будут сдавать декларации, а налог будет начисляться. Но меры взыскания по ним применяться не будут. Сам по себе налог не отменен, перенесен лишь срок его уплаты. Это мера уже принята.

Отсрочка на страховые взносы

— О снижении ставок по страховым взносам. Это та норма которую очень ждут, и о которой было заявлено президентом, но пока закон официально не принят, — сообщила Елена Перемитина.

Закон об этом был одобрен советом федерации еще 31 марта. Уведомление об этом уже направлено в Госудуму и президенту. Документ в скором времени уже должен быть опубликован.

Предполагается, что для субъектов малого и среднего предпринимательства с 1 апреля планируется применяться пониженная ставка страховых взносов в размере 15% вместо 30%, которые есть сейчас. Из них 10% уйдут в пенсионное страхование, 5% в медицинское страхование, а социальное страхование — ставка 0%.

Но это будет касаться не всех выплат в пользу работников, а только тех, чья заработная плата превышает минимальный размер оплаты труда.

— Если у человека зарплата 25000 рублей, а в Новосибирской области минимальная заработная плата 15 162 рубля, то 15 162 рубля будут облагаться страховыми взносами по ставке 30%, а разница — 9 838 рублей — будет облагаться по пониженной ставке в размере 15%, — разъяснила Елена Перемитина.

Стоит отметить, что страховые взносы — это налог, который оплачивает работодатель за счет своих средств.

Кредиты

Правительством совместно с Банком России разработаны меры по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства полугодовой отсрочки уплаты процентов и основного долга по кредитам. Эта программа охватит кредитный портфель объёмом около полутриллиона рублей.