Путин снова обратится к нации вечером 2 апреля

Как сообщил пресс-секретарь президента, обращение к россиянам запланировано на четверг после 16:00 по московскому времени. Глава государство по-прежнему находится в Ново-Огарево, где сейчас работает над текстом.

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то, наверное, после 16:00 мск, начиная с 16:00 мск ориентировочно можно будет ждать», — заявил пресс-секретарь Путина.

Песков отметил, что в настоящее время глава государства работает над текстом этого обращения.

Как добавил представитель Кремля, во второй половине дня у Путина также запланировано несколько телефонных разговоров с иностранными партнерами. Кроме того, президент в четверг проведет несколько рабочих встреч в формате «один на один», они будут носить закрытый характер.

В предыдущий раз президент РФ обратился к россиянам 25 марта. Он тогда предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. Тогда же Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Это было сделано для предотвращения угрозы быстрого распространения инфекции. При этом продолжают свою работу все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины и ряд других организаций, транспорт, а также органы власти всех уровней.