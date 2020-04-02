Путин снова обратится к нации вечером 2 апреля

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то, наверное, после 16:00 мск, начиная с 16:00 мск ориентировочно можно будет ждать», — заявил пресс-секретарь Путина.
Песков отметил, что в настоящее время глава государства работает над текстом этого обращения.
Как добавил представитель Кремля, во второй половине дня у Путина также запланировано несколько телефонных разговоров с иностранными партнерами. Кроме того, президент в четверг проведет несколько рабочих встреч в формате «один на один», они будут носить закрытый характер.
В предыдущий раз президент РФ обратился к россиянам 25 марта. Он тогда предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. Тогда же Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Это было сделано для предотвращения угрозы быстрого распространения инфекции. При этом продолжают свою работу все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины и ряд других организаций, транспорт, а также органы власти всех уровней.
Но вообще тут внимательные люди обратили внимание на вот эту фразочку из публичного совещания Путина и Голиковой ака главы минздрава и стало понятно почему вдруг такие меры и такая истерия:
"Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Я также хотела бы сказать несколько слов о том, что наши ведущие научные учреждения работают по всем направлениям профилактики, диагностики, и лечения новой коронавирусной инфекции. В конце марта этого года мы провели исследования на выявление антител к новому коронавирусу. Было рассмотрено 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, которые не были зарегистрированы как больные новой коронавирусной инфекцией. Из этого круга людей в 226 человек было выявлено 11 человек переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу."
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/04/02/532540-ushel-na-karantin-putin-na-udalenke-provel-soveshhanie-s-pravitelstvom - проверьте!
Понимаете, да? 5% населения, которое считались не заражённым оказывается УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ ЭТИМ САМЫМ вирусом! Вот так новость! Если распространить эти 5% на 140 миллионов россиян - то это 7 МИЛЛИОНОВ уже переболевших. Вот такие пироги. Понятно тогда откуда вся эта истерия и откуда столько больных "внебольничной пневмонией".
Но решение, скорее, будет половинчатым: продление режима "самоизоляции" до 13 апреля с ужесточением ее характера. За соблюдением будут следить полиция и Росгвардия. После этого объявят о спаде эпидемии и постепенном выходе из режима "самоизоляции".))
надо собирать остатки "экономики"...