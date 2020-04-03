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Ушли на интимную удалёнку: Какие секс-игрушки пользуются спросом у россиян на карантине

17:43 03.04.2020 Фото: pixabay.com
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Особенно популярными стали спреи с антимикробным действием. Как правило, их используют для очищения интимных игрушек, но в условиях пандемии покупатели обеззараживали ими всё тело.

Ушли на интимную удалёнку: Какие секс игрушки пользуются спросом у россиян на карантине
В интимной косметике и парфюмерии в последние две недели лидировали мужские феромоны
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Ушли на интимную удалёнку: Какие секс игрушки пользуются спросом у россиян на карантине

Ушли на интимную удалёнку: Какие секс-игрушки пользуются спросом у россиян на карантинеСиндром Отелло: Американка Дебби Вуд признана самой ревнивой женщиной в миреЕщё 74 новостей

Владельцы секс-шопов и маркетплейсы отмечают повышение спроса на интимные товары. По пятницам и в выходные люди активно заказывают секс-гаджеты, чаще всего с доставкой на дом.
Когда стали появляться новости о коронавирусе в России, ажиотаже вокруг гречки и туалетной бумаги, спрос на секс-товары резко снизился. Владелица секс-шопа в Астрахани Наташа Балерина отметила, что в начале марта клиенты затихли. Но теперь спрос растёт с новой силой.

— Видимо, все успокоились морально и снова готовы получать удовольствие, а не думать о болезни и туалетной бумаге, — рассказала Наталия.

В Саратове секс-шоп «Афродита» не только увеличивает продажи интимных гаджетов, но и организовал образовательные тренинги для девушек, которые на карантине хотели бы научиться чему-нибудь новому. По словам представителя магазина Дмитрия Минько, желающих много, но группы набирают небольшие, чтобы снизить риск заражения. Помещения предварительно дезинфицируют.

Спрос на интимные товары на маркетплейсе «Беру» за последние две недели вырос на 11%. Пик спроса на категорию пришёлся на выходные. К предстоящим субботе и воскресенью ожидается новый всплеск интереса.

Какие секс-игрушки выбирают?

Наиболее популярными товарами сервиса «Беру» стали вибраторы, особенно с вакуумно-волновой стимуляцией и гелевые с лепестками. Далее по популярности идут стимуляторы, интимная косметика и парфюмерия. Пользователи «Беру» чаще всего заказывали вакуумно-волновые стимуляторы в виде пингвина и карманные устройства.

Представители секс-шопов из Екатеринбурга и Челябинска также отметили интерес россиян к миниатюрным гаджетам. Продавцы предполагают, что с помощью этих игрушек людям проще уединиться, спрятаться от детей на удалёнке и поразвлечься.

Анальные пробки перестали быть лидерами продаж в марте 2020 года, хотя именно они были самыми востребованными товарами к Новому году и Дню святого Валентина.

В интимной косметике и парфюмерии в последние две недели лидировали мужские феромоны, крем пролонгирующего действия. Особенно популярными стали спреи с антимикробным действием. Как правило, их используют для очищения интимных игрушек, но в условиях пандемии покупатели обеззараживали ими всё тело.

По мнению предпринимателей, на карантине спрос на секс-гаджеты будет только расти. Времени свободного у людей стало больше, из дома выходить им не рекомендуется, посещать кино, рестораны и другие развлекательные места тоже не следует. Разнообразить интимную жизнь можно именно с помощью игрушек и секс-косметики. Главное — не забывать о безопасности не только в борьбе с коронавирусом, но и во всех остальных сферах.

Источник: life.ru

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